Yaponiya hukumati kripto ETF va iyenaga bogʻlangan steyblkoinlarni qoʻllab-quvvatlamoqda

·57·Iqtisodiyot
Yaponiya hukumati kripto ETF va iyenaga bogʻlangan steyblkoinlarni qoʻllab-quvvatlamoqda

Yaponiyaning hukmron Liberal-demokratik partiyasi (LDP) aʼzolari mamlakatning kriptovalyuta soliq tizimini isloh qilish hamda iyena valyutasiga bogʻlangan steyblkoinlarni rivojlantirish tashabbusi bilan chiqdi. Nada News xabariga koʻra, blokcheyn texnologiyalarini rivojlantirish boʻyicha parlament assotsiatsiyasi moliya vaziri Satsuki Katayamaʼga maxsus tavsiyanoma taqdim etgan. Hujjatda steyblkoinlar, birja investitsiya fondlari (ETF), markaziy bank raqamli valyutalari (CBDC) va blokcheyn ilovalarini joriy etish masalalari oʻrin olgan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Tavsiyanomada chakana kripto derivativlari savdosi uchun leveraj limitini ikki baravar oshirish va raqamli aktivlarga bogʻlangan ETF fondlari uchun huquqiy asos yaratish taklif qilingan. Moliya vaziri Katayama ushbu takliflarga javoban, Yaponiya global oʻzgarishlardan ortda qolmasligi kerakligini taʼkidlab, AQSHdagi kripto qonunchiligi va tizimlarini misol qilib keltirdi. LDP aʼzosi Junichi Kanda esa Osiyo boʻylab on-chain moliya tizimini kengaytirish, jumladan, iyena steyblkoinlarini ommalashtirish zarurligini qayd etdi.

Ushbu tashabbus Yaponiya hukumati kripto aktivlarni toʻlov vositasi emas, balki moliyaviy vosita sifatida tasniflashga ruxsat berganidan ikki oy oʻtib eʼlon qilindi. Mamlakatning Moliyaviy xizmatlar agentligi (FSA) ham kripto ETF fondlariga ruxsat berish uchun tartibga solish tizimiga oʻzgartirishlar kiritishni rejalashtirmoqda. Hozirda global steyblkoin bozori 320 milliard dollarni tashkil etib, unda asosan USDga bogʻlangan tokenlar hukmronlik qilmoqda.

Xalqaro hisob-kitoblar banki (BIS) maʼlumotlariga koʻra, iyena steyblkoinlarining bozor kapitallashuvi dollarga bogʻlangan tangalarning 0,01 foizidan ham kamroqni tashkil etadi. Shu bilan birga, AQSHda tartibga soluvchilar bosimi ostida qolgan Polymarket prognozlar platformasi 2030-yilga qadar Yaponiya bozoriga kirish imkoniyatlarini koʻrib chiqmoqda. Biroq, mamlakatdagi qimor oʻyinlariga oid qatʼiy qonunlar ushbu kompaniya uchun jiddiy toʻsiq boʻlishi mumkin.

YaponiyaKriptovalyutaETFSteyblkoinBlokcheyn
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

CoinDesk 20 indeksi pasaydi: Bitcoin Cash narxi 10,7 foizga tushib ketdiBugun, 13:19Bitcoin fevral oyidagi eng past koʻrsatkichni uchinchi bor sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 12:36Bitcoin indikatorlari tiklanishdan darak bermoqda: Ekspertlar ehtiyotkorBugun, 11:17Bitcoin narxi 65 000 dollargacha tushib ketdi: 1,8 milliard dollarlik likvidatsiyaBugun, 11:14Bitcoin narxi 67 ming dollardan pastga tushdi: bozorda qoʻrquv kuchaymoqdaBugun, 11:114 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
12 may kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda