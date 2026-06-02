Anchorage kripto savdosidagi kontragent xatarlarini kamaytirish platformasini ishga tushirdi

·36·Iqtisodiyot
Anchorage kripto savdosidagi kontragent xatarlarini kamaytirish platformasini ishga tushirdi

Anchorage Digital institutsional mijozlar uchun kripto maydonlarida savdo qilish bilan birga aktivlarni oʻzining federal tartibga solinadigan bankida saqlash imkonini beruvchi hisob-kitob platformasini ishga tushirdi. Kompaniyaning taʼkidlashicha, ushbu yechim kontragent va operatsion xatarlarni boshqarishda yordam beradi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Dushanba kuni eʼlon qilingan Coordinated Multiparty Settlement (CMS) tizimi savdo maydonchalari, praym-brokerlar va institutsional mijozlarni umumiy hisob-kitob qatlami orqali bogʻlaydi. Bunda aktivlar butun savdo jarayoni davomida Anchorage Digital Bank nazoratida qoladi. CMS moliyalashtirish majburiyatlarini tekshiradi va ishtirokchilar oʻrtasidagi hisob-kitoblarni muvofiqlashtirib, aktivlarni oʻtkazish sonini kamaytiradi.

Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, tizim kripto bozorlarida keng tarqalgan birja hisoblarini oldindan toʻldirish (pre-funding) amaliyotiga boʻlgan ehtiyojni kamaytirish uchun ishlab chiqilgan. Anchorage hozirda koʻplab kripto savdolari offshor platformalarda amalga oshirilayotganini, u yerda bitta platforma ham birja, ham kastedian, ham hisob-kitob agenti vazifasini bajarishini tanqid qildi.

CMS modelida praym-brokerlar mijozlar balansi va kredit munosabatlarini boshqaradi, savdo maydonchalari esa buyurtmalarni moslashtirish mexanizmi (matching engine) vazifasini oʻtaydi. Anchorage esa kastedian va hisob-kitob xizmatlarini taʼminlaydi. Loyiha kunlik aylanmasi milliardlab dollarni tashkil etuvchi Spotex valyuta savdosi platformasi bilan hamkorlikda boshlanmoqda.

Hozirda moliya institutlari va raqamli aktivlar kompaniyalari tokenizatsiya qilingan aktivlar va institutsional savdo infratuzilmasini jadal kengaytirmoqda. Xususan, Canton Network tarmogʻi blokcheyn asosidagi hisob-kitoblarni oʻrganayotgan firmalar uchun asosiy markazga aylanmoqda. Shuningdek, Standard Chartered kabi yirik banklar ham raqamli aktivlarni saqlash va bozor infratuzilmasiga sarmoya kiritishda davom etmoqda.

Anchorage DigitalKriptoBlokcheynInvestitsiyaRaqamli Aktivlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

CoinDesk 20 indeksi pasaydi: Bitcoin Cash narxi 10,7 foizga tushib ketdiBugun, 13:19Bitcoin fevral oyidagi eng past koʻrsatkichni uchinchi bor sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 12:36Bitcoin indikatorlari tiklanishdan darak bermoqda: Ekspertlar ehtiyotkorBugun, 11:17Bitcoin narxi 65 000 dollargacha tushib ketdi: 1,8 milliard dollarlik likvidatsiyaBugun, 11:14Bitcoin narxi 67 ming dollardan pastga tushdi: bozorda qoʻrquv kuchaymoqdaBugun, 11:114 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
12 may kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda