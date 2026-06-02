Anchorage kripto savdosidagi kontragent xatarlarini kamaytirish platformasini ishga tushirdi
Anchorage Digital institutsional mijozlar uchun kripto maydonlarida savdo qilish bilan birga aktivlarni oʻzining federal tartibga solinadigan bankida saqlash imkonini beruvchi hisob-kitob platformasini ishga tushirdi. Kompaniyaning taʼkidlashicha, ushbu yechim kontragent va operatsion xatarlarni boshqarishda yordam beradi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Dushanba kuni eʼlon qilingan Coordinated Multiparty Settlement (CMS) tizimi savdo maydonchalari, praym-brokerlar va institutsional mijozlarni umumiy hisob-kitob qatlami orqali bogʻlaydi. Bunda aktivlar butun savdo jarayoni davomida Anchorage Digital Bank nazoratida qoladi. CMS moliyalashtirish majburiyatlarini tekshiradi va ishtirokchilar oʻrtasidagi hisob-kitoblarni muvofiqlashtirib, aktivlarni oʻtkazish sonini kamaytiradi.
Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, tizim kripto bozorlarida keng tarqalgan birja hisoblarini oldindan toʻldirish (pre-funding) amaliyotiga boʻlgan ehtiyojni kamaytirish uchun ishlab chiqilgan. Anchorage hozirda koʻplab kripto savdolari offshor platformalarda amalga oshirilayotganini, u yerda bitta platforma ham birja, ham kastedian, ham hisob-kitob agenti vazifasini bajarishini tanqid qildi.
CMS modelida praym-brokerlar mijozlar balansi va kredit munosabatlarini boshqaradi, savdo maydonchalari esa buyurtmalarni moslashtirish mexanizmi (matching engine) vazifasini oʻtaydi. Anchorage esa kastedian va hisob-kitob xizmatlarini taʼminlaydi. Loyiha kunlik aylanmasi milliardlab dollarni tashkil etuvchi Spotex valyuta savdosi platformasi bilan hamkorlikda boshlanmoqda.
Hozirda moliya institutlari va raqamli aktivlar kompaniyalari tokenizatsiya qilingan aktivlar va institutsional savdo infratuzilmasini jadal kengaytirmoqda. Xususan, Canton Network tarmogʻi blokcheyn asosidagi hisob-kitoblarni oʻrganayotgan firmalar uchun asosiy markazga aylanmoqda. Shuningdek, Standard Chartered kabi yirik banklar ham raqamli aktivlarni saqlash va bozor infratuzilmasiga sarmoya kiritishda davom etmoqda.
…