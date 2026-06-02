Dogecoin institutsional investorlar uchun yanada ochiq boʻladi

·67·Iqtisodiyot
Dogecoin institutsional investorlar uchun yanada ochiq boʻladi

Dogecoin Foundation korporativ boʻlinmasi Paxos bilan hamkorlikni yoʻlga qoʻydi. Ushbu kelishuvga koʻra, DOGE kriptovalyutasi Paxosʼning brokerlik va kastomial infratuzilmasiga integratsiya qilinadi. Bu esa tartibga solinadigan moliyaviy kanallar orqali memkoinga kirish imkoniyatini kengaytirishi kutilmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Dushanba kuni eʼlon qilingan xabarga koʻra, Dogecoin endilikda Paxos platformasida mavjud boʻladi. Bu fintech kompaniyalari, toʻlov tizimlari va institutsional mijozlarga ushbu aktivni oʻz xizmatlariga qoʻshish imkoniyatini baholashga yoʻl ochadi. Paxos hozirda PayPal, Venmo, Interactive Brokers va Mercado Libre kabi yirik platformalar uchun kripto-infratuzilma taqdim etadi.

Garchi Dogecoin 15,53 milliard dollar boʻlgan bozor kapitallashuvi bilan eng yirik memkoin boʻlib qolayotgan boʻlsa-da, unga boʻlgan institutsional talab Bitcoin va Ethereumʼga qaraganda pastroq. Biroq, soʻnggi paytlarda qiziqish ortib bormoqda: 2025-yil yanvar oyida Grayscale Dogecoin Trust ishga tushirildi, shuningdek, 21Shares kompaniyasining Dogecoin ETF fondi AQSHda roʻyxatdan oʻtkazildi.

Bozordagi umumiy holat esa biroz sustligicha qolmoqda. CoinShares maʼlumotlariga koʻra, oʻtgan haftada kripto-birja mahsulotlaridan 1,67 milliard dollar mablagʻ olib chiqib ketilgan. Investorlar inflyatsiya, energiya narxlari va Fors koʻrfazidagi geosiyosiy keskinliklar tufayli xavfli aktivlardan ehtiyot boʻlishmoqda.

Ekspertlarning fikricha, raqamli aktivlarga boʻlgan talabning pasayishi AQSHda raqamli aktivlar bozorini tartibga soluvchi CLARITY Act qonun loyihasining kechikayotgani bilan ham bogʻliq boʻlishi mumkin. Shunga qaramay, Dogecoinʼning yirik moliyaviy infratuzilmalarga kirib borishi uning kelajakdagi mavqeyini mustahkamlashi mumkin.

DogecoinPaxosKriptovalyutaInvestitsiyaBlokcheyn
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Buyuk Britaniya regulyatori Angliya Premer-ligasi klublarini ogohlantirdiBugun, 14:14CoinDesk 20 indeksi pasaydi: Bitcoin Cash narxi 10,7 foizga tushib ketdiBugun, 13:19Bitcoin fevral oyidagi eng past koʻrsatkichni uchinchi bor sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 12:36Bitcoin indikatorlari tiklanishdan darak bermoqda: Ekspertlar ehtiyotkorBugun, 11:17Bitcoin narxi 65 000 dollargacha tushib ketdi: 1,8 milliard dollarlik likvidatsiyaBugun, 11:14Bitcoin narxi 67 ming dollardan pastga tushdi: bozorda qoʻrquv kuchaymoqdaBugun, 11:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
12 may kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda