AQSH Senati CLARITY Act qonun loyihasini muhokama qilishni davom ettiradi

·81·Iqtisodiyot
AQSH Senati CLARITY Act qonun loyihasini muhokama qilishni davom ettiradi

AQSH Senati aʼzolari Memorial Day bayramidan soʻng ishga qaytishi bilan Digital Asset Clarity (CLARITY) Act qonun loyihasini koʻrib chiqish jarayoni qayta tiklanishi kutilmoqda. Koʻplab qonun chiqaruvchilar va kripto sanoati yetakchilari 2025-yil iyul oyida Vakillar palatasi tomonidan qabul qilingan ushbu hujjatni tezroq tasdiqlashga chaqirmoqda. Mazkur qonun loyihasi raqamli aktivlar ustidan nazorat qilish vakolatini federal tovar regulyatoriga topshirishni koʻzda tutadi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Hujjat Kongressda qizgʻin bahslarga sabab boʻlmoqda, ayniqsa bank sektori vakillari stablecoinlar va tokenizatsiya qilingan aksiyalar boʻyicha oʻz eʼtirozlarini bildirgan. Coinbase siyosat boʻyicha direktori Faryar Shirzad Fox Business nashriga bergan intervyusida ushbu loyihani 2010-yildagi Dodd-Frank qonunidan keyingi eng yirik moliyaviy islohot deb atadi. Biroq, JPMorgan rahbari Jamie Dimon bank sanoati qonunni hozirgi koʻrinishida qabul qilmasligini, chunki u kripto kompaniyalarga foydalanuvchi depozitlari uchun foiz toʻlash imkonini berishini taʼkidladi.

Senat aʼzolari avgust oyigacha yakuniy ovoz berish jarayonini oʻtkazish uchun qishloq xoʻjaligi va bank qoʻmitalari tomonidan taqdim etilgan versiyalarni birlashtirish ustida ishlamoqda. Oq uyning kripto boʻyicha maslahatchisi Patrick Witt iyul oyigacha natijaga erishishni maqsad qilgan boʻlsa-da, etika va manfaatlar toʻqnashuvi bilan bogʻliq masalalar jarayonni sekinlashtirishi mumkin. Senator Kirsten Gillibrand etika qoidalari kiritilmasa, hech kim ushbu qonun uchun ovoz bermasligini maʼlum qildi.

Qonun loyihasi Senatda tasdiqlanishi uchun kamida 60 ta ovoz toʻplashi kerak, bu esa respublikachilardan demokratlar bilan kelishishni talab qiladi. Shu bilan birga, Elizabeth Warren kabi senatorlar Donald Trump va uning oilasiga tegishli World Liberty Financial biznesi hamda memecoinlar bilan bogʻliq manfaatlar toʻqnashuvini tanqid ostiga olgan. Polymarket bashoratlar bozorida ushbu qonunning joriy yilda qabul qilinish ehtimoli 55 foiz deb baholanmoqda.

BitcoinKriptoAQSH SenatiInvestitsiyaBlokcheyn
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Buyuk Britaniya regulyatori Angliya Premer-ligasi klublarini ogohlantirdiBugun, 14:14CoinDesk 20 indeksi pasaydi: Bitcoin Cash narxi 10,7 foizga tushib ketdiBugun, 13:19Bitcoin fevral oyidagi eng past koʻrsatkichni uchinchi bor sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 12:36Bitcoin indikatorlari tiklanishdan darak bermoqda: Ekspertlar ehtiyotkorBugun, 11:17Bitcoin narxi 65 000 dollargacha tushib ketdi: 1,8 milliard dollarlik likvidatsiyaBugun, 11:14Bitcoin narxi 67 ming dollardan pastga tushdi: bozorda qoʻrquv kuchaymoqdaBugun, 11:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
12 may kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda