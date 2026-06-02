AQSH Senati CLARITY Act qonun loyihasini muhokama qilishni davom ettiradi
AQSH Senati aʼzolari Memorial Day bayramidan soʻng ishga qaytishi bilan Digital Asset Clarity (CLARITY) Act qonun loyihasini koʻrib chiqish jarayoni qayta tiklanishi kutilmoqda. Koʻplab qonun chiqaruvchilar va kripto sanoati yetakchilari 2025-yil iyul oyida Vakillar palatasi tomonidan qabul qilingan ushbu hujjatni tezroq tasdiqlashga chaqirmoqda. Mazkur qonun loyihasi raqamli aktivlar ustidan nazorat qilish vakolatini federal tovar regulyatoriga topshirishni koʻzda tutadi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Hujjat Kongressda qizgʻin bahslarga sabab boʻlmoqda, ayniqsa bank sektori vakillari stablecoinlar va tokenizatsiya qilingan aksiyalar boʻyicha oʻz eʼtirozlarini bildirgan. Coinbase siyosat boʻyicha direktori Faryar Shirzad Fox Business nashriga bergan intervyusida ushbu loyihani 2010-yildagi Dodd-Frank qonunidan keyingi eng yirik moliyaviy islohot deb atadi. Biroq, JPMorgan rahbari Jamie Dimon bank sanoati qonunni hozirgi koʻrinishida qabul qilmasligini, chunki u kripto kompaniyalarga foydalanuvchi depozitlari uchun foiz toʻlash imkonini berishini taʼkidladi.
Senat aʼzolari avgust oyigacha yakuniy ovoz berish jarayonini oʻtkazish uchun qishloq xoʻjaligi va bank qoʻmitalari tomonidan taqdim etilgan versiyalarni birlashtirish ustida ishlamoqda. Oq uyning kripto boʻyicha maslahatchisi Patrick Witt iyul oyigacha natijaga erishishni maqsad qilgan boʻlsa-da, etika va manfaatlar toʻqnashuvi bilan bogʻliq masalalar jarayonni sekinlashtirishi mumkin. Senator Kirsten Gillibrand etika qoidalari kiritilmasa, hech kim ushbu qonun uchun ovoz bermasligini maʼlum qildi.
Qonun loyihasi Senatda tasdiqlanishi uchun kamida 60 ta ovoz toʻplashi kerak, bu esa respublikachilardan demokratlar bilan kelishishni talab qiladi. Shu bilan birga, Elizabeth Warren kabi senatorlar Donald Trump va uning oilasiga tegishli World Liberty Financial biznesi hamda memecoinlar bilan bogʻliq manfaatlar toʻqnashuvini tanqid ostiga olgan. Polymarket bashoratlar bozorida ushbu qonunning joriy yilda qabul qilinish ehtimoli 55 foiz deb baholanmoqda.
…