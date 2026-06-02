Radiant Capital protokoli 50 million dollarlik xakerlik hujumidan soʻng yopilmoqda

·58·Iqtisodiyot
Radiant Capital protokoli 50 million dollarlik xakerlik hujumidan soʻng yopilmoqda

Radiant Capital kripto-kreditlash protokoli 2024-yil oktabr oyida Shimoliy Koreya xakerlari tomonidan amalga oshirilgan 50 million dollarlik hujumdan soʻng oʻz faoliyatini toʻxtatishini eʼlon qildi. Loyihaning markazlashmagan avtonom tashkiloti (DAO) dushanba kuni eʼlon qilingan blogpostda oʻgʻirlangan mablagʻlarni qaytarish va yangi investitsiya jalb qilish imkoni boʻlmagani sababli ushbu qarorga kelinganini maʼlum qildi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Radiant jamoasining X ijtimoiy tarmogʻidagi bayonotiga koʻra, hamjamiyat aʼzolari protokolni qiyin sharoitlarda saqlab qolishga harakat qilishgan, biroq kapital va oʻsish surʼatlarisiz faoliyatni davom ettirishning imkoni qolmagan. 2022-yilda ishga tushirilgan platforma bir nechta blokcheynlar oʻrtasida likvidlikni taʼminlashni maqsad qilgan edi va 2023-yil dekabrida uning umumiy bloklangan qiymati (TVL) 386,8 million dollargacha koʻtarilgan edi.

Oktabr oyidagi xakerlik hujumidan soʻng platformadagi mablagʻlar miqdori keskin kamayib, 5 million dollargacha tushib ketdi. Radiant toʻliq yopilish oʻrniga "texnik xizmat koʻrsatish holati"ga oʻtishini bildirdi. Bunda protokolning frontend qismi va smart-kontraktlari ochiq qoladi, foydalanuvchilar oʻz pozitsiyalarini boshqarishlari, qarzlarini qaytarishlari va mablagʻlarini yechib olishlari mumkin boʻladi.

Biroq, DAO endilikda yangi ishlanmalar, yangilanishlar yoki kengayish loyihalari bilan shugʻullanmaydi. Foydalanuvchilarga xatarlarni faol boshqarish va platformadagi aktivlarini kamaytirish tavsiya etilmoqda. Radiant jamoasi oʻgʻirlangan mablagʻlarni qaytarish boʻyicha harakatlarni davom ettirishga va mablagʻlar topilsa, ularni jabrlanganlarga qaytarishga vaʼda berdi.

Ushbu yangilik fonida Radiant Capital (RDNT) tokeni qiymati 4,2 foizga pasaydi. 2022-yil sentabrida 58 sentlik rekord darajaga yetgan token hozirda bir sentning kichik bir qismiga teng narxda sotilmoqda. Mazkur holat DeFi loyihalari uchun kiberxavfsizlik va kapital barqarorligi qanchalik muhim ekanligini yana bir bor isbotladi.

Radiant CapitalDeFiKriptovalyutaXakerlikBlokcheyn
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

CoinDesk 20 indeksi pasaydi: Bitcoin Cash narxi 10,7 foizga tushib ketdiBugun, 13:19Bitcoin fevral oyidagi eng past koʻrsatkichni uchinchi bor sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 12:36Bitcoin indikatorlari tiklanishdan darak bermoqda: Ekspertlar ehtiyotkorBugun, 11:17Bitcoin narxi 65 000 dollargacha tushib ketdi: 1,8 milliard dollarlik likvidatsiyaBugun, 11:14Bitcoin narxi 67 ming dollardan pastga tushdi: bozorda qoʻrquv kuchaymoqdaBugun, 11:114 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
12 may kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda