Radiant Capital protokoli 50 million dollarlik xakerlik hujumidan soʻng yopilmoqda
Radiant Capital kripto-kreditlash protokoli 2024-yil oktabr oyida Shimoliy Koreya xakerlari tomonidan amalga oshirilgan 50 million dollarlik hujumdan soʻng oʻz faoliyatini toʻxtatishini eʼlon qildi. Loyihaning markazlashmagan avtonom tashkiloti (DAO) dushanba kuni eʼlon qilingan blogpostda oʻgʻirlangan mablagʻlarni qaytarish va yangi investitsiya jalb qilish imkoni boʻlmagani sababli ushbu qarorga kelinganini maʼlum qildi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Radiant jamoasining X ijtimoiy tarmogʻidagi bayonotiga koʻra, hamjamiyat aʼzolari protokolni qiyin sharoitlarda saqlab qolishga harakat qilishgan, biroq kapital va oʻsish surʼatlarisiz faoliyatni davom ettirishning imkoni qolmagan. 2022-yilda ishga tushirilgan platforma bir nechta blokcheynlar oʻrtasida likvidlikni taʼminlashni maqsad qilgan edi va 2023-yil dekabrida uning umumiy bloklangan qiymati (TVL) 386,8 million dollargacha koʻtarilgan edi.
Oktabr oyidagi xakerlik hujumidan soʻng platformadagi mablagʻlar miqdori keskin kamayib, 5 million dollargacha tushib ketdi. Radiant toʻliq yopilish oʻrniga "texnik xizmat koʻrsatish holati"ga oʻtishini bildirdi. Bunda protokolning frontend qismi va smart-kontraktlari ochiq qoladi, foydalanuvchilar oʻz pozitsiyalarini boshqarishlari, qarzlarini qaytarishlari va mablagʻlarini yechib olishlari mumkin boʻladi.
Biroq, DAO endilikda yangi ishlanmalar, yangilanishlar yoki kengayish loyihalari bilan shugʻullanmaydi. Foydalanuvchilarga xatarlarni faol boshqarish va platformadagi aktivlarini kamaytirish tavsiya etilmoqda. Radiant jamoasi oʻgʻirlangan mablagʻlarni qaytarish boʻyicha harakatlarni davom ettirishga va mablagʻlar topilsa, ularni jabrlanganlarga qaytarishga vaʼda berdi.
Ushbu yangilik fonida Radiant Capital (RDNT) tokeni qiymati 4,2 foizga pasaydi. 2022-yil sentabrida 58 sentlik rekord darajaga yetgan token hozirda bir sentning kichik bir qismiga teng narxda sotilmoqda. Mazkur holat DeFi loyihalari uchun kiberxavfsizlik va kapital barqarorligi qanchalik muhim ekanligini yana bir bor isbotladi.
…