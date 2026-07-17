OnePlus brendi AQSH va Yevropa bozorlarini rasman tark etmoqda
Smartfonlar bozorining eng taniqli ishtirokchilaridan biri boʻlgan OnePlus kompaniyasi oʻz faoliyatida kutilmagan va keskin burilish yasadi. Kompaniya AQSH va Yevropa mintaqalaridagi faoliyatini rasman toʻxtatishini hamda bu hududlarda yangi mahsulotlar taqdim etilmasligini eʼlon qildi. Ushbu qaror global texnologiya bozoridagi kuchlar nisbatini oʻzgartirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, yangi global strategiya doirasida Shimoliy Amerika va Yevropada mahsulotlar sotuvi yakunlanadi. Hozirda OnePlus rasmiy doʻkonlarida OnePlus 15 kabi soʻnggi modellar hali sotuvda mavjud, biroq zaxiralar tugagach, ular qayta toʻldirilmaydi. Bu esa brend muxlislari uchun ushbu hududlarda sevimli gadjetlarini xarid qilish imkoniyati cheklanishini anglatadi.
Bozordagi oʻzgarishlar va Oppo brendi bilan bogʻliqlikixbt.com maʼlumotiga koʻra, Yevropa bozorida OnePlus oʻrnini uning qardosh brendi hisoblangan Oppo egallaydi. Biroq AQSH bozorida vaziyat biroz murakkabroq: u yerda Oppo brendi ham rasman faoliyat yuritmaydi. Natijada, ushbu strategik oʻzgarishlar sababli BBK Electronics xoldingi tarkibiga kiruvchi mazkur brendlar Amerika bozorini deyarli butunlay tark etmoqda.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun bu yangilik bilvosita taʼsir koʻrsatishi mumkin. Odatda, OnePlus smartfonlarining Yevropa va AQSH uchun moʻljallangan versiyalari bizning bozorda ham ommabop edi. Endilikda asosiy eʼtibor Osiyo mintaqasiga qaratilishi sababli, mahalliy bozorda faqat Xitoy yoki Hindiston uchun ishlab chiqarilgan modellarning ulushi ortishi ehtimoli bor.
Hindiston bozori va kelajakdagi rejalarKompaniya Hindiston bozorini oʻzi uchun eng muhim strategik hudud sifatida saqlab qolishini maʼlum qildi. OnePlus bayonotida Hindistondagi qoʻllab-quvvatlash darajasi "tebranmas" ekanligi va yaqin orada yangi mahsulotlar taqdim etilishi aytilgan. Shunga qaramay, baʼzi nufuzli manbalar kompaniya kelasi yilning boshida Hindiston bozorida ham oʻz faoliyatini qisqartirishi mumkinligi haqida xabarlar tarqatmoqda.
OnePlus rahbariyati esa bu kabi taxminlarni inkor etib, "bizning harakatlarimiz taxminlardan koʻra balandroq gapiradi" deya javob qaytardi. Shunga qaramay, brendning Gʻarb bozorlaridan ketishi texnologiya olami uchun katta yoʻqotish sifatida baholanmoqda. Bir paytlar "flagmanlar qotili" sifatida tanilgan brend endilikda oʻzining global kengayish rejasini sezilarli darajada qayta koʻrib chiqmoqda.
Xulosa qilib aytganda, OnePlus brendining AQSH va Yevropadan ketishi smartfonlar segmentidagi raqobat muhitini oʻzgartiradi. Endilikda ushbu mintaqalarda asosiy eʼtibor Samsung, Apple va Google kabi gigantlarga, shuningdek, boʻshliqni toʻldirishga urinayotgan boshqa Xitoy brendlariga qaratiladi.
…