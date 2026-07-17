OnePlus brendi AQSH va Yevropa bozorlarini rasman tark etmoqda

·28·Texno
OnePlus brendi AQSH va Yevropa bozorlarini rasman tark etmoqda

Smartfonlar bozorining eng taniqli ishtirokchilaridan biri boʻlgan OnePlus kompaniyasi oʻz faoliyatida kutilmagan va keskin burilish yasadi. Kompaniya AQSH va Yevropa mintaqalaridagi faoliyatini rasman toʻxtatishini hamda bu hududlarda yangi mahsulotlar taqdim etilmasligini eʼlon qildi. Ushbu qaror global texnologiya bozoridagi kuchlar nisbatini oʻzgartirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, yangi global strategiya doirasida Shimoliy Amerika va Yevropada mahsulotlar sotuvi yakunlanadi. Hozirda OnePlus rasmiy doʻkonlarida OnePlus 15 kabi soʻnggi modellar hali sotuvda mavjud, biroq zaxiralar tugagach, ular qayta toʻldirilmaydi. Bu esa brend muxlislari uchun ushbu hududlarda sevimli gadjetlarini xarid qilish imkoniyati cheklanishini anglatadi.

Bozordagi oʻzgarishlar va Oppo brendi bilan bogʻliqlik

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Yevropa bozorida OnePlus oʻrnini uning qardosh brendi hisoblangan Oppo egallaydi. Biroq AQSH bozorida vaziyat biroz murakkabroq: u yerda Oppo brendi ham rasman faoliyat yuritmaydi. Natijada, ushbu strategik oʻzgarishlar sababli BBK Electronics xoldingi tarkibiga kiruvchi mazkur brendlar Amerika bozorini deyarli butunlay tark etmoqda.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun bu yangilik bilvosita taʼsir koʻrsatishi mumkin. Odatda, OnePlus smartfonlarining Yevropa va AQSH uchun moʻljallangan versiyalari bizning bozorda ham ommabop edi. Endilikda asosiy eʼtibor Osiyo mintaqasiga qaratilishi sababli, mahalliy bozorda faqat Xitoy yoki Hindiston uchun ishlab chiqarilgan modellarning ulushi ortishi ehtimoli bor.

Hindiston bozori va kelajakdagi rejalar

Kompaniya Hindiston bozorini oʻzi uchun eng muhim strategik hudud sifatida saqlab qolishini maʼlum qildi. OnePlus bayonotida Hindistondagi qoʻllab-quvvatlash darajasi "tebranmas" ekanligi va yaqin orada yangi mahsulotlar taqdim etilishi aytilgan. Shunga qaramay, baʼzi nufuzli manbalar kompaniya kelasi yilning boshida Hindiston bozorida ham oʻz faoliyatini qisqartirishi mumkinligi haqida xabarlar tarqatmoqda.

OnePlus rahbariyati esa bu kabi taxminlarni inkor etib, "bizning harakatlarimiz taxminlardan koʻra balandroq gapiradi" deya javob qaytardi. Shunga qaramay, brendning Gʻarb bozorlaridan ketishi texnologiya olami uchun katta yoʻqotish sifatida baholanmoqda. Bir paytlar "flagmanlar qotili" sifatida tanilgan brend endilikda oʻzining global kengayish rejasini sezilarli darajada qayta koʻrib chiqmoqda.

Xulosa qilib aytganda, OnePlus brendining AQSH va Yevropadan ketishi smartfonlar segmentidagi raqobat muhitini oʻzgartiradi. Endilikda ushbu mintaqalarda asosiy eʼtibor Samsung, Apple va Google kabi gigantlarga, shuningdek, boʻshliqni toʻldirishga urinayotgan boshqa Xitoy brendlariga qaratiladi.

OnePlusSmartfonTexnologiyaOppoBozor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

GTA 6 maʼlumotlarini oʻgʻirlagan 18 yoshli xaker ruhiy shifoxonadan qamoqxonaga oʻtkazildiGTA 6 maʼlumotlarini oʻgʻirlagan 18 yoshli xaker ruhiy shifoxonadan qamoqxonaga oʻtkazildiBugun, 13:28Tesla dunyodagi ilk Megacharger stansiyasini ochdi: Bir yuk mashinasi uchun 1200 kW quvvatTesla dunyodagi ilk Megacharger stansiyasini ochdi: Bir yuk mashinasi uchun 1200 kW quvvatBugun, 12:25Chivinlar endi havoda yoʻq qilinadi: Fransiyada innovatsion mikrodron taqdim etildiChivinlar endi havoda yoʻq qilinadi: Fransiyada innovatsion mikrodron taqdim etildiBugun, 11:54OpenAI oʻzining ilk qurilmasini taqdim etdi: Codex Micro klaviaturasi sotuvga chiqdiOpenAI oʻzining ilk qurilmasini taqdim etdi: Codex Micro klaviaturasi sotuvga chiqdiBugun, 11:27Neyrotexnologiya moʻjizasi: Falaj boʻlgan erkak olti yildan soʻng qoʻllarini qimirlata boshladiNeyrotexnologiya moʻjizasi: Falaj boʻlgan erkak olti yildan soʻng qoʻllarini qimirlata boshladiBugun, 10:52SpaceX kompaniyasining Starship raketasi parvozi qoldirildi: Ilon Mask sababni ochiqladiSpaceX kompaniyasining Starship raketasi parvozi qoldirildi: Ilon Mask sababni ochiqladiBugun, 09:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi