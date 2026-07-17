Lionel Messi yana bir Oltin toʻp sari: Argentina sardori 9-sovringa loyiqmi?
Jahon futboli afsonasi Lionel Messi 39 yoshda boʻlishiga qaramay, oʻzining fenomenal oʻyinlari bilan muxlislar va ekspertlarni hayratda qoldirishda davom etmoqda. 2026-yilgi Jahon chempionati yarim finalida Angliyaga qarshi kechgan dramatik bahs shuni koʻrsatdiki, Messi hamon hal qiluvchi pallada oʻyin taqdirini oʻzgartirishga qodir yagona kuchdir. Uning soʻnggi daqiqalardagi zargona uzatmasi Lautaro Martinez tomonidan golga aylantirilishi Argentinani finalga olib chiqdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashrining tahliliy maqolasiga koʻra, Lionel Messi Shimoliy Amerikada oʻtayotgan ushbu turnirda eng nufuzli omar boʻlib turibdi. Agar Argentina finalda Ispaniya ustidan gʻalaba qozonib, chempionlik unvonini himoya qila olsa, Messi oʻzining toʻqqizinchi "Oltin toʻp" (Ballon d'Or) sovrini uchun asosiy nomzodga aylanadi. Bu nafaqat uning MLSdagi yorqin oʻyinlari, balki terma jamoa safidagi yetakchilik qobiliyati uchun ham munosib mukofot boʻlishi mumkin.
Final sari yoʻl va Messining roliArgentina terma jamoasi finalga qadar oson yoʻlni bosib oʻtmadi. Guruh bosqichidagi ishonchli oʻyinlardan soʻng, pley-off bosqichida Kabo-Verde, Misr va Shveytsariya kabi jamoalarga qarshi bahslarda Lionel Scaloni shogirdlari ancha qiynalishdi. Ikki bor qoʻshimcha boʻlimlarda gʻalaba qozonishga toʻgʻri keldi. Biroq, jamoaning eng qiyin lahzalarida Messi maydonda sovuqqonlikni saqlab, sheriklarini oldinga boshladi.
Qatardagi 2022-yilgi gʻolib tarkibdan toʻqqiz nafar futbolchi, jumladan, Messining yaqin koʻmakchisi Angel Di Maria tarkibda yoʻqligi sezilmoqda. Di Mariasiz Argentina qanotlarda tezlik borasida muammolarga duch keldi, ammo jamoaning irodasi va Messining aurasiga boʻlgan ishonchi ularni yana bir bor finalga olib chiqdi. Angliyaga qarshi bahsning soʻnggi 30 daqiqasida Messi raqib himoyasini tom maʼnoda parokanda qilib yubordi.
Ispaniya bilan toʻqnashuv va yangi avlod chorloviFinal bahsi nafaqat ikki kuchli jamoa oʻrtasidagi, balki ikki avlod vakillari oʻrtasidagi kurashga ham aylanadi. Lionel Messi oʻzining "Barselona"dagi vorisi sifatida koʻrilayotgan yosh iqtidor Lamine Yamal boshchiligidagi Ispaniyaga qarshi maydonga tushadi. Bu qarama-qarshilikda Argentina autsayder sifatida koʻrilayotgan boʻlsa-da, Messining gʻalabaga boʻlgan toʻymas ishtiyoqi har qanday taxminni yoʻqqa chiqarishi mumkin.
Ekspertlarning taʼkidlashicha, Messi MLS doirasidagi Inter Miami safida koʻrsatayotgan natijalari va terma jamoadagi qahramonliklari bilan oʻzining 9-oltin toʻpini olishga toʻla haqli. Uning maydondagi har bir harakati, hatto raqib himoyachilari uni qisib qoʻygan vaziyatlarda ham mukammal yechim topa olishi, futbol tarixidagi eng buyuk oʻyinchi maqomini yana bir bor tasdiqlamoqda.
Final uchrashuvi Messining faoliyatidagi eng yirik nuqtalardan biri boʻlishi kutilmoqda. Agar u yana bir bor oltin kubokni boshi uzra baland koʻtarsa, yil yakunida topshiriladigan eng nufuzli individual sovrin — "Oltin toʻp" uchun kurashda unga raqib topilishi qiyin boʻladi.
…