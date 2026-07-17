Lionel Messi yana bir Oltin toʻp sari: Argentina sardori 9-sovringa loyiqmi?

·0·Sport
Lionel Messi yana bir Oltin toʻp sari: Argentina sardori 9-sovringa loyiqmi?

Jahon futboli afsonasi Lionel Messi 39 yoshda boʻlishiga qaramay, oʻzining fenomenal oʻyinlari bilan muxlislar va ekspertlarni hayratda qoldirishda davom etmoqda. 2026-yilgi Jahon chempionati yarim finalida Angliyaga qarshi kechgan dramatik bahs shuni koʻrsatdiki, Messi hamon hal qiluvchi pallada oʻyin taqdirini oʻzgartirishga qodir yagona kuchdir. Uning soʻnggi daqiqalardagi zargona uzatmasi Lautaro Martinez tomonidan golga aylantirilishi Argentinani finalga olib chiqdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashrining tahliliy maqolasiga koʻra, Lionel Messi Shimoliy Amerikada oʻtayotgan ushbu turnirda eng nufuzli omar boʻlib turibdi. Agar Argentina finalda Ispaniya ustidan gʻalaba qozonib, chempionlik unvonini himoya qila olsa, Messi oʻzining toʻqqizinchi "Oltin toʻp" (Ballon d'Or) sovrini uchun asosiy nomzodga aylanadi. Bu nafaqat uning MLSdagi yorqin oʻyinlari, balki terma jamoa safidagi yetakchilik qobiliyati uchun ham munosib mukofot boʻlishi mumkin.

Final sari yoʻl va Messining roli

Argentina terma jamoasi finalga qadar oson yoʻlni bosib oʻtmadi. Guruh bosqichidagi ishonchli oʻyinlardan soʻng, pley-off bosqichida Kabo-Verde, Misr va Shveytsariya kabi jamoalarga qarshi bahslarda Lionel Scaloni shogirdlari ancha qiynalishdi. Ikki bor qoʻshimcha boʻlimlarda gʻalaba qozonishga toʻgʻri keldi. Biroq, jamoaning eng qiyin lahzalarida Messi maydonda sovuqqonlikni saqlab, sheriklarini oldinga boshladi.

Qatardagi 2022-yilgi gʻolib tarkibdan toʻqqiz nafar futbolchi, jumladan, Messining yaqin koʻmakchisi Angel Di Maria tarkibda yoʻqligi sezilmoqda. Di Mariasiz Argentina qanotlarda tezlik borasida muammolarga duch keldi, ammo jamoaning irodasi va Messining aurasiga boʻlgan ishonchi ularni yana bir bor finalga olib chiqdi. Angliyaga qarshi bahsning soʻnggi 30 daqiqasida Messi raqib himoyasini tom maʼnoda parokanda qilib yubordi.

Ispaniya bilan toʻqnashuv va yangi avlod chorlovi

Final bahsi nafaqat ikki kuchli jamoa oʻrtasidagi, balki ikki avlod vakillari oʻrtasidagi kurashga ham aylanadi. Lionel Messi oʻzining "Barselona"dagi vorisi sifatida koʻrilayotgan yosh iqtidor Lamine Yamal boshchiligidagi Ispaniyaga qarshi maydonga tushadi. Bu qarama-qarshilikda Argentina autsayder sifatida koʻrilayotgan boʻlsa-da, Messining gʻalabaga boʻlgan toʻymas ishtiyoqi har qanday taxminni yoʻqqa chiqarishi mumkin.

Ekspertlarning taʼkidlashicha, Messi MLS doirasidagi Inter Miami safida koʻrsatayotgan natijalari va terma jamoadagi qahramonliklari bilan oʻzining 9-oltin toʻpini olishga toʻla haqli. Uning maydondagi har bir harakati, hatto raqib himoyachilari uni qisib qoʻygan vaziyatlarda ham mukammal yechim topa olishi, futbol tarixidagi eng buyuk oʻyinchi maqomini yana bir bor tasdiqlamoqda.

Final uchrashuvi Messining faoliyatidagi eng yirik nuqtalardan biri boʻlishi kutilmoqda. Agar u yana bir bor oltin kubokni boshi uzra baland koʻtarsa, yil yakunida topshiriladigan eng nufuzli individual sovrin — "Oltin toʻp" uchun kurashda unga raqib topilishi qiyin boʻladi.

Lionel MessiArgentinaOltin ToʻpJahon ChempionatiInter Miami
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Trent Alexander-Arnold Joze Mourinyo qoʻl ostidagi mashgʻulotlar haqida gapirdiTrent Alexander-Arnold Joze Mourinyo qoʻl ostidagi mashgʻulotlar haqida gapirdiBugun, 12:15Pelening futbolkasi $4,88 millionga sotildi: Qoplardan tikilgan raqamlarPelening futbolkasi $4,88 millionga sotildi: Qoplardan tikilgan raqamlarBugun, 10:45JCH-2026 finalida «Atletiko» rekordi: klubning 10 vakili borJCH-2026 finalida «Atletiko» rekordi: klubning 10 vakili borBugun, 10:36Momaqaldiroq Argentinaning finalga tuzgan rejasini o‘zgartirdiMomaqaldiroq Argentinaning finalga tuzgan rejasini o‘zgartirdiBugun, 10:31Shakira Messini maqtab, Antonelani ham tilga oldiShakira Messini maqtab, Antonelani ham tilga oldiBugun, 10:25Gvardiola Klopp haqida: «U taktikani o‘zgartirib meni aqldan ozdirardi»Gvardiola Klopp haqida: «U taktikani o‘zgartirib meni aqldan ozdirardi»Bugun, 10:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi