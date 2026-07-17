Atletiko Madrid prezidenti Julian Alvarezning kelajagi borasida keskin bayonot berdi

·40·Sport
Atletiko Madrid prezidenti Julian Alvarezning kelajagi borasida keskin bayonot berdi

Ispaniya futbolida transfer bozorining eng qaynoq mavzularidan biri boʻlib turgan Julian Alvarezning taqdiri boʻyicha Atletiko Madrid klubi prezidenti Enrike Sereso oʻzining qatʼiy pozitsiyasini maʼlum qildi. Barselona klubi rahbari Joan Laporta tomonidan bildirilgan qiziqish va qoʻyilgan muddatlarga javoban, Madrid klubi rahbariyati argentinalik hujumchini qoʻyib yubormasligini ochiqchasiga taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, 2026-yilgi Jahon chempionati davomida Julian Alvarez klubni tark etish istagini ommaviy ravishda bildirgan edi. Bu holat Barselona kabi grand jamoalarning eʼtiborini tortdi va Kataloniya klubi futbolchi uchun rasmiy taklif bilan chiqdi. Biroq Atletiko Madrid prezidenti bu borada hech qanday muzokaraga oʻrin yoʻqligini va futbolchi amaldagi shartnomaga muvofiq jamoada qolishini bildirmoqda.

Barselonaning ultimatumi va Laportaning pozitsiyasi

Barselona prezidenti Joan Laporta avvalroq bergan intervyusida Atletiko Madridga yuborilgan taklif muddati cheksiz emasligini uqtirgan edi. Uning soʻzlariga koʻra, klub murabbiylar shtabi soʻragan futbolchini sotib olish uchun barcha harakatlar qilingan, ammo "hech kimning nogʻorasiga oʻynamaslik" uchun taklifning amal qilish muddati belgilangan. Goal.com nashri Laportaning "Biz oʻz surʼatimizni belgilaymiz, taklifimiz abadiy emas" degan soʻzlarini keltirib oʻtdi.

Kataloniyaliklar rahbari ikki klub oʻrtasidagi munosabatlar yaxshi ekanini, ammo transfer masalasida bosim oʻtkazish niyatida emasligini ham qoʻshimcha qilgan. Laportaning fikricha, agar Atletiko Madridda muqobil variant paydo boʻlsa, Barselona taklifi koʻrib chiqilishi uchun ochiq qoladi. Biroq bu bayonotlar Madrid tomonini oʻz qarorini oʻzgartirishga majbur qila olmadi.

Enrike Seresoning javobi

Atletiko Madrid prezidenti Enrike Sereso matbuotga bergan javobida Joan Laporta bilan doʻstona munosabatda ekanini tan oldi, biroq transfer masalasida murosasiz ekanini koʻrsatdi. "Joan Laporta — yaxshi doʻst va ajoyib prezident. U ham, sizlar ham Julian Alvarez kelasi mavsumda qayerda oʻynashini juda yaxshi bilasizlar", — deya taʼkidladi Sereso.

Prezident futbolchining transfer soʻrab qilgan murojaatiga ham toʻxtalib oʻtdi. Uning fikricha, inson hayotda xato qilishi mumkin va bu kechirilishi kerak boʻlgan holatdir. Eng muhimi, Alvarezning Atletiko Madrid bilan 2030-yilning iyuniga qadar moʻljallangan uzoq muddatli shartnomasi borligi va u Diyego Simeone rejalari markazida ekanligidir.

Ushbu vaziyat Ispaniya chempionatidagi ikki raqib klub oʻrtasidagi raqobatni yanada kuchaytirishi kutilmoqda. Julian Alvarez kabi jahon darajasidagi hujumchining jamoada qolishi Atletiko Madrid uchun nafaqat sport natijalari, balki klub imidji uchun ham muhim ahamiyatga ega. Hozircha argentinalik forvard Madridda qoladigan koʻrinadi, ammo transfer oynasi yopilgunga qadar vaziyat oʻzgarishi ehtimoli har doim mavjud.

Atletiko MadridBarselonaJulian AlvarezTransferLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Harry Kane va Angliyaning navbatdagi fojiasi: Afsonaviy hujumchining davri yakunlanmoqdami?Harry Kane va Angliyaning navbatdagi fojiasi: Afsonaviy hujumchining davri yakunlanmoqdami?Bugun, 13:20Shakira Lionel Messi va Antonela Roccuzzoga hissiyotlarga boy xabar yoʻlladiShakira Lionel Messi va Antonela Roccuzzoga hissiyotlarga boy xabar yoʻlladiBugun, 13:11Arsenal Marcus Rashford transferi boʻyicha bir qarorga kela olmayaptiArsenal Marcus Rashford transferi boʻyicha bir qarorga kela olmayaptiBugun, 12:55Lionel Messi yana bir Oltin toʻp sari: Argentina sardori 9-sovringa loyiqmi?Lionel Messi yana bir Oltin toʻp sari: Argentina sardori 9-sovringa loyiqmi?Bugun, 12:17Trent Alexander-Arnold Joze Mourinyo qoʻl ostidagi mashgʻulotlar haqida gapirdiTrent Alexander-Arnold Joze Mourinyo qoʻl ostidagi mashgʻulotlar haqida gapirdiBugun, 12:15Pelening futbolkasi $4,88 millionga sotildi: Qoplardan tikilgan raqamlarPelening futbolkasi $4,88 millionga sotildi: Qoplardan tikilgan raqamlarBugun, 10:45
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi