Atletiko Madrid prezidenti Julian Alvarezning kelajagi borasida keskin bayonot berdi
Ispaniya futbolida transfer bozorining eng qaynoq mavzularidan biri boʻlib turgan Julian Alvarezning taqdiri boʻyicha Atletiko Madrid klubi prezidenti Enrike Sereso oʻzining qatʼiy pozitsiyasini maʼlum qildi. Barselona klubi rahbari Joan Laporta tomonidan bildirilgan qiziqish va qoʻyilgan muddatlarga javoban, Madrid klubi rahbariyati argentinalik hujumchini qoʻyib yubormasligini ochiqchasiga taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlumotlarga koʻra, 2026-yilgi Jahon chempionati davomida Julian Alvarez klubni tark etish istagini ommaviy ravishda bildirgan edi. Bu holat Barselona kabi grand jamoalarning eʼtiborini tortdi va Kataloniya klubi futbolchi uchun rasmiy taklif bilan chiqdi. Biroq Atletiko Madrid prezidenti bu borada hech qanday muzokaraga oʻrin yoʻqligini va futbolchi amaldagi shartnomaga muvofiq jamoada qolishini bildirmoqda.
Barselonaning ultimatumi va Laportaning pozitsiyasiBarselona prezidenti Joan Laporta avvalroq bergan intervyusida Atletiko Madridga yuborilgan taklif muddati cheksiz emasligini uqtirgan edi. Uning soʻzlariga koʻra, klub murabbiylar shtabi soʻragan futbolchini sotib olish uchun barcha harakatlar qilingan, ammo "hech kimning nogʻorasiga oʻynamaslik" uchun taklifning amal qilish muddati belgilangan. Goal.com nashri Laportaning "Biz oʻz surʼatimizni belgilaymiz, taklifimiz abadiy emas" degan soʻzlarini keltirib oʻtdi.
Kataloniyaliklar rahbari ikki klub oʻrtasidagi munosabatlar yaxshi ekanini, ammo transfer masalasida bosim oʻtkazish niyatida emasligini ham qoʻshimcha qilgan. Laportaning fikricha, agar Atletiko Madridda muqobil variant paydo boʻlsa, Barselona taklifi koʻrib chiqilishi uchun ochiq qoladi. Biroq bu bayonotlar Madrid tomonini oʻz qarorini oʻzgartirishga majbur qila olmadi.
Enrike Seresoning javobiAtletiko Madrid prezidenti Enrike Sereso matbuotga bergan javobida Joan Laporta bilan doʻstona munosabatda ekanini tan oldi, biroq transfer masalasida murosasiz ekanini koʻrsatdi. "Joan Laporta — yaxshi doʻst va ajoyib prezident. U ham, sizlar ham Julian Alvarez kelasi mavsumda qayerda oʻynashini juda yaxshi bilasizlar", — deya taʼkidladi Sereso.
Prezident futbolchining transfer soʻrab qilgan murojaatiga ham toʻxtalib oʻtdi. Uning fikricha, inson hayotda xato qilishi mumkin va bu kechirilishi kerak boʻlgan holatdir. Eng muhimi, Alvarezning Atletiko Madrid bilan 2030-yilning iyuniga qadar moʻljallangan uzoq muddatli shartnomasi borligi va u Diyego Simeone rejalari markazida ekanligidir.
Ushbu vaziyat Ispaniya chempionatidagi ikki raqib klub oʻrtasidagi raqobatni yanada kuchaytirishi kutilmoqda. Julian Alvarez kabi jahon darajasidagi hujumchining jamoada qolishi Atletiko Madrid uchun nafaqat sport natijalari, balki klub imidji uchun ham muhim ahamiyatga ega. Hozircha argentinalik forvard Madridda qoladigan koʻrinadi, ammo transfer oynasi yopilgunga qadar vaziyat oʻzgarishi ehtimoli har doim mavjud.
…