Peugeot 2030-yilga qadar yettita yangi model va radikal E-208 elektromobilini taqdim etadi
Fransiyaning Peugeot avtokonserni oʻz tarixidagi eng ulkan strategik islohotlardan birini boshlamoqda. Kompaniya 2030-yilga qadar yettita yangi modelni bozorga chiqarishni rejalashtirgan boʻlib, bu orqali global savdo hajmini keskin oshirishni maqsad qilgan. Ushbu yirik loyihaning ilk vakili sifatida kelasi yili yangi avlod Peugeot E-208 superminisi keng jamoatchilikka namoyish etiladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Kompaniya rahbariyati oʻtgan yili qayd etilgan 1,1 millionlik savdo koʻrsatkichini kelgusi toʻrt yil ichida 1,5 millionga yetkazishni niyat qilgan. Bu 36 foizga teng ulkan oʻsish degani boʻlib, bunday natijaga erishish uchun brend oʻzining dizayn tili va texnologik platformasini butunlay yangilamoqda. Stellantis konsernining yangi STLA One modulli platformasi asosida quriladigan modellar ushbu oʻzgarishlarning poydevori boʻladi.
Retro-futurizm va yangi texnologik platformaYangi avlod Peugeot E-208 modeli brendning kelajakdagi uslubiy yoʻnalishini belgilab beruvchi bayroqdor vazifasini oʻtaydi. 2027-yilning ikkinchi yarmida sotuvga chiqishi kutilayotgan ushbu elektromobil oʻzining afsonaviy ajdodi — Peugeot 205 modelidan ilhomlangan holda yaratiladi. Bu haqda kompaniya bosh direktori Alain Favey maʼlum qilib, brend oʻz oʻtmishidan kuch olib, kelajakni shakllantirishini taʼkidladi.
Peugeot dizaynerlari oʻtmishdagi muvaffaqiyatli modellarni zamonaviy texnologiyalar bilan uygʻunlashtirishga alohida eʼtibor qaratmoqda. Bunga misol sifatida avvalroq taqdim etilgan, 1960-yillardagi 504 coupé modelining zamonaviy talqini boʻlgan E-Legend hamda retro-futuristik Inception konseptlarini keltirish mumkin. Yangi modellar ham aynan shu yoʻnalishdagi radikal dizayn elementlarini meros qilib oladi.
Parij avtosalonidagi kutilmagan yangiliklarJoriy yilning oktyabr oyida boʻlib oʻtadigan Parij avtosalonida Peugeot ikkita yangi konseptual avtomobilni namoyish etishni rejalashtirmoqda. Ushbu konseptlar brendning kelajakdagi ishlab chiqarish modellarida qoʻllaniladigan dizayn tili va innovatsion texnologiyalarni oʻzida mujassam etadi. Alain Faveyning soʻzlariga koʻra, ushbu koʻrgazma Peugeot brendining evolyutsiyasi qanday yoʻnalishda ketishini aniq koʻrsatib beradi.
Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham Peugeot modellariga qiziqish ortib borayotganini hisobga olsak, brendning elektrlashtirish strategiyasi mahalliy isteʼmolchilar uchun ham ahamiyatli boʻlishi mumkin. Ayniqsa, ixcham va tejamkor elektromobillarga boʻlgan talab oshib borayotgan bir paytda, yangi E-208 kabi modellar jahon bozorida kuchli raqobat muhitini yuzaga keltirishi kutilmoqda.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi modellar nafaqat tashqi koʻrinishi, balki interyer jihozlanishi bilan ham tubdan farq qiladi. Peugeot oʻzining i-Cockpit tizimini yanada takomillashtirib, haydovchi va yoʻlovchilar uchun maksimal qulaylik yaratuvchi raqamli yechimlarni joriy etishni maqsad qilgan. Bu esa brendning premium segmentdagi mavqeini mustahkamlashga xizmat qiladi.
…