Peugeot 2030-yilga qadar yettita yangi model va radikal E-208 elektromobilini taqdim etadi

·18·Avto
Peugeot 2030-yilga qadar yettita yangi model va radikal E-208 elektromobilini taqdim etadi

Fransiyaning Peugeot avtokonserni oʻz tarixidagi eng ulkan strategik islohotlardan birini boshlamoqda. Kompaniya 2030-yilga qadar yettita yangi modelni bozorga chiqarishni rejalashtirgan boʻlib, bu orqali global savdo hajmini keskin oshirishni maqsad qilgan. Ushbu yirik loyihaning ilk vakili sifatida kelasi yili yangi avlod Peugeot E-208 superminisi keng jamoatchilikka namoyish etiladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Kompaniya rahbariyati oʻtgan yili qayd etilgan 1,1 millionlik savdo koʻrsatkichini kelgusi toʻrt yil ichida 1,5 millionga yetkazishni niyat qilgan. Bu 36 foizga teng ulkan oʻsish degani boʻlib, bunday natijaga erishish uchun brend oʻzining dizayn tili va texnologik platformasini butunlay yangilamoqda. Stellantis konsernining yangi STLA One modulli platformasi asosida quriladigan modellar ushbu oʻzgarishlarning poydevori boʻladi.

Retro-futurizm va yangi texnologik platforma

Yangi avlod Peugeot E-208 modeli brendning kelajakdagi uslubiy yoʻnalishini belgilab beruvchi bayroqdor vazifasini oʻtaydi. 2027-yilning ikkinchi yarmida sotuvga chiqishi kutilayotgan ushbu elektromobil oʻzining afsonaviy ajdodi — Peugeot 205 modelidan ilhomlangan holda yaratiladi. Bu haqda kompaniya bosh direktori Alain Favey maʼlum qilib, brend oʻz oʻtmishidan kuch olib, kelajakni shakllantirishini taʼkidladi.

Peugeot dizaynerlari oʻtmishdagi muvaffaqiyatli modellarni zamonaviy texnologiyalar bilan uygʻunlashtirishga alohida eʼtibor qaratmoqda. Bunga misol sifatida avvalroq taqdim etilgan, 1960-yillardagi 504 coupé modelining zamonaviy talqini boʻlgan E-Legend hamda retro-futuristik Inception konseptlarini keltirish mumkin. Yangi modellar ham aynan shu yoʻnalishdagi radikal dizayn elementlarini meros qilib oladi.

Parij avtosalonidagi kutilmagan yangiliklar

Joriy yilning oktyabr oyida boʻlib oʻtadigan Parij avtosalonida Peugeot ikkita yangi konseptual avtomobilni namoyish etishni rejalashtirmoqda. Ushbu konseptlar brendning kelajakdagi ishlab chiqarish modellarida qoʻllaniladigan dizayn tili va innovatsion texnologiyalarni oʻzida mujassam etadi. Alain Faveyning soʻzlariga koʻra, ushbu koʻrgazma Peugeot brendining evolyutsiyasi qanday yoʻnalishda ketishini aniq koʻrsatib beradi.

Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham Peugeot modellariga qiziqish ortib borayotganini hisobga olsak, brendning elektrlashtirish strategiyasi mahalliy isteʼmolchilar uchun ham ahamiyatli boʻlishi mumkin. Ayniqsa, ixcham va tejamkor elektromobillarga boʻlgan talab oshib borayotgan bir paytda, yangi E-208 kabi modellar jahon bozorida kuchli raqobat muhitini yuzaga keltirishi kutilmoqda.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi modellar nafaqat tashqi koʻrinishi, balki interyer jihozlanishi bilan ham tubdan farq qiladi. Peugeot oʻzining i-Cockpit tizimini yanada takomillashtirib, haydovchi va yoʻlovchilar uchun maksimal qulaylik yaratuvchi raqamli yechimlarni joriy etishni maqsad qilgan. Bu esa brendning premium segmentdagi mavqeini mustahkamlashga xizmat qiladi.

PeugeotElektromobilAvtoStellantisTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aston Martin kompaniyasi Call of Duty oʻyini uchun maxsus Dreadnought yoʻltanlamasini yaratdiAston Martin kompaniyasi Call of Duty oʻyini uchun maxsus Dreadnought yoʻltanlamasini yaratdiBugun, 11:28Avtomobil bozorida sadoqat davri tugadimi: Brendlar oʻrtasidagi raqobat keskinlashmoqdaAvtomobil bozorida sadoqat davri tugadimi: Brendlar oʻrtasidagi raqobat keskinlashmoqdaBugun, 09:27Alfa Romeo 2 million funtlik 33 Stradale superkarini taqdim etdi: V6 dvigatelli masterklassAlfa Romeo 2 million funtlik 33 Stradale superkarini taqdim etdi: V6 dvigatelli masterklassBugun, 08:27Genesis yangi GV90 modeli bilan hashamat olamida Range Rover va Rolls-Royce’ga qarshi chiqadiGenesis yangi GV90 modeli bilan hashamat olamida Range Rover va Rolls-Royce’ga qarshi chiqadiBugun, 08:21Xitoyda taksi xizmati shaxsiy avtomobildan arzonroqqa tushmoqda: Sabab — elektromobillarXitoyda taksi xizmati shaxsiy avtomobildan arzonroqqa tushmoqda: Sabab — elektromobillarKecha, 22:28Ford 2027-yilgi Le Mans poygalari uchun yangi V8 dvigatelini taqdim etdiFord 2027-yilgi Le Mans poygalari uchun yangi V8 dvigatelini taqdim etdiKecha, 21:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar