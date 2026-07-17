Tesla dunyodagi ilk Megacharger stansiyasini ochdi: Bir yuk mashinasi uchun 1200 kW quvvat

·30·Texno
Tesla dunyodagi ilk Megacharger stansiyasini ochdi: Bir yuk mashinasi uchun 1200 kW quvvat

Elektr transport vositalari bozorining yetakchisi Tesla kompaniyasi ogʻir yuk tashuvchi Tesla Semi yuk mashinalari uchun moʻljallangan dunyodagi birinchi ommaviy Megacharger quvvatlantirish stansiyasini rasman ishga tushirdi. Ushbu loyiha tijorat transportini elektrlashtirish yoʻlidagi eng muhim qadamlardan biri boʻlib, yuk avtomobillarini quvvatlantirish tezligi boʻyicha mutlaqo yangi standartni oʻrnatmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi majmua Kaliforniya shtatining Blumington shahrida, Los-Anjelesdan sharqroqda joylashgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, stansiya oltita maxsus quvvatlantirish postidan iborat boʻlib, ularning har biri 1,2 MW (1200 kW) gacha boʻlgan eng yuqori quvvatni taʼminlashga qodir. Bu koʻrsatkich hozirgi kunda tijorat maqsadlarida foydalanilayotgan eng kuchli quvvatlash tizimlaridan biri hisoblanadi.

Texnologik ustunlik va tezlik

Taqqoslash uchun, Tesla kompaniyasining yengil avtomobillar uchun moʻljallangan eng zamonaviy toʻrtinchi avlod Supercharger stansiyalari maksimal 500 kW quvvat beradi. Megacharger esa undan ikki barobardan ham koʻproq quvvatga ega. Bunday yuqori koʻrsatkich Tesla Semi kabi ulkan akkumulyatorli yuk mashinalarini qisqa vaqt ichida quvvatlantirish va uzoq masofali logistika jarayonlarida toʻxtab qolish vaqtini minimallashtirish imkonini beradi.

Hozirda ushbu stansiya Tesla Semi haydovchilari va operatorlari uchun ochiq deb eʼlon qilindi. Mutaxassislarning fikricha, bunday infratuzilmaning paydo boʻlishi logistika kompaniyalarining dizel yoqilgʻisidan voz kechib, elektr tortuvchi mashinalarga oʻtishini sezilarli darajada tezlashtiradi. Bu nafaqat iqtisodiy samaradorlik, balki ekologik tozalik jihatidan ham muhim ahamiyatga ega.

Logistika sohasidagi yangi davr

Tesla kompaniyasi kelgusida Megacharger tarmogʻini AQSHning asosiy transport magistrallari boʻylab kengaytirishni rejalashtirmoqda. Bu strategiya yuk tashish parklari egalari uchun Tesla Semi modellaridan foydalanishni yanada qulay va ishonchli qiladi. Gigafactory Nevada zavodida Tesla Semi yuk mashinalarining seriyali ishlab chiqarilishi yoʻlga qoʻyilgani ham ushbu infratuzilmaga boʻlgan talabni oshirmoqda.

Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun ham bu kabi texnologiyalar kelajakda katta qiziqish uygʻotishi mumkin. Mamlakatimizda elektromobillar ommalashib borayotgan bir paytda, ogʻir yuk tashuvchi transport vositalari uchun bunday yuqori quvvatli yechimlarning joriy etilishi xalqaro yuk tashish sohasini tubdan oʻzgartirishi mumkin boʻlgan global tendensiyadir.

TeslaTesla SemiMegachargerElektromobilTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

GTA 6 maʼlumotlarini oʻgʻirlagan 18 yoshli xaker ruhiy shifoxonadan qamoqxonaga oʻtkazildiGTA 6 maʼlumotlarini oʻgʻirlagan 18 yoshli xaker ruhiy shifoxonadan qamoqxonaga oʻtkazildiBugun, 13:28OnePlus brendi AQSH va Yevropa bozorlarini rasman tark etmoqdaOnePlus brendi AQSH va Yevropa bozorlarini rasman tark etmoqdaBugun, 12:52Chivinlar endi havoda yoʻq qilinadi: Fransiyada innovatsion mikrodron taqdim etildiChivinlar endi havoda yoʻq qilinadi: Fransiyada innovatsion mikrodron taqdim etildiBugun, 11:54OpenAI oʻzining ilk qurilmasini taqdim etdi: Codex Micro klaviaturasi sotuvga chiqdiOpenAI oʻzining ilk qurilmasini taqdim etdi: Codex Micro klaviaturasi sotuvga chiqdiBugun, 11:27Neyrotexnologiya moʻjizasi: Falaj boʻlgan erkak olti yildan soʻng qoʻllarini qimirlata boshladiNeyrotexnologiya moʻjizasi: Falaj boʻlgan erkak olti yildan soʻng qoʻllarini qimirlata boshladiBugun, 10:52SpaceX kompaniyasining Starship raketasi parvozi qoldirildi: Ilon Mask sababni ochiqladiSpaceX kompaniyasining Starship raketasi parvozi qoldirildi: Ilon Mask sababni ochiqladiBugun, 09:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi