Tesla dunyodagi ilk Megacharger stansiyasini ochdi: Bir yuk mashinasi uchun 1200 kW quvvat
Elektr transport vositalari bozorining yetakchisi Tesla kompaniyasi ogʻir yuk tashuvchi Tesla Semi yuk mashinalari uchun moʻljallangan dunyodagi birinchi ommaviy Megacharger quvvatlantirish stansiyasini rasman ishga tushirdi. Ushbu loyiha tijorat transportini elektrlashtirish yoʻlidagi eng muhim qadamlardan biri boʻlib, yuk avtomobillarini quvvatlantirish tezligi boʻyicha mutlaqo yangi standartni oʻrnatmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi majmua Kaliforniya shtatining Blumington shahrida, Los-Anjelesdan sharqroqda joylashgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, stansiya oltita maxsus quvvatlantirish postidan iborat boʻlib, ularning har biri 1,2 MW (1200 kW) gacha boʻlgan eng yuqori quvvatni taʼminlashga qodir. Bu koʻrsatkich hozirgi kunda tijorat maqsadlarida foydalanilayotgan eng kuchli quvvatlash tizimlaridan biri hisoblanadi.
Texnologik ustunlik va tezlikTaqqoslash uchun, Tesla kompaniyasining yengil avtomobillar uchun moʻljallangan eng zamonaviy toʻrtinchi avlod Supercharger stansiyalari maksimal 500 kW quvvat beradi. Megacharger esa undan ikki barobardan ham koʻproq quvvatga ega. Bunday yuqori koʻrsatkich Tesla Semi kabi ulkan akkumulyatorli yuk mashinalarini qisqa vaqt ichida quvvatlantirish va uzoq masofali logistika jarayonlarida toʻxtab qolish vaqtini minimallashtirish imkonini beradi.
Hozirda ushbu stansiya Tesla Semi haydovchilari va operatorlari uchun ochiq deb eʼlon qilindi. Mutaxassislarning fikricha, bunday infratuzilmaning paydo boʻlishi logistika kompaniyalarining dizel yoqilgʻisidan voz kechib, elektr tortuvchi mashinalarga oʻtishini sezilarli darajada tezlashtiradi. Bu nafaqat iqtisodiy samaradorlik, balki ekologik tozalik jihatidan ham muhim ahamiyatga ega.
Logistika sohasidagi yangi davrTesla kompaniyasi kelgusida Megacharger tarmogʻini AQSHning asosiy transport magistrallari boʻylab kengaytirishni rejalashtirmoqda. Bu strategiya yuk tashish parklari egalari uchun Tesla Semi modellaridan foydalanishni yanada qulay va ishonchli qiladi. Gigafactory Nevada zavodida Tesla Semi yuk mashinalarining seriyali ishlab chiqarilishi yoʻlga qoʻyilgani ham ushbu infratuzilmaga boʻlgan talabni oshirmoqda.
Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun ham bu kabi texnologiyalar kelajakda katta qiziqish uygʻotishi mumkin. Mamlakatimizda elektromobillar ommalashib borayotgan bir paytda, ogʻir yuk tashuvchi transport vositalari uchun bunday yuqori quvvatli yechimlarning joriy etilishi xalqaro yuk tashish sohasini tubdan oʻzgartirishi mumkin boʻlgan global tendensiyadir.
…