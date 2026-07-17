Qarishni yengishga intilgan millionerda davolab bo‘lmaydigan kasallik aniqlandi

·81·Dunyo
Qarishni yengishga intilgan millionerda davolab bo‘lmaydigan kasallik aniqlandi

Qarish jarayonini ortga qaytarish g‘oyasi bilan tanilgan amerikalik IT-tadbirkor va millioner Brayan Jonson o‘zida davolab bo‘lmaydigan kasallik aniqlanganini ma’lum qildi. Bu haqda u ijtimoiy tarmoqda yozib, shunga qaramay kasallikka qarshi kurashishini bildirgan. Bu haqda Meduza xabar berdi.

48 yoshli tadbirkorning aytishicha, unga autoimmun gastrit tashxisi qo‘yilgan. Bu surunkali kasallik bo‘lib, immun tizimi oshqozon shilliq qavatida tuz kislotasi ishlab chiqaruvchi hujayralarga hujum qiladi.

«Menda autoimmun kasallik bor. Oshqozonim o‘zini o‘zi yemirmoqda. Bu kasallik odamlarning 2–5 foizida uchraydi. Aslida bundan ham ko‘proq bo‘lishi mumkin, chunki ko‘p hollarda hech qanday alomatsiz kechadi», — deb yozgan Jonson.

Uning ma’lum qilishicha, mazkur tashxis joriy yilning may oyida qo‘yilgan. Tadbirkor kasallikka yoshlik yillaridagi nosog‘lom ovqatlanish, fastfud va shirin gazli ichimliklarni ko‘p iste’mol qilgani, shuningdek, biznes faoliyati davomida kechirgan surunkali depressiya ham ta’sir qilgan bo‘lishi mumkinligini aytgan.

Ikki nafar yalang‘och erkak qo‘llarida qon namunasi bo‘lgan probirkalarni ushlab turibdi.

Jonson 21 yoshida qalqonsimon bezning autoimmun gipotireozi aniqlanganini, uning fikricha, keyinchalik aynan shu xastalik autoimmun gastrit rivojlanishiga sabab bo‘lganini ta’kidladi. Uning aytishicha, kasallikning dastlabki belgilari 11 yil avval paydo bo‘lgan, ammo shifokorlar buni autoimmun xastalik bilan bog‘lamagan.

Mutaxassislarga ko‘ra, davolanmasa, kasallik oshqozon shilliq qavatining yemirilishiga, B12 vitamini tanqisligiga, xotira va kognitiv faoliyat bilan bog‘liq muammolarga, shuningdek, xavfli o‘smalar rivojlanishi xavfining ortishiga olib kelishi mumkin.

Niqobdagi erkak uydagi stolda qon tahlili topshirmoqda.

Hozirgi kunda autoimmun gastrit to‘liq davolab bo‘lmaydigan kasallik hisoblanadi. Zamonaviy tibbiyot faqat uning asoratlarini nazorat qilish va bemorning hayot sifatini yaxshilash imkonini beradi.

Bloomberg ma’lumotlariga ko‘ra, Brayan Jonson har yili sog‘lig‘ini saqlash uchun 2 million dollar sarflaydi. Uning salomatligini 30 nafardan ortiq shifokor va mutaxassis kuzatib boradi. Millioner qat’iy parhezga amal qiladi, har kuni o‘nlab biologik faol qo‘shimchalar va dori vositalarini qabul qiladi, muntazam tibbiy tekshiruvlardan o‘tadi.

Qora futbolkadagi kishi stol ustidagi turli xil sog‘lom ovqatlar yonida turibdi.

Shunga qaramay, Jonson taslim bo‘lmasligini aytdi. Uning fikricha, sun’iy intellekt, genetika va biotexnologiyalar jadal rivojlanayotgan bugungi kunda hech bir kasallikka «davolab bo‘lmaydi» degan tamg‘a qo‘yilmasligi kerak.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada benzin navbatida ikki kishi vafot etdiRossiyada benzin navbatida ikki kishi vafot etdiBugun, 13:26Kanadada yuk poyezdi alangalar qurshovida qoldiKanadada yuk poyezdi alangalar qurshovida qoldiBugun, 11:57Trampdan shov-shuvli bayonot: «Xitoy 2020 yilgi saylovga aralashgan, ma’lumot o‘g‘irlagan»Trampdan shov-shuvli bayonot: «Xitoy 2020 yilgi saylovga aralashgan, ma’lumot o‘g‘irlagan»Bugun, 11:56Rossiyada migrantlarga telefon majburiymi? O‘zbekiston TIV izoh berdiRossiyada migrantlarga telefon majburiymi? O‘zbekiston TIV izoh berdiBugun, 11:50Turkiyadagi to‘yda kelin-kuyovga 1,54 milliard so‘mlik to‘yona berildiTurkiyadagi to‘yda kelin-kuyovga 1,54 milliard so‘mlik to‘yona berildiBugun, 11:50Yaqin Sharq olov ichida: AQSH Eronga ketma-ket oltinchi kecha zarba berdiYaqin Sharq olov ichida: AQSH Eronga ketma-ket oltinchi kecha zarba berdiBugun, 11:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi