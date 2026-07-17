Arsenal Marcus Rashford transferi boʻyicha bir qarorga kela olmayapti
Londonning Arsenal klubi yozgi transfer oynasida tarkibni jiddiy kuchaytirishni rejalashtirmoqda. Jamoa Leandro Trossard bilan xayrlashgani va Gabriel Martinelli kelajagi soʻroq ostida qolayotgani sababli, hujum chizigʻiga yangi nomlar qidirilmoqda. Asosiy nomzodlar qatorida Manchester Yunayted tarbiyalanuvchisi Marcus Rashford nomi tilga olinmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Klub allaqachon Bryugge vingeri Christos Tzolis transferini hal qilgan boʻlsa-da, Mikel Arteta jamoasiga koʻproq tajribaga ega boʻlgan ijrochi kerakligi aytilmoqda. Goal.com nashriga bergan intervyusida Arsenal tarkibida magʻlubiyatsiz chempionlikni qoʻlga kiritgan Jeremie Aliadiere ushbu transferning ijobiy va salbiy tomonlarini tahlil qildi.
Rashford oʻtgan mavsumni ijara asosida Barselona safida oʻtkazdi va barcha musobaqalarda 14 ta gol urib, La Liga chempionligiga erishdi. Shunga qaramay, kataloniyaliklar uni 26 million funt sterling evaziga sotib olish huquqidan foydalanishmadi. Bu esa 28 yoshli hujumchining kelajagi borasidagi savollarni yanada koʻpaytirdi.
Tajriba va bosimga chidamlilikJeremie Aliadierening fikricha, Rashfordning asosiy ustunligi uning Angliya Premer-ligasini yaxshi bilishidir. "U Britaniya futboli mahsuli, Manchester Yunayted akademiyasidan chiqqan va katta bosim ostida oʻynash nimaligini tushunadi", — deydi sobiq hujumchi. Rashfordning ham qanotda, ham markazda oʻynay olishi Artetaga taktik xilma-xillik berishi mumkin.
Biroq, Aliadiere futbolchining soʻnggi yillardagi beqaror oʻyinidan xavotirda. Manchester Yunayted boshqaruviga Michael Carrick kelganiga qaramay, Rashford klubni tark etish niyatida ekani aytilmoqda. Manchester klubi uni Barselona taklif qilganidan qimmatroqqa sotishni koʻzlagan, ammo uning narxi bozor standartlari boʻyicha unchalik yuqori boʻlmasligi kutilmoqda.
Arsenal uchun asosiy dilemma — Rashfordning Trossarddan yaxshiroq ekanligiga ishonch hosil qilishdir. Aliadiere ushbu transfer kutilgan samarani berishiga shubha bilan qaramoqda. Uning taʼkidlashicha, katta miqdordagi investitsiya kiritishdan oldin futbolchining ruhiy holati va barqarorligini chuqur oʻrganish lozim.
Londonliklar 22 yillik tanaffusdan keyin qoʻlga kiritilgan chempionlik unvonini himoya qilishlari va Chempionlar ligasida munosib ishtirok etishlari uchun keng koʻlamli tarkibga muhtoj. Rashford kabi tajribali, ammo oʻzini qayta isbotlashi kerak boʻlgan yulduzning kelishi klub uchun ham tavakkal, ham katta imkoniyat boʻlishi mumkin.
…