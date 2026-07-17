Arsenal Marcus Rashford transferi boʻyicha bir qarorga kela olmayapti

·28·Sport
Arsenal Marcus Rashford transferi boʻyicha bir qarorga kela olmayapti

Londonning Arsenal klubi yozgi transfer oynasida tarkibni jiddiy kuchaytirishni rejalashtirmoqda. Jamoa Leandro Trossard bilan xayrlashgani va Gabriel Martinelli kelajagi soʻroq ostida qolayotgani sababli, hujum chizigʻiga yangi nomlar qidirilmoqda. Asosiy nomzodlar qatorida Manchester Yunayted tarbiyalanuvchisi Marcus Rashford nomi tilga olinmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Klub allaqachon Bryugge vingeri Christos Tzolis transferini hal qilgan boʻlsa-da, Mikel Arteta jamoasiga koʻproq tajribaga ega boʻlgan ijrochi kerakligi aytilmoqda. Goal.com nashriga bergan intervyusida Arsenal tarkibida magʻlubiyatsiz chempionlikni qoʻlga kiritgan Jeremie Aliadiere ushbu transferning ijobiy va salbiy tomonlarini tahlil qildi.

Rashford oʻtgan mavsumni ijara asosida Barselona safida oʻtkazdi va barcha musobaqalarda 14 ta gol urib, La Liga chempionligiga erishdi. Shunga qaramay, kataloniyaliklar uni 26 million funt sterling evaziga sotib olish huquqidan foydalanishmadi. Bu esa 28 yoshli hujumchining kelajagi borasidagi savollarni yanada koʻpaytirdi.

Tajriba va bosimga chidamlilik

Jeremie Aliadierening fikricha, Rashfordning asosiy ustunligi uning Angliya Premer-ligasini yaxshi bilishidir. "U Britaniya futboli mahsuli, Manchester Yunayted akademiyasidan chiqqan va katta bosim ostida oʻynash nimaligini tushunadi", — deydi sobiq hujumchi. Rashfordning ham qanotda, ham markazda oʻynay olishi Artetaga taktik xilma-xillik berishi mumkin.

Biroq, Aliadiere futbolchining soʻnggi yillardagi beqaror oʻyinidan xavotirda. Manchester Yunayted boshqaruviga Michael Carrick kelganiga qaramay, Rashford klubni tark etish niyatida ekani aytilmoqda. Manchester klubi uni Barselona taklif qilganidan qimmatroqqa sotishni koʻzlagan, ammo uning narxi bozor standartlari boʻyicha unchalik yuqori boʻlmasligi kutilmoqda.

Arsenal uchun asosiy dilemma — Rashfordning Trossarddan yaxshiroq ekanligiga ishonch hosil qilishdir. Aliadiere ushbu transfer kutilgan samarani berishiga shubha bilan qaramoqda. Uning taʼkidlashicha, katta miqdordagi investitsiya kiritishdan oldin futbolchining ruhiy holati va barqarorligini chuqur oʻrganish lozim.

Londonliklar 22 yillik tanaffusdan keyin qoʻlga kiritilgan chempionlik unvonini himoya qilishlari va Chempionlar ligasida munosib ishtirok etishlari uchun keng koʻlamli tarkibga muhtoj. Rashford kabi tajribali, ammo oʻzini qayta isbotlashi kerak boʻlgan yulduzning kelishi klub uchun ham tavakkal, ham katta imkoniyat boʻlishi mumkin.

ArsenalManchester YunaytedMarcus RashfordTransferlarAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Harry Kane va Angliyaning navbatdagi fojiasi: Afsonaviy hujumchining davri yakunlanmoqdami?Harry Kane va Angliyaning navbatdagi fojiasi: Afsonaviy hujumchining davri yakunlanmoqdami?Bugun, 13:20Shakira Lionel Messi va Antonela Roccuzzoga hissiyotlarga boy xabar yoʻlladiShakira Lionel Messi va Antonela Roccuzzoga hissiyotlarga boy xabar yoʻlladiBugun, 13:11Atletiko Madrid prezidenti Julian Alvarezning kelajagi borasida keskin bayonot berdiAtletiko Madrid prezidenti Julian Alvarezning kelajagi borasida keskin bayonot berdiBugun, 12:36Lionel Messi yana bir Oltin toʻp sari: Argentina sardori 9-sovringa loyiqmi?Lionel Messi yana bir Oltin toʻp sari: Argentina sardori 9-sovringa loyiqmi?Bugun, 12:17Trent Alexander-Arnold Joze Mourinyo qoʻl ostidagi mashgʻulotlar haqida gapirdiTrent Alexander-Arnold Joze Mourinyo qoʻl ostidagi mashgʻulotlar haqida gapirdiBugun, 12:15Pelening futbolkasi $4,88 millionga sotildi: Qoplardan tikilgan raqamlarPelening futbolkasi $4,88 millionga sotildi: Qoplardan tikilgan raqamlarBugun, 10:45
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi