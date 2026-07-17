Trent Alexander-Arnold Joze Mourinyo qoʻl ostidagi mashgʻulotlar haqida gapirdi
Madridning Real Madrid klubi himoyachisi Trent Alexander-Arnold jamoaning yangi mavsum oldidan oʻtkazayotgan tayyorgarlik jarayonlari va bosh murabbiy Joze Mourinyo bilan ishlash tajribasi haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Valdebebas bazasida davom etayotgan mashgʻulotlar oʻzining yuqori intensivligi va murabbiyning qatʼiy talablari bilan ajralib turmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Angliyalik futbolchining soʻzlariga koʻra, 2026-2027-yilgi mavsumoldi tayyorgarligi kutilganidek ogʻir kechmoqda. Madridning jazirama issigʻida oʻtayotgan ikki mahal mashgʻulotlar futbolchilardan jismoniy va ruhiy chidamlilikni talab qilmoqda. Alexander-Arnold klub rasmiy kanallariga bergan intervyusida jamoadagi muhit va ish tartibi haqida batafsil toʻxtalib oʻtdi.
Mourinyo uslubi va yuqori talablarJoze Mourinyo Madrid klubiga ikkinchi bor qaytganidan soʻng, jamoada intizom va standartlarni yangi bosqichga olib chiqdi. Trent Alexander-Arnold ilgari raqib sifatida toʻqnash kelgan murabbiyi bilan bir jamoada ishlashdan mamnunligini yashirmadi. Uning taʼkidlashicha, portugaliyalik mutaxassisning prinsiplari juda qatʼiy.
"Mourinyo bilan ishlash? Hammasi ajoyib. Men bu murabbiyga har doim qoyil qolganman. U bilan va uning shtabi bilan birga mehnat qilish men uchun zavq bagʻishlaydi. U juda talabchan va intensivlikka katta eʼtibor qaratadi. Undan oʻrganadigan narsalarimiz koʻp va biz yangi bilimlarni oʻzlashtirishga tayyormiz", — deydi himoyachi.
Alexander-Arnold yozgi taʼtil davomida ham oʻz sport formasini saqlashga harakat qilganini aytdi. Dastlabki ikki haftalik hordiqdan soʻng, u yugurish va jismoniy yuklamalar ustida ishlab, mashgʻulotlar boshlanguniga qadar tayyor holatga kelgan. Bu esa unga Mourinyoning ogʻir mashqlariga tezda moslashish imkonini berdi.
Yangi mavsumdagi maqsadlarReal Madrid jamoasi ushbu mavsumda barcha musobaqalarda gʻoliblikni maqsad qilgan. Alexander-Arnoldning ishonch bildirishicha, tajribali murabbiy boshchiligida jamoa koʻplab sovrinlarni qoʻlga kiritishga qodir. Futbolchilar murabbiyning falsafasini tushunib olishga va uni maydonda tatbiq etishga intilmoqda.
Klubning Valdebebasdagi bazasida oʻtayotgan yigʻinlar nafaqat jismoniy tayyorgarlik, balki taktik jihatdan ham shakllanish bosqichi hisoblanadi. Mourinyo har bir futbolchidan maksimal darajadagi fidoyilikni talab qilmoqda, bu esa jamoaning umumiy darajasi oshishiga xizmat qiladi.
Maʼlumot uchun, Trent Alexander-Arnold oʻtgan transfer oynalarida Real Madrid safiga kelib qoʻshilgan eng shov-shuvli xaridlardan biri boʻlgan edi. Endilikda u dunyoning eng kuchli murabbiylaridan biri qoʻl ostida oʻzining yangi qirralarini ochishga harakat qilmoqda.
…