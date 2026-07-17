Trent Alexander-Arnold Joze Mourinyo qoʻl ostidagi mashgʻulotlar haqida gapirdi

·0·Sport
Trent Alexander-Arnold Joze Mourinyo qoʻl ostidagi mashgʻulotlar haqida gapirdi

Madridning Real Madrid klubi himoyachisi Trent Alexander-Arnold jamoaning yangi mavsum oldidan oʻtkazayotgan tayyorgarlik jarayonlari va bosh murabbiy Joze Mourinyo bilan ishlash tajribasi haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Valdebebas bazasida davom etayotgan mashgʻulotlar oʻzining yuqori intensivligi va murabbiyning qatʼiy talablari bilan ajralib turmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Angliyalik futbolchining soʻzlariga koʻra, 2026-2027-yilgi mavsumoldi tayyorgarligi kutilganidek ogʻir kechmoqda. Madridning jazirama issigʻida oʻtayotgan ikki mahal mashgʻulotlar futbolchilardan jismoniy va ruhiy chidamlilikni talab qilmoqda. Alexander-Arnold klub rasmiy kanallariga bergan intervyusida jamoadagi muhit va ish tartibi haqida batafsil toʻxtalib oʻtdi.

Mourinyo uslubi va yuqori talablar

Joze Mourinyo Madrid klubiga ikkinchi bor qaytganidan soʻng, jamoada intizom va standartlarni yangi bosqichga olib chiqdi. Trent Alexander-Arnold ilgari raqib sifatida toʻqnash kelgan murabbiyi bilan bir jamoada ishlashdan mamnunligini yashirmadi. Uning taʼkidlashicha, portugaliyalik mutaxassisning prinsiplari juda qatʼiy.

"Mourinyo bilan ishlash? Hammasi ajoyib. Men bu murabbiyga har doim qoyil qolganman. U bilan va uning shtabi bilan birga mehnat qilish men uchun zavq bagʻishlaydi. U juda talabchan va intensivlikka katta eʼtibor qaratadi. Undan oʻrganadigan narsalarimiz koʻp va biz yangi bilimlarni oʻzlashtirishga tayyormiz", — deydi himoyachi.

Alexander-Arnold yozgi taʼtil davomida ham oʻz sport formasini saqlashga harakat qilganini aytdi. Dastlabki ikki haftalik hordiqdan soʻng, u yugurish va jismoniy yuklamalar ustida ishlab, mashgʻulotlar boshlanguniga qadar tayyor holatga kelgan. Bu esa unga Mourinyoning ogʻir mashqlariga tezda moslashish imkonini berdi.

Yangi mavsumdagi maqsadlar

Real Madrid jamoasi ushbu mavsumda barcha musobaqalarda gʻoliblikni maqsad qilgan. Alexander-Arnoldning ishonch bildirishicha, tajribali murabbiy boshchiligida jamoa koʻplab sovrinlarni qoʻlga kiritishga qodir. Futbolchilar murabbiyning falsafasini tushunib olishga va uni maydonda tatbiq etishga intilmoqda.

Klubning Valdebebasdagi bazasida oʻtayotgan yigʻinlar nafaqat jismoniy tayyorgarlik, balki taktik jihatdan ham shakllanish bosqichi hisoblanadi. Mourinyo har bir futbolchidan maksimal darajadagi fidoyilikni talab qilmoqda, bu esa jamoaning umumiy darajasi oshishiga xizmat qiladi.

Maʼlumot uchun, Trent Alexander-Arnold oʻtgan transfer oynalarida Real Madrid safiga kelib qoʻshilgan eng shov-shuvli xaridlardan biri boʻlgan edi. Endilikda u dunyoning eng kuchli murabbiylaridan biri qoʻl ostida oʻzining yangi qirralarini ochishga harakat qilmoqda.

Real MadridJose MourinhoTrent Alexander-ArnoldFutbolTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi yana bir Oltin toʻp sari: Argentina sardori 9-sovringa loyiqmi?Lionel Messi yana bir Oltin toʻp sari: Argentina sardori 9-sovringa loyiqmi?Bugun, 12:17Pelening futbolkasi $4,88 millionga sotildi: Qoplardan tikilgan raqamlarPelening futbolkasi $4,88 millionga sotildi: Qoplardan tikilgan raqamlarBugun, 10:45JCH-2026 finalida «Atletiko» rekordi: klubning 10 vakili borJCH-2026 finalida «Atletiko» rekordi: klubning 10 vakili borBugun, 10:36Momaqaldiroq Argentinaning finalga tuzgan rejasini o‘zgartirdiMomaqaldiroq Argentinaning finalga tuzgan rejasini o‘zgartirdiBugun, 10:31Shakira Messini maqtab, Antonelani ham tilga oldiShakira Messini maqtab, Antonelani ham tilga oldiBugun, 10:25Gvardiola Klopp haqida: «U taktikani o‘zgartirib meni aqldan ozdirardi»Gvardiola Klopp haqida: «U taktikani o‘zgartirib meni aqldan ozdirardi»Bugun, 10:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi