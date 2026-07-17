Toshkentdagi ayanchli YTH: YPX xodimi halok bo‘ldi

·57·Jamiyat
Toshkentdagi ayanchli YTH: YPX xodimi halok bo‘ldi

Ijtimoiy tarmoqlarda Onix avtomobili va bir nechta YPX patrul mototsikllari ishtirokidagi yo‘l-transport hodisasi aks etgan videolar keng tarqaldi. Yo‘l harakati xavfsizligi xizmati mazkur hodisa oqibatida bir nafar YPX xodimi halok bo‘lganini rasman tasdiqladi.

Ma’lum qilinishicha, 16 iyul kuni soat 18:30 lar atrofida Toshkent shahrining “Do‘rmon yo‘li” ko‘chasida xizmat vazifasini bajarayotgan uch nafar patrul mototsikli inspektori “G‘azalkent” ko‘chasidan chorrahaga kirib kelgan Onix rusumli avtomobil bilan to‘qnashgan.

To‘qnashuv oqibatida patrul mototsikllaridan birini boshqarayotgan YPX xodimi og‘ir tan jarohatlari olib, voqea joyining o‘zida vafot etgan. Hodisaning tasvirlari ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘ldi.

Hozirda voqea joyida barcha zarur tergov harakatlari olib borilmoqda. Mutasaddilar hodisaning kelib chiqish sabablari, aybdorlik darajasi va boshqa tafsilotlarni aniqlash maqsadida tergovga qadar tekshiruv o‘tkazayotganini ma’lum qildi.

ToshkentOnixDormon YuliGazalkent
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jizzaxda maktabda yong‘in chiqdiJizzaxda maktabda yong‘in chiqdiBugun, 13:34Toshkent chekkasidagi zapravkada portlash: 3 kishi jarohatlandiToshkent chekkasidagi zapravkada portlash: 3 kishi jarohatlandiBugun, 13:03Uy-joy narxlari yana oshdi: qaysi bozor tezroq qimmatladi?Uy-joy narxlari yana oshdi: qaysi bozor tezroq qimmatladi?Bugun, 12:11Mahalla raisi fuqarolar nomidan 187 mln so‘mni o‘zlashtirgani aniqlandiMahalla raisi fuqarolar nomidan 187 mln so‘mni o‘zlashtirgani aniqlandiBugun, 11:41Isroilga ishga yuborish uchun 16 ming dollar: Urgutlik shaxs ushlandiIsroilga ishga yuborish uchun 16 ming dollar: Urgutlik shaxs ushlandiBugun, 11:35Toshkentda 3,2 kg giyohvand moddalar muomalasiga chek qo‘yildiToshkentda 3,2 kg giyohvand moddalar muomalasiga chek qo‘yildiBugun, 10:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda