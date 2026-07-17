Toshkent chekkasidagi zapravkada portlash: 3 kishi jarohatlandi

·30·Jamiyat
Toshkent chekkasidagi zapravkada portlash: 3 kishi jarohatlandi

Toshkent viloyatining Zangiota tumanida joylashgan avtomobillarga propan gaz to‘ldirish shoxobchasida kuchli portlash sodir bo‘ldi. Hodisa oqibatida 3 kishi turli darajadagi tan jarohatlari olgan.

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda "Solnechniy" mavzesi yaqinidagi yo‘lda yuz bergan kuchli portlash oqibatida atrof bir zumda yorishib ketgani, oradan ko‘p o‘tmay esa shoxobchada yong‘in boshlanganini ko‘rish mumkin. Hodisa guvohlari portlash ovozi uzoq masofadan ham eshitilganini aytmoqda.

Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi ma’lumotiga ko‘ra, 16 iyul kuni soat 22:46 da M-39 avtomobil yo‘li bo‘yida joylashgan propan gaz quyish shoxobchasidagi gaz saqlash sig‘imi hamda gaz tashishga mo‘ljallangan maxsus avtomobilda chaqnash sodir bo‘lgan. Shundan so‘ng yong‘in kelib chiqqan.

Voqea joyiga zudlik bilan yong‘in-qutqaruv ekipajlari va tez tibbiy yordam brigadalari yetib kelgan. Qutqaruvchilar tezkor harakatlari natijasida yong‘in 17 iyul kuni soat 00:04 da to‘liq o‘chirildi.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, hodisa oqibatida 3 nafar fuqaro tan jarohati olgan. Ular shifoxonaga yetkazilib, shifokorlar nazoratiga olingan. Ayni paytda ularga zarur tibbiy yordam ko‘rsatilmoqda.

Hozirda portlash va yong‘inning kelib chiqish sabablari, shuningdek, yetkazilgan moddiy zarar miqdorini aniqlash yuzasidan tegishli idoralar tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda.

ToshkentZangiotaM-39
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jizzaxda maktabda yong‘in chiqdiJizzaxda maktabda yong‘in chiqdiBugun, 13:34Toshkentdagi ayanchli YTH: YPX xodimi halok bo‘ldiToshkentdagi ayanchli YTH: YPX xodimi halok bo‘ldiBugun, 12:53Uy-joy narxlari yana oshdi: qaysi bozor tezroq qimmatladi?Uy-joy narxlari yana oshdi: qaysi bozor tezroq qimmatladi?Bugun, 12:11Mahalla raisi fuqarolar nomidan 187 mln so‘mni o‘zlashtirgani aniqlandiMahalla raisi fuqarolar nomidan 187 mln so‘mni o‘zlashtirgani aniqlandiBugun, 11:41Isroilga ishga yuborish uchun 16 ming dollar: Urgutlik shaxs ushlandiIsroilga ishga yuborish uchun 16 ming dollar: Urgutlik shaxs ushlandiBugun, 11:35Toshkentda 3,2 kg giyohvand moddalar muomalasiga chek qo‘yildiToshkentda 3,2 kg giyohvand moddalar muomalasiga chek qo‘yildiBugun, 10:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda