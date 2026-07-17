Akrobatik harakatlari bilan hayratga solgan robot taqdim etildi (video)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Xitoyning Booster Robotics kompaniyasi o‘zining mashhur T1 gumanoid roboti bilan tanilgan bo‘lib, endilikda akrobatik imkoniyatlari yanada takomillashtirilgan yangi avlod gumanoid robotini taqdim etdi.
Ma’lum qilinishicha, yangi model murakkab harakatlarni aniq va muvozanatni yo‘qotmagan holda bajarish imkoniyatiga ega. Robot sakrash, yugurish hamda turli akrobatik mashqlarni muvaffaqiyatli ijro etishi bilan avvalgi versiyalardan ajralib turadi.
Mutaxassislar ta’kidlashicha, ushbu ishlanma gumanoid robotlar texnologiyasini yanada rivojlantirish yo‘lidagi muhim qadam bo‘lib, kelajakda sanoat, xizmat ko‘rsatish va qutqaruv sohalarida keng qo‘llanishi kutilmoqda..
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…