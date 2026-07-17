Rayhon turmush o‘rtog‘i bilan Parijda: suratlar muxlislarni befarq qoldirmadi (video)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Xonanda Rayhon ijtimoiy tarmoqlarda Parij sayohatiga oid surat va postlarini ulashmoqda. U bu safarda turmush o‘rtog‘i bilan birga ekani muxlislar e’tiborini tortdi.
Suratlarda xonanda Parijdagi turli manzarali joylarda aks etgan. Izohlarda foydalanuvchilar Rayhonning tashqi ko‘rinishi, uslubi va kayfiyati haqida fikr bildirishmoqda.
Ko‘pchilik muxlislar xonandaning turmush o‘rtog‘i bilan birga baxtli ko‘rinayotganini ta’kidlagan. Rayhon esa sayohat davomidagi lavhalarni kuzatuvchilari bilan bo‘lishishda davom etmoqda.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…