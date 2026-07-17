Rayhon turmush o‘rtog‘i bilan Parijda: suratlar muxlislarni befarq qoldirmadi (video)

·0·Madaniyat
Rayhon turmush o‘rtog‘i bilan Parijda: suratlar muxlislarni befarq qoldirmadi (video)

Xonanda Rayhon ijtimoiy tarmoqlarda Parij sayohatiga oid surat va postlarini ulashmoqda. U bu safarda turmush o‘rtog‘i bilan birga ekani muxlislar e’tiborini tortdi.

Suratlarda xonanda Parijdagi turli manzarali joylarda aks etgan. Izohlarda foydalanuvchilar Rayhonning tashqi ko‘rinishi, uslubi va kayfiyati haqida fikr bildirishmoqda.

Ko‘pchilik muxlislar xonandaning turmush o‘rtog‘i bilan birga baxtli ko‘rinayotganini ta’kidlagan. Rayhon esa sayohat davomidagi lavhalarni kuzatuvchilari bilan bo‘lishishda davom etmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xonanda Sardor Mamadaliyev qizining tavallud kunini nishonladiXonanda Sardor Mamadaliyev qizining tavallud kunini nishonladiBugun, 12:09Izzat Shukurov o‘g‘liga qanday ism qo‘ygani ma’lum bo‘ldi (video)Izzat Shukurov o‘g‘liga qanday ism qo‘ygani ma’lum bo‘ldi (video)Kecha, 23:09Munisa Rizayevaning o‘g‘liga qilingan “mini tatu” muxlislarni havotirga soldi! (video)Munisa Rizayevaning o‘g‘liga qilingan “mini tatu” muxlislarni havotirga soldi! (video)Kecha, 21:13Neslihan Atagul yana bir xalqaro mukofotga sazovor bo‘ldiNeslihan Atagul yana bir xalqaro mukofotga sazovor bo‘ldiKecha, 17:53Nahide Babashli turmush qurayotganini rasman e’lon qildiNahide Babashli turmush qurayotganini rasman e’lon qildiKecha, 17:18Kichkina bloger katta e’tiborda: Yasmina Zaitova 5 yoshga to‘ldi!Kichkina bloger katta e’tiborda: Yasmina Zaitova 5 yoshga to‘ldi!Kecha, 15:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)