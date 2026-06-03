CoinDesk 20 indeksi pasaydi: Bitcoin Cash narxi 10,7 foizga tushib ketdi
CoinDesk Indices oʻzining kundalik bozor hisobotini taqdim etib, CoinDesk 20 indeksidagi yetakchi va past koʻrsatkich qayd etgan aktivlar dinamikasini eʼlon qildi. Hozirgi vaqtda CoinDesk 20 indeksi 1862,4 punkt darajasida savdo qilinmoqda, bu seshanba kungi koʻrsatkichga nisbatan 0,6 foizga yoki 11,0 punktga pastdir. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.
Indeks tarkibiga kiruvchi 20 ta aktivdan 15 tasi oʻsish tendensiyasini koʻrsatmoqda. Bugungi savdolarda NEAR (+15,1%) va XLM (+5,7%) eng yuqori oʻsish surʼatlarini namoyish etib, bozor yetakchilariga aylandi.
Aksincha, Bitcoin Cash (BCH) narxi 10,7 foizga arzonlashib, indeksning umumiy pasayishiga asosiy sabab boʻldi. Shuningdek, BNB aktivi ham 3,4 foizga qiymat yoʻqotib, laggardlar qatoridan joy oldi.
Maʼlumot oʻrnida taʼkidlash joizki, CoinDesk 20 dunyoning bir necha mintaqalaridagi turli platformalarda savdo qilinadigan keng qamrovli kripto-indeks hisoblanadi.
…