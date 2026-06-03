CoinDesk 20 indeksi pasaydi: Bitcoin Cash narxi 10,7 foizga tushib ketdi

·45·Iqtisodiyot
CoinDesk 20 indeksi pasaydi: Bitcoin Cash narxi 10,7 foizga tushib ketdi
Audio versiyasi

CoinDesk Indices oʻzining kundalik bozor hisobotini taqdim etib, CoinDesk 20 indeksidagi yetakchi va past koʻrsatkich qayd etgan aktivlar dinamikasini eʼlon qildi. Hozirgi vaqtda CoinDesk 20 indeksi 1862,4 punkt darajasida savdo qilinmoqda, bu seshanba kungi koʻrsatkichga nisbatan 0,6 foizga yoki 11,0 punktga pastdir. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.

Indeks tarkibiga kiruvchi 20 ta aktivdan 15 tasi oʻsish tendensiyasini koʻrsatmoqda. Bugungi savdolarda NEAR (+15,1%) va XLM (+5,7%) eng yuqori oʻsish surʼatlarini namoyish etib, bozor yetakchilariga aylandi.

Aksincha, Bitcoin Cash (BCH) narxi 10,7 foizga arzonlashib, indeksning umumiy pasayishiga asosiy sabab boʻldi. Shuningdek, BNB aktivi ham 3,4 foizga qiymat yoʻqotib, laggardlar qatoridan joy oldi.

Maʼlumot oʻrnida taʼkidlash joizki, CoinDesk 20 dunyoning bir necha mintaqalaridagi turli platformalarda savdo qilinadigan keng qamrovli kripto-indeks hisoblanadi.

Bitcoin CashCoinDesk 20KriptovalyutaBirjaInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

5 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:03O‘zbekistonda kafe va restoranlar savdosi 70 trln so‘mga yaqinlashdiBugun, 09:32Worldcoin: Sunʻiy intellekt IPO toʻlqinidagi eʻtibordan chetda qolgan imkoniyatBugun, 08:13Mobiuz $351 mln evaziga sotildiBugun, 07:50Coinbase Janubi-Sharqiy Osiyodagi firibgarlarga tegishli 3 mln dollarni muzlatdiBugun, 06:155 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi