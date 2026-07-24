27 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
• Yevro 122,1 so‘mga arzonlab, 13 689,73 so‘mga tushdi.
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 27 iyul kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 82,76 so‘mga arzonlab, 12 019,08 so‘mga tushdi.
• Yevro 122,1 so‘mga arzonlab, 13 689,73 so‘mga tushdi.
• Rossiya rubli 0,12 so‘mga qimmatlab, 153,87 so‘mni tashkil etdi.
• Funt sterling 175,58 so‘mga arzonlab, 16 008,21 so‘mga tushdi.
• Yapon iyenasi 0,65 so‘mga arzonlab, 73,43 so‘mga tushdi.
• Shveysariya franki 132,3 so‘mga arzonlab, 14 722,05 so‘mga tushdi.
• Xitoy yuani 12,78 so‘mga arzonlab, 1 774,87 so‘mga tushdi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…