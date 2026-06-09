BBB tashkiloti Kalshi platformasini reklama qoidalarini buzishda ayblamoqda

·0·Iqtisodiyot
BBB tashkiloti Kalshi platformasini reklama qoidalarini buzishda ayblamoqda

Better Business Bureau (BBB) tarkibidagi Milliy reklama boʻlimi (NAD) Kalshi prognozlar bozori platformasi ustidan shtat tartibga soluvchi organlariga murojaat qildi. Bunga kompaniyaning ijtimoiy tarmoqlardagi reklama amaliyoti boʻyicha tekshiruvda ishtirok etishdan bosh tortgani sabab boʻlgan. NAD ushbu masalani tegishli shtat Bosh prokurorlariga qonuniy choralar koʻrish uchun yoʻnaltirganini maʼlum qildi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Tekshiruv doirasida Kalshi platformasining influenserlari va hamkorlari ijtimoiy tarmoqlardagi reklama postlarida pullik aloqalarni aniq koʻrsatganligi hamda kompaniya Federal Trade Commission (FTC) koʻrsatmalariga rioya qilganligi oʻrganilishi kerak edi. BBB maʼlumotlariga koʻra, Kalshi ixtiyoriy oʻz-oʻzini tartibga solish jarayonida qatnashishni rad etgan, bu esa reklama joylashtirilgan ijtimoiy platformalarni ham ogohlantirishga asos boʻlgan.

Kalshi platformasining reklama faoliyati avvalroq Media Matters for America notijorat tashkiloti tomonidan ham tanqid qilingan edi. Xususan, TikTok va Instagram tarmoqlarida prognozlar savdosini goʻyoki qoʻshimcha daromad manbai sifatida targʻib qiluvchi virusli marketing kampaniyalari shubha ostiga olingan. Shunga qaramay, ijtimoiy tarmoqlardagi faol marketing kompaniyaga foydalanuvchilar sonini va savdo hajmini keskin oshirishga yordam berdi.

Bloomberg xabariga koʻra, Kalshi hozirda yillik 1,5 milliard USD daromad olish darajasiga yetgan va 22 milliard USD qiymatida baholangan 1 milliard USDlik investitsiya raundini yakunlash arafasida turibdi. Kalshi hozirda markazlashmagan Polymarket platformasi bilan bir qatorda prognozlar bozorida yetakchilik qilmoqda.

Hozirda shtat regulyatorlari va Commodity Futures Trading Commission (CFTC) oʻrtasida yuzaga kelgan yurisdiksiya nizolari hamda insayderlik savdosi haqidagi ayblovlarga qaramay, prognozlar bozori chakana va institutsional investorlar orasida ommalashishda davom etmoqda. Bitcoin va boshqa kripto aktivlar bilan bogʻliq boʻlmagan real voqealar boʻyicha garovlar ushbu platformalarning asosiy drayveriga aylandi.

KalshiReklamaInvestitsiyaRegulyatorPrognozlar bozori
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kraken FIFA Jahon chempionati 2026 ning rasmiy hamkoriga aylandiKraken FIFA Jahon chempionati 2026 ning rasmiy hamkoriga aylandiBugun, 18:10Bitcoin narxi 62 000 dollar atrofidagi pastki darajaga tushdiBitcoin narxi 62 000 dollar atrofidagi pastki darajaga tushdiBugun, 16:10Bitcoin narxi 50 000 dollargacha tushishi mumkinmi: Toʻrtta asosiy koʻrsatkichBitcoin narxi 50 000 dollargacha tushishi mumkinmi: Toʻrtta asosiy koʻrsatkichBugun, 15:18HTX birjasiga nisbatan sanksiyalar kripto bozorida xavotir uygʻotmoqdaHTX birjasiga nisbatan sanksiyalar kripto bozorida xavotir uygʻotmoqdaBugun, 15:11O‘zbekiston va AQSH o‘rtasidagi iqtisodiy aloqalar yangi bosqichga ko‘tarilmoqdaO‘zbekiston va AQSH o‘rtasidagi iqtisodiy aloqalar yangi bosqichga ko‘tarilmoqdaBugun, 13:33MiCA meʼmori: Yevropa Ittifoqi DeFi oʻrniga tokenizatsiyaga eʼtibor qaratishi lozimMiCA meʼmori: Yevropa Ittifoqi DeFi oʻrniga tokenizatsiyaga eʼtibor qaratishi lozimBugun, 13:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi