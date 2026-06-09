BBB tashkiloti Kalshi platformasini reklama qoidalarini buzishda ayblamoqda
Better Business Bureau (BBB) tarkibidagi Milliy reklama boʻlimi (NAD) Kalshi prognozlar bozori platformasi ustidan shtat tartibga soluvchi organlariga murojaat qildi. Bunga kompaniyaning ijtimoiy tarmoqlardagi reklama amaliyoti boʻyicha tekshiruvda ishtirok etishdan bosh tortgani sabab boʻlgan. NAD ushbu masalani tegishli shtat Bosh prokurorlariga qonuniy choralar koʻrish uchun yoʻnaltirganini maʼlum qildi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Tekshiruv doirasida Kalshi platformasining influenserlari va hamkorlari ijtimoiy tarmoqlardagi reklama postlarida pullik aloqalarni aniq koʻrsatganligi hamda kompaniya Federal Trade Commission (FTC) koʻrsatmalariga rioya qilganligi oʻrganilishi kerak edi. BBB maʼlumotlariga koʻra, Kalshi ixtiyoriy oʻz-oʻzini tartibga solish jarayonida qatnashishni rad etgan, bu esa reklama joylashtirilgan ijtimoiy platformalarni ham ogohlantirishga asos boʻlgan.
Kalshi platformasining reklama faoliyati avvalroq Media Matters for America notijorat tashkiloti tomonidan ham tanqid qilingan edi. Xususan, TikTok va Instagram tarmoqlarida prognozlar savdosini goʻyoki qoʻshimcha daromad manbai sifatida targʻib qiluvchi virusli marketing kampaniyalari shubha ostiga olingan. Shunga qaramay, ijtimoiy tarmoqlardagi faol marketing kompaniyaga foydalanuvchilar sonini va savdo hajmini keskin oshirishga yordam berdi.
Bloomberg xabariga koʻra, Kalshi hozirda yillik 1,5 milliard USD daromad olish darajasiga yetgan va 22 milliard USD qiymatida baholangan 1 milliard USDlik investitsiya raundini yakunlash arafasida turibdi. Kalshi hozirda markazlashmagan Polymarket platformasi bilan bir qatorda prognozlar bozorida yetakchilik qilmoqda.
Hozirda shtat regulyatorlari va Commodity Futures Trading Commission (CFTC) oʻrtasida yuzaga kelgan yurisdiksiya nizolari hamda insayderlik savdosi haqidagi ayblovlarga qaramay, prognozlar bozori chakana va institutsional investorlar orasida ommalashishda davom etmoqda. Bitcoin va boshqa kripto aktivlar bilan bogʻliq boʻlmagan real voqealar boʻyicha garovlar ushbu platformalarning asosiy drayveriga aylandi.
…