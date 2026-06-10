Tasdiqlanmagan DeFi kontraktlari 36,7 million dollar zarar keltirdi

·1·Iqtisodiyot
Tasdiqlanmagan DeFi kontraktlari 36,7 million dollar zarar keltirdi

Chainalysis tahliliy kompaniyasining soʻnggi hisobotiga koʻra, soʻnggi olti oy ichida tasdiqlanmagan smart-kontraktlar bilan bogʻliq toʻrtta yirik DeFi xakerlik hujumi natijasida kamida 36,7 million dollar mablagʻ yoʻqotilgan. Hujumchilar tobora koʻproq manba kodi ochiq boʻlmagan protokollarni nishonga olmoqda. Eng yirik hodisa Truebit loyihasida yuz berib, 2021-yildan beri Ethereum tarmogʻida tasdiqlanmagan kontrakt kodi tufayli 26,2 million dollar oʻgʻirlangan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Hisobotda qayd etilishicha, Trusted Volumes, Aperture Finance va Ekubo kabi loyihalar ham shunday hujumlardan zarar koʻrgan. Har bir holatda ekspluatatsiya qilingan kontrakt blokcheyn tadqiqotchilari (explorer) tomonidan tasdiqlanmagan, yaʼni uning kodi ommaviy tekshiruv uchun mavjud boʻlmagan. Bu holat xavfsizlik tadqiqotchilarining nazoratini cheklab, foydalanuvchi mablagʻlarini boshqaradigan kontraktlarni koʻplab "bug bounty" dasturlaridan chetda qoldirgan.

Chainalysis ushbu tendensiyani dekompilyatsiya vositalari va sunʼiy intellektning rivojlanishi bilan izohlamoqda. Ilgari malakali mutaxassisdan bir necha kun talab qiladigan teskari muhandislik (reverse engineering) jarayoni endilikda AI yordamida avtomatlashtirilgan. Bu esa xakerlarga hatto yopiq kodli smart-kontraktlarning bayt-kodini tahlil qilib, zaifliklarni tezda aniqlash imkonini bermoqda.

DeFi sohasida uzoq vaqt davomida smart-kontrakt kodini yashirin saqlash qoʻshimcha xavfsizlik qatlami deb hisoblangan. Biroq, Chainalysis mutaxassislari "maxfiylik orqali xavfsizlik" yondashuvi oʻz samaradorligini yoʻqotayotganini taʼkidlamoqda. Kompaniya kelajakdagi hujumlardan himoyalanish uchun manba kodini majburiy tasdiqlash, keng qamrovli mukofot dasturlari va real vaqt rejimida monitoring vositalaridan foydalanishni tavsiya qilmoqda.

Umuman olganda, kriptovalyuta bozorida xakerlik hujumlari soni ortib bormoqda. DeFiLlama maʼlumotlariga koʻra, aprel oyining oʻzida 629,7 million dollar oʻgʻirlangan boʻlib, bu 2025-yil fevralidan beri eng yuqori koʻrsatkichdir. KelpDAO va Drift Protocol loyihalaridagi yirik oʻgʻriliklar ushbu summaning 80 foizidan ortigʻini tashkil etgan.

DeFiKriptovalyutaChainalysisBlokcheynEthereum
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Merck va Hashgraph Group Yevropa Ittifoqi talablari uchun yangi loyihani boshladiMerck va Hashgraph Group Yevropa Ittifoqi talablari uchun yangi loyihani boshladiBugun, 21:11Bitcoin global bozorlar uchun ogohlantiruvchi signal boʻlishi mumkinBitcoin global bozorlar uchun ogohlantiruvchi signal boʻlishi mumkinBugun, 20:19BBB tashkiloti Kalshi platformasini reklama qoidalarini buzishda ayblamoqdaBBB tashkiloti Kalshi platformasini reklama qoidalarini buzishda ayblamoqdaKecha, 18:19Kraken FIFA Jahon chempionati 2026 ning rasmiy hamkoriga aylandiKraken FIFA Jahon chempionati 2026 ning rasmiy hamkoriga aylandiKecha, 18:10Bitcoin narxi 62 000 dollar atrofidagi pastki darajaga tushdiBitcoin narxi 62 000 dollar atrofidagi pastki darajaga tushdiKecha, 16:10Bitcoin narxi 50 000 dollargacha tushishi mumkinmi: Toʻrtta asosiy koʻrsatkichBitcoin narxi 50 000 dollargacha tushishi mumkinmi: Toʻrtta asosiy koʻrsatkichKecha, 15:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi