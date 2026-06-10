Anthropic kompaniyasi Claude Mythos modelini taqdim etdi: Kripto olami xavotirda

·0·Iqtisodiyot
Anthropic kompaniyasi Claude Mythos modelini taqdim etdi: Kripto olami xavotirda

Seshanba kuni Anthropic sunʼiy intellekt kompaniyasi oʻzining eng kuchli Claude Mythos modelining ilk ommaviy versiyasi — Fable 5 ni eʼlon qildi. Garchi tizimda maxsus xavfsizlik choralari oʻrnatilgan boʻlsa-da, kriptovalyuta foydalanuvchilari ushbu texnologiyadan gʻarazli maqsadlarda foydalanilishidan xavotir bildirmoqda. Avvalroq kompaniya Mythos modeli tizimli muhim dasturlarda 10 000 dan ortiq oʻta xavfli zaifliklarni aniqlaganini maʼlum qilgan edi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Anthropic vakillarining taʼkidlashicha, Fable 5 umumiy foydalanish uchun xavfsiz qilingan va kiberxavfsizlik kabi nozik mavzular boʻyicha soʻrovlar avtomatik ravishda Claude Opus 4.8 modeliga yoʻnaltiriladi. Biroq, kiberhujumlar orqali oʻgʻirlangan kripto aktivlar miqdori aprel oyida 629,7 million dollarga yetgani fonida, bu kafolatlar foydalanuvchilarni tinchlantira olmadi. Moonrock Capital asoschisi Simon Dedicʼning fikricha, yangi model smart-kontraktlardagi xatolarni topish xarajatlarini deyarli nolga tushirib yuboradi.

Dedic DeFi (markazlashmagan moliya) protokollari uchun bu jiddiy ogohlantirish ekanini aytib, auditdan oʻtmagan loyihalar oson nishonga aylanishini taʼkidladi. U foydalanuvchilarga hamyon ruxsatnomalarini bekor qilishni va mablagʻlarni yangi apparat hamyonlariga (hardware wallets) oʻtkazishni tavsiya qildi. Bu kabi choralar sunʼiy intellekt yordamida amalga oshiriladigan avtomatlashtirilgan hujumlardan himoyalanish uchun zarur deb hisoblanmoqda.

Boshqa tomondan, Curve Finance asoschisi Michael Egorov xavotirlar biroz boʻrttirilgan boʻlishi mumkinligini aytdi. Uning fikricha, anʼanaviy dasturiy taʼminotlar millionlab qator koddan iborat boʻlsa, smart-kontraktlar ancha kichik va ularni tahlil qilish insonlar hamda mavjud AI modellari uchun ham qiyinchilik tugʻdirmaydi. Shunga qaramay, Anthropicʼning Project Glasswing loyihasi doirasida 1 000 dan ortiq ochiq kodli loyihalarda 6 200 ta zaiflik topilgani texnologiyaning qudratidan dalolat beradi.

AnthropicClaude MythosKriptovalyutaKiberxavfsizlikDeFi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tasdiqlanmagan DeFi kontraktlari 36,7 million dollar zarar keltirdiTasdiqlanmagan DeFi kontraktlari 36,7 million dollar zarar keltirdiBugun, 22:16Merck va Hashgraph Group Yevropa Ittifoqi talablari uchun yangi loyihani boshladiMerck va Hashgraph Group Yevropa Ittifoqi talablari uchun yangi loyihani boshladiBugun, 21:11Bitcoin global bozorlar uchun ogohlantiruvchi signal boʻlishi mumkinBitcoin global bozorlar uchun ogohlantiruvchi signal boʻlishi mumkinBugun, 20:19BBB tashkiloti Kalshi platformasini reklama qoidalarini buzishda ayblamoqdaBBB tashkiloti Kalshi platformasini reklama qoidalarini buzishda ayblamoqdaKecha, 18:19Kraken FIFA Jahon chempionati 2026 ning rasmiy hamkoriga aylandiKraken FIFA Jahon chempionati 2026 ning rasmiy hamkoriga aylandiKecha, 18:10Bitcoin narxi 62 000 dollar atrofidagi pastki darajaga tushdiBitcoin narxi 62 000 dollar atrofidagi pastki darajaga tushdiKecha, 16:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi