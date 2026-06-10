Anthropic kompaniyasi Claude Mythos modelini taqdim etdi: Kripto olami xavotirda
Seshanba kuni Anthropic sunʼiy intellekt kompaniyasi oʻzining eng kuchli Claude Mythos modelining ilk ommaviy versiyasi — Fable 5 ni eʼlon qildi. Garchi tizimda maxsus xavfsizlik choralari oʻrnatilgan boʻlsa-da, kriptovalyuta foydalanuvchilari ushbu texnologiyadan gʻarazli maqsadlarda foydalanilishidan xavotir bildirmoqda. Avvalroq kompaniya Mythos modeli tizimli muhim dasturlarda 10 000 dan ortiq oʻta xavfli zaifliklarni aniqlaganini maʼlum qilgan edi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Anthropic vakillarining taʼkidlashicha, Fable 5 umumiy foydalanish uchun xavfsiz qilingan va kiberxavfsizlik kabi nozik mavzular boʻyicha soʻrovlar avtomatik ravishda Claude Opus 4.8 modeliga yoʻnaltiriladi. Biroq, kiberhujumlar orqali oʻgʻirlangan kripto aktivlar miqdori aprel oyida 629,7 million dollarga yetgani fonida, bu kafolatlar foydalanuvchilarni tinchlantira olmadi. Moonrock Capital asoschisi Simon Dedicʼning fikricha, yangi model smart-kontraktlardagi xatolarni topish xarajatlarini deyarli nolga tushirib yuboradi.
Dedic DeFi (markazlashmagan moliya) protokollari uchun bu jiddiy ogohlantirish ekanini aytib, auditdan oʻtmagan loyihalar oson nishonga aylanishini taʼkidladi. U foydalanuvchilarga hamyon ruxsatnomalarini bekor qilishni va mablagʻlarni yangi apparat hamyonlariga (hardware wallets) oʻtkazishni tavsiya qildi. Bu kabi choralar sunʼiy intellekt yordamida amalga oshiriladigan avtomatlashtirilgan hujumlardan himoyalanish uchun zarur deb hisoblanmoqda.
Boshqa tomondan, Curve Finance asoschisi Michael Egorov xavotirlar biroz boʻrttirilgan boʻlishi mumkinligini aytdi. Uning fikricha, anʼanaviy dasturiy taʼminotlar millionlab qator koddan iborat boʻlsa, smart-kontraktlar ancha kichik va ularni tahlil qilish insonlar hamda mavjud AI modellari uchun ham qiyinchilik tugʻdirmaydi. Shunga qaramay, Anthropicʼning Project Glasswing loyihasi doirasida 1 000 dan ortiq ochiq kodli loyihalarda 6 200 ta zaiflik topilgani texnologiyaning qudratidan dalolat beradi.
…