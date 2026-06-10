Bitcoin narxi Fed stavkalari va bozor bosimi ostida: Kelajakda nima kutilmoqda
Global kriptovalyuta bozori hozirda murakkab davrni boshdan kechirmoqda, xususan Bitcoin narxi Fed (AQSH Federal zaxira tizimi) tomonidan kutilayotgan foiz stavkalari boʻyicha qarorlar va yangi texnologik trendlar taʼsirida tebranmoqda. Investorlar iqtisodiy koʻrsatkichlarning raqamli aktivlar bozoriga taʼsirini diqqat bilan kuzatib borishmoqda. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.
Mutaxassislarning fikricha, inflyatsiya darajasi va anʼanaviy moliya bozoridagi oʻzgarishlar Bitcoin uchun asosiy toʻsiq boʻlib xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, Claude kabi sunʼiy intellekt modellarining rivojlanishi va bozorga yangi tahliliy yondashuvlarning kirib kelishi kripto-ekotizimda yangi dinamikani yuzaga keltirmoqda.
Hozirgi vaqtda Bitcoin oʻzining barqarorligini saqlab qolishga urinayotgan boʻlsa-da, makroiqtisodiy bosimlar va birja indekslaridagi oʻzgaruvchanlik savdo hajmlariga sezilarli taʼsir koʻrsatmoqda. Kelgusi haftalarda Fed tomonidan beriladigan bayonotlar bozorning uzoq muddatli yoʻnalishini belgilab berishi kutilmoqda.
…