Insayderlik savdosini butunlay taqiqlash bashorat bozorlariga zarar yetkazadi

·0·Iqtisodiyot
Insayderlik savdosini butunlay taqiqlash bashorat bozorlariga zarar yetkazadi

Stevens Texnologiya Instituti tadqiqotchisining fikricha, bashorat bozorlari regulyatorlari insayderlik savdosini butunlay taqiqlash oʻrniga, ushbu masalaga oʻlchovli yondashuvni qoʻllashlari kerak. Moliya kafedrasi dotsenti Balbinder Singh Gill tomonidan eʼlon qilingan ilmiy ishda bashorat bozorlarida insayderlik savdosini qanchalik qatʼiy nazorat qilish kerakligi haqidagi savolga javob beruvchi rasmiy iqtisodiy model ishlab chiqildi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Tadqiqotchi oʻziga xos paradoksni qayd etdi: bugungi kunda narx aniqligini oshiradigan insayderlik kelishuvi, ertaga narxning axborot beruvchi xususiyatini taʼminlaydigan ishtirokchilar sonini kamaytirishi mumkin. Model shuni koʻrsatdiki, bashorat bozoridagi narxlar aniqligi nazorat darajasiga qarab oʻzgaradi. Nazorat juda sust boʻlsa, insayderlar oddiy ishtirokchilarni siqib chiqaradi, haddan tashqari qatʼiy nazorat esa insayderlarning haqiqiy axborot hissasini yoʻqqa chiqaradi.

Insayderlik savdosi bashorat bozorlari uchun doimiy muammo boʻlib kelmoqda, shu sababli regulyatorlar platformalarni butunlay yopish yoki qatʼiy choralar koʻrishga intilmoqda. Masalan, aprel oyida CFTC ijrochi direktori qoidabuzarlarni jiddiy choralar bilan ogohlantirgan edi. May oyida esa AQSH Vakillar palatasi aʼzolari Kalshi va Polymarket platformalarida insayderlik savdosi boʻyicha tekshiruv boshladilar.

Singh Gillning taʼkidlashicha, nazorat darajasi insayderlik maʼlumoti qayerdan olinganiga qarab belgilanishi lozim. Agar treyder maʼlumotni oʻz mehnati va izlanishlari natijasida qoʻlga kiritgan boʻlsa, bunday holatlarda nazorat minimal boʻlishi yoki umuman boʻlmasligi kerak. Aks holda, qimmatli maʼlumotlarni ishlab chiqarish ragʻbatlantirilmay qoladi.

Shu bilan birga, sizib chiqqan maxfiy maʼlumotlardan foydalanish holatlarida nazorat darajasi yuqori boʻlishi shart. Insayder natijaga bevosita taʼsir koʻrsata oladigan vaziyatlarda, masalan, siyosiy nomzod oʻz saylov kampaniyasiga pul tikkanida, eng qatʼiy choralar qoʻllanilishi lozim.

IqtisodiyotKriptoPolymarketKalshiInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bitcoin narxi Fed stavkalari va bozor bosimi ostida: Kelajakda nima kutilmoqdaBitcoin narxi Fed stavkalari va bozor bosimi ostida: Kelajakda nima kutilmoqdaBugun, 05:5711 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda11 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:33Anthropic kompaniyasi Claude Mythos modelini taqdim etdi: Kripto olami xavotirdaAnthropic kompaniyasi Claude Mythos modelini taqdim etdi: Kripto olami xavotirdaBugun, 05:17Tasdiqlanmagan DeFi kontraktlari 36,7 million dollar zarar keltirdiTasdiqlanmagan DeFi kontraktlari 36,7 million dollar zarar keltirdiBugun, 22:16Merck va Hashgraph Group Yevropa Ittifoqi talablari uchun yangi loyihani boshladiMerck va Hashgraph Group Yevropa Ittifoqi talablari uchun yangi loyihani boshladiBugun, 21:11Bitcoin global bozorlar uchun ogohlantiruvchi signal boʻlishi mumkinBitcoin global bozorlar uchun ogohlantiruvchi signal boʻlishi mumkinBugun, 20:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi