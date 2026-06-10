Botanix loyihasi Bitcoin DeFi sohasidagi talab pastligi sababli yopilmoqda
Bitcoin tarmogʻida token ragʻbatlarisiz "haqiqiy foydalilik" yaratishni maqsad qilgan Botanix tarmogʻi toʻrt yillik faoliyatidan soʻng oʻz ishini toʻxtatmoqda. Loyiha jamoasi X ijtimoiy tarmogʻida foydalanuvchilarni barcha Bitcoin va boshqa aktivlarni 9-iyulga qadar olib chiqib ketish haqida ogohlantirdi. Ushbu muddatdan keyin qolgan mablagʻlar qaytarib boʻlmaydigan holatga keladi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Botanix oʻzining Spiderchain arxitekturasi orqali Ethereum Virtual Machine (EVM) bilan mos keluvchi zanjirni yaratgan edi. Bu texnologiya Bitcoin uchun Ethereum kabi dasturlash imkoniyatlarini taqdim etgan boʻlsa-da, yakunda barqaror iqtisodiy modelni shakllantira olmadi. Loyiha Chainlink, Fireblocks va Galaxy kabi yirik infratuzilma provayderlari bilan integratsiya qilinganiga qaramay, kutilgan natijaga erishilmadi.
Jamoaning taʼkidlashicha, aksariyat foydalanuvchilar Bitcoin aktiviga hamon onchain ilovalarda ishlatiladigan vosita emas, balki rezerv aktiv va daromad manbai sifatida qarashmoqda. Hozirgi vaqtda Bitcoin asosidagi markazlashmagan moliya (DeFi) xizmatlariga boʻlgan talab asosan Ethereum tarmogʻidagi wrapped BTC orqali qondirilmoqda.
Shuningdek, eʼtibor va savdo hajmining yirik birjalar hamda anʼanaviy moliyaviy vositachilarda toʻplanishi Botanix kabi infratuzilmaga asoslangan tarmoqlarning oʻz xarajatlarini qoplash uchun yetarli komissiya tushumini generatsiya qilishiga toʻsqinlik qildi. Bu holat eksperimental DeFi platformalarining chakana foydalanuvchilar uchun xavf-xatarlarini yana bir bor koʻrsatib berdi.
Botanix yopilayotgan bir paytda, Stacks, Rootstock va Citrea kabi boshqa loyihalar Bitcoin dasturlash imkoniyatlarini kengaytirish ustida ishlashni davom ettirmoqda. Biroq, Botanix misoli koʻrsatganidek, texnologik yechimning mavjudligi hali bozor talabiga toʻliq mos kelishni anglatmaydi.
…