Botanix loyihasi Bitcoin DeFi sohasidagi talab pastligi sababli yopilmoqda

·0·Iqtisodiyot
Botanix loyihasi Bitcoin DeFi sohasidagi talab pastligi sababli yopilmoqda

Bitcoin tarmogʻida token ragʻbatlarisiz "haqiqiy foydalilik" yaratishni maqsad qilgan Botanix tarmogʻi toʻrt yillik faoliyatidan soʻng oʻz ishini toʻxtatmoqda. Loyiha jamoasi X ijtimoiy tarmogʻida foydalanuvchilarni barcha Bitcoin va boshqa aktivlarni 9-iyulga qadar olib chiqib ketish haqida ogohlantirdi. Ushbu muddatdan keyin qolgan mablagʻlar qaytarib boʻlmaydigan holatga keladi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Botanix oʻzining Spiderchain arxitekturasi orqali Ethereum Virtual Machine (EVM) bilan mos keluvchi zanjirni yaratgan edi. Bu texnologiya Bitcoin uchun Ethereum kabi dasturlash imkoniyatlarini taqdim etgan boʻlsa-da, yakunda barqaror iqtisodiy modelni shakllantira olmadi. Loyiha Chainlink, Fireblocks va Galaxy kabi yirik infratuzilma provayderlari bilan integratsiya qilinganiga qaramay, kutilgan natijaga erishilmadi.

Jamoaning taʼkidlashicha, aksariyat foydalanuvchilar Bitcoin aktiviga hamon onchain ilovalarda ishlatiladigan vosita emas, balki rezerv aktiv va daromad manbai sifatida qarashmoqda. Hozirgi vaqtda Bitcoin asosidagi markazlashmagan moliya (DeFi) xizmatlariga boʻlgan talab asosan Ethereum tarmogʻidagi wrapped BTC orqali qondirilmoqda.

Shuningdek, eʼtibor va savdo hajmining yirik birjalar hamda anʼanaviy moliyaviy vositachilarda toʻplanishi Botanix kabi infratuzilmaga asoslangan tarmoqlarning oʻz xarajatlarini qoplash uchun yetarli komissiya tushumini generatsiya qilishiga toʻsqinlik qildi. Bu holat eksperimental DeFi platformalarining chakana foydalanuvchilar uchun xavf-xatarlarini yana bir bor koʻrsatib berdi.

Botanix yopilayotgan bir paytda, Stacks, Rootstock va Citrea kabi boshqa loyihalar Bitcoin dasturlash imkoniyatlarini kengaytirish ustida ishlashni davom ettirmoqda. Biroq, Botanix misoli koʻrsatganidek, texnologik yechimning mavjudligi hali bozor talabiga toʻliq mos kelishni anglatmaydi.

BitcoinDeFiBotanixKriptovalyutaBlokcheyn
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

11 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi11 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:04Yevropa Ittifoqi Rossiyaga qarshi 11 ta kripto platformani taqiqlamoqchiYevropa Ittifoqi Rossiyaga qarshi 11 ta kripto platformani taqiqlamoqchiBugun, 10:18O‘zbekistonda inflyatsiya darajasi tarixiy minimum ko‘rsatkichini yangiladiO‘zbekistonda inflyatsiya darajasi tarixiy minimum ko‘rsatkichini yangiladiBugun, 08:32Chainalysis va Janubiy Koreya politsiyasi kripto-jinoyatchilikka qarshi birlashdiChainalysis va Janubiy Koreya politsiyasi kripto-jinoyatchilikka qarshi birlashdiBugun, 07:17Hyperliquid va Paradigm GENIUS qonunidagi cheklovlarni qayta koʻrib chiqishga chaqirdiHyperliquid va Paradigm GENIUS qonunidagi cheklovlarni qayta koʻrib chiqishga chaqirdiBugun, 07:16Insayderlik savdosini butunlay taqiqlash bashorat bozorlariga zarar yetkazadiInsayderlik savdosini butunlay taqiqlash bashorat bozorlariga zarar yetkazadiBugun, 06:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi