Kripto bozoridagi pasayishga qaramay oncheyn qimor hajmi 14 mlrd dollarga yetdi

·0·Iqtisodiyot
Kripto bozoridagi pasayishga qaramay oncheyn qimor hajmi 14 mlrd dollarga yetdi

TRM Labs tahliliy kompaniyasining hisobotiga koʻra, 2026-yilning birinchi choragida prognozlar bozori (prediction markets) ilk bor oncheyn qimor oʻyinlarini ortda qoldirdi. Ushbu davrda prognozlar bozori 36,6 milliard dollar hajmni qayd etgan boʻlsa, qimor oʻyinlari koʻrsatkichi 14 milliard dollarni tashkil etdi. Har ikki sektorning jadal kengayishi blokcheyn ekotizimida yangi tendensiyalarni yuzaga keltirmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

2025-yilda oncheyn qimor hajmi 51 milliard dollarga, prognozlar bozori esa 54 milliard dollarga yetgan edi. 2026-yilning boshiga kelib, bu ikki toifa deyarli bir xil miqyosga chiqdi. Shunga qaramay, oncheyn qimor oʻyinlari rekord darajaga yaqin koʻrsatkichlarni saqlab qolmoqda. Xususan, 2025-yilning toʻrtinchi choragida 15 milliard dollarlik tarixiy maksimal koʻrsatkich qayd etilgan boʻlsa, 2026-yilning birinchi choragida bu raqam 14 milliard dollarni tashkil qildi.

Qizigʻi shundaki, na oncheyn qimor, na prognozlar bozori umumiy kripto bozoridagi pasayish (market correction) fonida orqaga chekinmadi. TRM Labs vakilining Cointelegraph nashriga maʼlum qilishicha, sodiq foydalanuvchilar bazasining faolligi tufayli ushbu sohalar bozor pasayishidan himoyalangan va hatto oʻsishda davom etmoqda. Bu esa sohaning umumiy bozor konyunkturasiga chidamliligini koʻrsatadi.

TRM Labs tahlilchilari qimor platformalari va prognozlar bozorlari tobora koʻproq umumiy stablecoin infratuzilmasidan foydalanayotganini, biroq ularning moliyaviy jinoyat xatarlari turlicha ekanini taʼkidlamoqda. Polymarket va Kalshi kabi prognozlar bozorlari insayd savdosi boʻyicha tekshiruvlarga sabab boʻlayotgan boʻlsa, Stake, WINk va Rollbit kabi qimor platformalari koʻproq pul yuvish xavfi bilan bogʻliq.

KriptoBlokcheynInvestitsiyaTRM LabsStablecoin
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Robinhood IPO anderrayteri maqomini oldi va kripto bozoriga yaqinlashmoqdaRobinhood IPO anderrayteri maqomini oldi va kripto bozoriga yaqinlashmoqdaBugun, 15:13Kripto bozoridagi mablagʻ chiqib ketishi: Strukturaviy inqirozmi yoki vaqtinchalik shok?Kripto bozoridagi mablagʻ chiqib ketishi: Strukturaviy inqirozmi yoki vaqtinchalik shok?Bugun, 15:11Bitcoin narxi 30 000 dollargacha tushishi mumkin: Institutsional sotuvlar ortmoqdaBitcoin narxi 30 000 dollargacha tushishi mumkin: Institutsional sotuvlar ortmoqdaBugun, 14:10Pyth Network AQSH aksiyalari va tovarlar uchun uzluksiz narx indekslarini chiqardiPyth Network AQSH aksiyalari va tovarlar uchun uzluksiz narx indekslarini chiqardiBugun, 14:10Trad.Fi platformasi 650 million dollarlik xususiy kreditlarni blokcheynga oʻtkazadiTrad.Fi platformasi 650 million dollarlik xususiy kreditlarni blokcheynga oʻtkazadiBugun, 13:17Botanix loyihasi Bitcoin DeFi sohasidagi talab pastligi sababli yopilmoqdaBotanix loyihasi Bitcoin DeFi sohasidagi talab pastligi sababli yopilmoqdaBugun, 12:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi