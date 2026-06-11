Kanadalik oʻsmir 13 million dollarlik kripto oʻgʻirlab hashamatga sarfladi

·12·Iqtisodiyot
Kanadalik oʻsmir 13 million dollarlik kripto oʻgʻirlab hashamatga sarfladi

AQSH prokuraturasi kanadalik oʻsmirni ijtimoiy muhandislik usullari orqali 13 million dollardan ortiq kriptovalyutani oʻgʻirlaganlikda aybladi. 20 yoshli Trenton Richard Johnston ushbu mablagʻlarni Mayami va Los-Anjelesda hashamatli hayot kechirish, jumladan, qimmatbaho avtomobillar, zargarlik buyumlari va xususiy samolyotlarda sayohat qilish uchun sarflagan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Tergov maʼlumotlariga koʻra, Johnston va uning sheriklari Google, Trezor hamda boshqa kripto kompaniyalari xodimlari sifatida oʻzlarini tanishtirib, foydalanuvchilarning hisoblariga kirish huquqini qoʻlga kiritishgan. Seshanba kuni Johnston pul yuvish boʻyicha til biriktirish aybloviga iqror boʻldi va bu unga 40 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosidan qutulib qolish imkonini berdi.

Kripto olamida ijtimoiy muhandislik hujumlari tobora keng tarqalmoqda. Cyvers kompaniyasi rahbari Deddy Lavidning taʼkidlashicha, bugungi kunda eng yirik oʻgʻriliklar murakkab kodli xatolar tufayli emas, balki inson omili va manipulyatsiya yordamida amalga oshirilmoqda. Kriptovalyuta tranzaksiyalarining tezkorligi va qaytarib boʻlmasligi firibgarlar uchun qoʻshimcha qulaylik yaratmoqda.

Sud hujjatlariga koʻra, firibgarlar 2024-yil fevral oyida birinchi qurbonni Google va Coinbase hisoblari buzilganiga ishontirib, 41 000 dollar miqdoridagi Ethereum (ETH) mablagʻini oʻgʻirlashgan. Oradan bir oy oʻtmay, ular Kaliforniyalik boshqa bir foydalanuvchini aldab, uning hamyonidan 13 million dollarlik Bitcoin (BTC) mablagʻini yechib olishgan.

Oʻgʻirlangan mablagʻlarning qariyb 1,2 million dollari bor-yoʻgʻi ikki oy ichida hashamatli turmush tarziga sarflangan. Johnston bu pullarga ikkita BMW va bitta Lamborghini Aventador SVJ kabi qimmatbaho mashinalarni sotib olgan va ijaraga olgan. Ushbu jinoyatda unga yordam bergan avtomobillar ijarasi kompaniyasi egasi Brandon Tardibone ham oʻz aybiga iqror boʻlgan.

BitcoinKriptovalyutaFiribgarlikInvestitsiyaBlokcheyn
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yumshoq inflyatsiya maʻlumotlari kripto bozoriga turtki berdiYumshoq inflyatsiya maʻlumotlari kripto bozoriga turtki berdiBugun, 05:5712 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda12 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:45AQSHda inflyatsiya 4 foizdan oshdi: Bitcoin va oltin narxi tushishi kutilmoqdaAQSHda inflyatsiya 4 foizdan oshdi: Bitcoin va oltin narxi tushishi kutilmoqdaBugun, 05:15AQSHning ikki shtati kripto-bankomatlarni taqiqlashga tayyorlanmoqdaAQSHning ikki shtati kripto-bankomatlarni taqiqlashga tayyorlanmoqdaBugun, 04:19Blockchain.com SpaceX aksiyalari bilan bogʻliq yangi savdo vositasini ishga tushirdiBlockchain.com SpaceX aksiyalari bilan bogʻliq yangi savdo vositasini ishga tushirdiBugun, 20:12Keshbek pullari nega kechikmoqda? Soliq qo‘mitasi izoh berdiKeshbek pullari nega kechikmoqda? Soliq qo‘mitasi izoh berdiBugun, 19:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi