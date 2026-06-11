Kanadalik oʻsmir 13 million dollarlik kripto oʻgʻirlab hashamatga sarfladi
AQSH prokuraturasi kanadalik oʻsmirni ijtimoiy muhandislik usullari orqali 13 million dollardan ortiq kriptovalyutani oʻgʻirlaganlikda aybladi. 20 yoshli Trenton Richard Johnston ushbu mablagʻlarni Mayami va Los-Anjelesda hashamatli hayot kechirish, jumladan, qimmatbaho avtomobillar, zargarlik buyumlari va xususiy samolyotlarda sayohat qilish uchun sarflagan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Tergov maʼlumotlariga koʻra, Johnston va uning sheriklari Google, Trezor hamda boshqa kripto kompaniyalari xodimlari sifatida oʻzlarini tanishtirib, foydalanuvchilarning hisoblariga kirish huquqini qoʻlga kiritishgan. Seshanba kuni Johnston pul yuvish boʻyicha til biriktirish aybloviga iqror boʻldi va bu unga 40 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosidan qutulib qolish imkonini berdi.
Kripto olamida ijtimoiy muhandislik hujumlari tobora keng tarqalmoqda. Cyvers kompaniyasi rahbari Deddy Lavidning taʼkidlashicha, bugungi kunda eng yirik oʻgʻriliklar murakkab kodli xatolar tufayli emas, balki inson omili va manipulyatsiya yordamida amalga oshirilmoqda. Kriptovalyuta tranzaksiyalarining tezkorligi va qaytarib boʻlmasligi firibgarlar uchun qoʻshimcha qulaylik yaratmoqda.
Sud hujjatlariga koʻra, firibgarlar 2024-yil fevral oyida birinchi qurbonni Google va Coinbase hisoblari buzilganiga ishontirib, 41 000 dollar miqdoridagi Ethereum (ETH) mablagʻini oʻgʻirlashgan. Oradan bir oy oʻtmay, ular Kaliforniyalik boshqa bir foydalanuvchini aldab, uning hamyonidan 13 million dollarlik Bitcoin (BTC) mablagʻini yechib olishgan.
Oʻgʻirlangan mablagʻlarning qariyb 1,2 million dollari bor-yoʻgʻi ikki oy ichida hashamatli turmush tarziga sarflangan. Johnston bu pullarga ikkita BMW va bitta Lamborghini Aventador SVJ kabi qimmatbaho mashinalarni sotib olgan va ijaraga olgan. Ushbu jinoyatda unga yordam bergan avtomobillar ijarasi kompaniyasi egasi Brandon Tardibone ham oʻz aybiga iqror boʻlgan.
…