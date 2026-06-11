AI modellari kripto xavfsizlikda zaifliklar apokalipsisiga sabab boʻldi
Immunefi xato mukofotlari platformasi bosh direktori Mitchell Amadorning soʻzlariga koʻra, yangi sunʼiy intellekt (AI) modellari kiberxavfsizlik sohasidagi muvozanatni hujumchilar foydasiga oʻzgartirib, markazlashmagan moliya (DeFi) tizimlarida xakerlik hujumlarining qayta avj olishiga sabab boʻldi. Monakodagi WAIB sammitida soʻzga chiqqan Amador, Claude Opus 4.8 va ChatGPT 5.5 kabi yangi modellarning keng tarqalishi 2026-yilda kripto oʻgʻriliklarining koʻpayishiga asosiy omil boʻlganini taʼkidladi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Sohadagi xakerlik faolligi 2026-yilning aprel oyida keskin oshib, noqonuniy shaxslar kriptovalyuta platformalaridan 634 million dollardan ortiq mablagʻni oʻgʻirlashdi. DefiLlama maʼlumotlariga koʻra, bu 2025-yil fevralidagi Bybit xakerlik hujumidan keyingi eng yuqori oylik koʻrsatkichdir. Amadorning fikricha, kelgusi uch-toʻrt yil kripto sanoati uchun omon qolish davri boʻladi, chunki kiberxavfsizlik guruhlari ushbu AI modellaridan himoya maqsadida foydalanishni hali toʻliq oʻzlashtirgani yoʻq.
Ushbu muddat ikki yilgacha qisqarishi mumkin, agar sanoat koʻproq "crowdsourced" xavfsizlik yechimlarini qabul qilsa va tadqiqotchilar AI modellarini oʻz foydasiga burib, buzib boʻlmaydigan kodlar bazasini yarata olsa. Amadorning ushbu sharhlari Anthropic kompaniyasining yangi Claude Mythos (Fable 5) modeli chiqarilgandan soʻng yangradi. Mazkur model kriptovalyuta eksploitlarini tezlashtirish imkoniyatiga ega ekanligi soha vakillarida jiddiy xavotir uygʻotmoqda.
Sanoatdagi xavfsizlik risklari, ayniqsa, yirik DeFi protokollaridagi zaifliklar tufayli yanada sezgir boʻlib qoldi. Masalan, 19-aprel kuni Kelp DAO platformasining LayerZero tarmogʻidagi koʻprigidan taxminan 290-293 million dollarlik 116,500 dona rsETH (Ether) oʻgʻirlab ketildi. LayerZero vakillarining taʼkidlashicha, Kelp DAO bitta verifikator yoʻliga tayanib, tizimda yagona zaif nuqtani yuzaga keltirgan, bu esa hujumchilarga qoʻl kelgan.
…