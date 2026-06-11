AI modellari kripto xavfsizlikda zaifliklar apokalipsisiga sabab boʻldi

·9·Iqtisodiyot
AI modellari kripto xavfsizlikda zaifliklar apokalipsisiga sabab boʻldi

Immunefi xato mukofotlari platformasi bosh direktori Mitchell Amadorning soʻzlariga koʻra, yangi sunʼiy intellekt (AI) modellari kiberxavfsizlik sohasidagi muvozanatni hujumchilar foydasiga oʻzgartirib, markazlashmagan moliya (DeFi) tizimlarida xakerlik hujumlarining qayta avj olishiga sabab boʻldi. Monakodagi WAIB sammitida soʻzga chiqqan Amador, Claude Opus 4.8 va ChatGPT 5.5 kabi yangi modellarning keng tarqalishi 2026-yilda kripto oʻgʻriliklarining koʻpayishiga asosiy omil boʻlganini taʼkidladi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Sohadagi xakerlik faolligi 2026-yilning aprel oyida keskin oshib, noqonuniy shaxslar kriptovalyuta platformalaridan 634 million dollardan ortiq mablagʻni oʻgʻirlashdi. DefiLlama maʼlumotlariga koʻra, bu 2025-yil fevralidagi Bybit xakerlik hujumidan keyingi eng yuqori oylik koʻrsatkichdir. Amadorning fikricha, kelgusi uch-toʻrt yil kripto sanoati uchun omon qolish davri boʻladi, chunki kiberxavfsizlik guruhlari ushbu AI modellaridan himoya maqsadida foydalanishni hali toʻliq oʻzlashtirgani yoʻq.

Ushbu muddat ikki yilgacha qisqarishi mumkin, agar sanoat koʻproq "crowdsourced" xavfsizlik yechimlarini qabul qilsa va tadqiqotchilar AI modellarini oʻz foydasiga burib, buzib boʻlmaydigan kodlar bazasini yarata olsa. Amadorning ushbu sharhlari Anthropic kompaniyasining yangi Claude Mythos (Fable 5) modeli chiqarilgandan soʻng yangradi. Mazkur model kriptovalyuta eksploitlarini tezlashtirish imkoniyatiga ega ekanligi soha vakillarida jiddiy xavotir uygʻotmoqda.

Sanoatdagi xavfsizlik risklari, ayniqsa, yirik DeFi protokollaridagi zaifliklar tufayli yanada sezgir boʻlib qoldi. Masalan, 19-aprel kuni Kelp DAO platformasining LayerZero tarmogʻidagi koʻprigidan taxminan 290-293 million dollarlik 116,500 dona rsETH (Ether) oʻgʻirlab ketildi. LayerZero vakillarining taʼkidlashicha, Kelp DAO bitta verifikator yoʻliga tayanib, tizimda yagona zaif nuqtani yuzaga keltirgan, bu esa hujumchilarga qoʻl kelgan.

AIKriptovalyutaKiberxavfsizlikDeFiBitcoin
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda baliq yetishtirish hajmi yaqin yillarda 5 barobarga oshiriladiO‘zbekistonda baliq yetishtirish hajmi yaqin yillarda 5 barobarga oshiriladiBugun, 12:5512 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi12 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:06Anʼanaviy moliya maslahatchilari Bitcoin oʻrniga steyblkoinlarni tanlamoqdaAnʼanaviy moliya maslahatchilari Bitcoin oʻrniga steyblkoinlarni tanlamoqdaBugun, 07:18Kanadalik oʻsmir 13 million dollarlik kripto oʻgʻirlab hashamatga sarfladiKanadalik oʻsmir 13 million dollarlik kripto oʻgʻirlab hashamatga sarfladiBugun, 06:16Yumshoq inflyatsiya maʻlumotlari kripto bozoriga turtki berdiYumshoq inflyatsiya maʻlumotlari kripto bozoriga turtki berdiBugun, 05:5712 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda12 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi