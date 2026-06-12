Bloomberg tahlilchisi: Bitcoin ETF investorlarining aksariyati oʻz pozitsiyasini saqlab qolmoqda
Kriptovalyuta bozorlari hozirda sezilarli bosim ostida qolmoqda. Bitcoin narxi 60,000 USD atrofida tebranayotgan bir paytda, ETF fondlaridan mablagʻlarning chiqib ketishi (outflows) davom etayotgani kuzatilmoqda. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.
Bloomberg tahlilchisi James Seyffartning fikricha, koʻplab investorlar ETF redempsiyalariga (mablagʻlarni qaytarib olishga) nisbatan haddan tashqari hissiy munosabatda boʻlishmoqda. Uning taʼkidlashicha, bozor ishtirokchilarining asosiy qismi hali ham oʻz aktivlarini sotmasdan ushlab turibdi.
Tahlillar shuni koʻrsatmoqdaki, barcha kripto-ETFlar ham bir xil dinamikani namoyish etmayapti. Ayrim fondlarda mablagʻ kamayishi kuzatilsa-da, boshqa segmentlarda investorlar xatti-harakati barqarorligicha qolmoqda.
Ushbu holat Bitcoin va umumiy kripto bozori uchun oʻziga xos sinov davri hisoblanadi. Mutaxassislar Fed foiz stavkalari va global iqtisodiy oʻzgarishlar fonida investorlarni ehtiyotkorlikka chaqirmoqda.
…