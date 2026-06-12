Bloomberg tahlilchisi: Bitcoin ETF investorlarining aksariyati oʻz pozitsiyasini saqlab qolmoqda

·11·Iqtisodiyot
Bloomberg tahlilchisi: Bitcoin ETF investorlarining aksariyati oʻz pozitsiyasini saqlab qolmoqda

Kriptovalyuta bozorlari hozirda sezilarli bosim ostida qolmoqda. Bitcoin narxi 60,000 USD atrofida tebranayotgan bir paytda, ETF fondlaridan mablagʻlarning chiqib ketishi (outflows) davom etayotgani kuzatilmoqda. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.

Bloomberg tahlilchisi James Seyffartning fikricha, koʻplab investorlar ETF redempsiyalariga (mablagʻlarni qaytarib olishga) nisbatan haddan tashqari hissiy munosabatda boʻlishmoqda. Uning taʼkidlashicha, bozor ishtirokchilarining asosiy qismi hali ham oʻz aktivlarini sotmasdan ushlab turibdi.

Tahlillar shuni koʻrsatmoqdaki, barcha kripto-ETFlar ham bir xil dinamikani namoyish etmayapti. Ayrim fondlarda mablagʻ kamayishi kuzatilsa-da, boshqa segmentlarda investorlar xatti-harakati barqarorligicha qolmoqda.

Ushbu holat Bitcoin va umumiy kripto bozori uchun oʻziga xos sinov davri hisoblanadi. Mutaxassislar Fed foiz stavkalari va global iqtisodiy oʻzgarishlar fonida investorlarni ehtiyotkorlikka chaqirmoqda.

BitcoinETFKriptovalyutaBloombergInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

VanEck kompaniyasi BNB kriptovalyutasining amaliy salohiyatiga tikish tikmoqdaVanEck kompaniyasi BNB kriptovalyutasining amaliy salohiyatiga tikish tikmoqdaBugun, 16:13Polsha prezidenti kriptovalyuta qonuniga uchinchi bor veto qoʻydiPolsha prezidenti kriptovalyuta qonuniga uchinchi bor veto qoʻydiBugun, 14:14Metaplanet Siiibo Securities kompaniyasini sotib olib oʻz brokerlik boʻlimini tuzadiMetaplanet Siiibo Securities kompaniyasini sotib olib oʻz brokerlik boʻlimini tuzadiBugun, 13:19KuCoin birjasi investorga 2 million dollar toʻlashdan bosh tortmoqdaKuCoin birjasi investorga 2 million dollar toʻlashdan bosh tortmoqdaBugun, 13:15CoinDesk 20 indeksi pasaydi: Ethereum 1 foizga arzonlashdiCoinDesk 20 indeksi pasaydi: Ethereum 1 foizga arzonlashdiBugun, 13:14SpaceX birjaga chiqishi kriptovalyuta bozoriga qanday taʼsir qiladi?SpaceX birjaga chiqishi kriptovalyuta bozoriga qanday taʼsir qiladi?Bugun, 11:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi