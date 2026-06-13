Bitcoin 70 000 dollarlik marra sari intilmoqda: Treyderlar ishonchi ortmoqda
Oʻtgan haftada 59 000 dollarlik yillik eng past koʻrsatkichni qayd etgan Bitcoin (BTC) yana xaridorlar eʻtiborini tortmoqda. Orderlar kitobi (orderbook) va likvidlik maʻlumotlari boʻlajak rallidan darak bermoqda. Xususan, 65 000 dollar atrofida 2 milliard dollardan ortiq short-likvidlik toʻplangan boʻlib, bu narxning yuqoriga qarab harakatlanishiga turtki boʻlishi mumkin. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Texnik tahlilga koʻra, Bitcoin toʻrt soatlik grafikda RSI koʻrsatkichi bilan buqalar divergensiyasini hosil qilib, 63 500 dollargacha tiklandi. Hozirda kriptovalyuta oʻsuvchi uchburchak shakli ichida savdo qilinmoqda. Agar narx ushbu shakldan muvaffaqiyatli chiqib ketsa, navbatdagi maqsad 67 500 va 70 500 dollar oraligʻidagi likvidlik boʻshligʻini (fair value gap) toʻldirish boʻladi.
Hyblock maʻlumotlari shuni koʻrsatadiki, Bitcoin narxi 59 000 dollarga tushganidan beri bid-ask nisbati ijobiy boʻlib qolmoqda. Bu bozor buyurtmalari sotuv buyurtmalaridan ustun kelayotganini anglatadi. Shuningdek, kumulyativ hajm deltasi (CVD) kichik va oʻrta investorlar tomonidan faol xaridlar amalga oshirilayotganini, yirik ishtirokchilar esa sotuv bosimini 900 million dollarga kamaytirganini koʻrsatmoqda.
Bozor tahlilchilari Bitcoinʻning AQSH va Eron oʻrtasidagi geosiyosiy keskinlik fonida 63 000 dollar darajasini ushlab qolganini ijobiy baholamoqda. Soʻnggi besh kun ichida long-pozitsiyalar soni sezilarli darajada oshib, short-pozitsiyalarga nisbatan 4 milliard dollarlik ijobiy nomutanosiblikni yuzaga keltirdi. Bu esa Bitcoin narxining yaqin kunlarda yangi choʻqqilarni zabt etishi uchun mustahkam zamin yaratmoqda.
…