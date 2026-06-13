Bitcoin 70 000 dollarlik marra sari intilmoqda: Treyderlar ishonchi ortmoqda

·0·Iqtisodiyot
Bitcoin 70 000 dollarlik marra sari intilmoqda: Treyderlar ishonchi ortmoqda

Oʻtgan haftada 59 000 dollarlik yillik eng past koʻrsatkichni qayd etgan Bitcoin (BTC) yana xaridorlar eʻtiborini tortmoqda. Orderlar kitobi (orderbook) va likvidlik maʻlumotlari boʻlajak rallidan darak bermoqda. Xususan, 65 000 dollar atrofida 2 milliard dollardan ortiq short-likvidlik toʻplangan boʻlib, bu narxning yuqoriga qarab harakatlanishiga turtki boʻlishi mumkin. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Texnik tahlilga koʻra, Bitcoin toʻrt soatlik grafikda RSI koʻrsatkichi bilan buqalar divergensiyasini hosil qilib, 63 500 dollargacha tiklandi. Hozirda kriptovalyuta oʻsuvchi uchburchak shakli ichida savdo qilinmoqda. Agar narx ushbu shakldan muvaffaqiyatli chiqib ketsa, navbatdagi maqsad 67 500 va 70 500 dollar oraligʻidagi likvidlik boʻshligʻini (fair value gap) toʻldirish boʻladi.

Hyblock maʻlumotlari shuni koʻrsatadiki, Bitcoin narxi 59 000 dollarga tushganidan beri bid-ask nisbati ijobiy boʻlib qolmoqda. Bu bozor buyurtmalari sotuv buyurtmalaridan ustun kelayotganini anglatadi. Shuningdek, kumulyativ hajm deltasi (CVD) kichik va oʻrta investorlar tomonidan faol xaridlar amalga oshirilayotganini, yirik ishtirokchilar esa sotuv bosimini 900 million dollarga kamaytirganini koʻrsatmoqda.

Bozor tahlilchilari Bitcoinʻning AQSH va Eron oʻrtasidagi geosiyosiy keskinlik fonida 63 000 dollar darajasini ushlab qolganini ijobiy baholamoqda. Soʻnggi besh kun ichida long-pozitsiyalar soni sezilarli darajada oshib, short-pozitsiyalarga nisbatan 4 milliard dollarlik ijobiy nomutanosiblikni yuzaga keltirdi. Bu esa Bitcoin narxining yaqin kunlarda yangi choʻqqilarni zabt etishi uchun mustahkam zamin yaratmoqda.

BitcoinKriptoInvestitsiyaBirjaBlokcheyn
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Blockworks kompaniyasi Messari tahlil platformasini sotib oldiBlockworks kompaniyasi Messari tahlil platformasini sotib oldiBugun, 21:10Bitcoin SpaceX IPO fonida 64 000 dollarga yetdiBitcoin SpaceX IPO fonida 64 000 dollarga yetdiKecha, 17:18Exodus va Ondo hamkorligida tokenizatsiya qilingan aksiyalar bozori ishga tushdiExodus va Ondo hamkorligida tokenizatsiya qilingan aksiyalar bozori ishga tushdiKecha, 17:18SpaceX aksiyalari tokenizatsiya qilinmoqda: Kraken yangi imkoniyat taqdim etdiSpaceX aksiyalari tokenizatsiya qilinmoqda: Kraken yangi imkoniyat taqdim etdiKecha, 17:15VanEck kompaniyasi BNB kriptovalyutasining amaliy salohiyatiga tikish tikmoqdaVanEck kompaniyasi BNB kriptovalyutasining amaliy salohiyatiga tikish tikmoqdaKecha, 16:13Bloomberg tahlilchisi: Bitcoin ETF investorlarining aksariyati oʻz pozitsiyasini saqlab qolmoqdaBloomberg tahlilchisi: Bitcoin ETF investorlarining aksariyati oʻz pozitsiyasini saqlab qolmoqdaKecha, 15:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi