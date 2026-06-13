Tadbirkorlar endi soliq jarimalariga e’tiroz bildirishlari mumkin

·0·Iqtisodiyot
Tadbirkorlar endi soliq jarimalariga e’tiroz bildirishlari mumkin

Mamlakatimizda xususiy sektor vakillari va biznes doiralarini har tomonlama qo‘llab-quvvatlash, ularning qonuniy huquq hamda manfaatlarini himoya qilish borasida yana bir tarixiy va quvonchli qadam tashlandi. Endilikda tadbirkorlar va soliq idoralari o‘rtasida yuzaga keladigan har qanday bahsli vaziyatlar hamda moliyaviy sanksiyalar xolis va adolatli tarzda, ortiqcha sudma-sud sarson bo‘lmasdan hal etiladi. Davlatimiz rahbarining PQ-223-sonli qaroriga muvofiq, O‘zbekiston Savdo-sanoat palatasi huzurida mutlaqo yangi tuzilma — Soliq nizolari bo‘yicha ekspert kengashi rasman o‘z ish faoliyatini boshladi.

Mazkur yangi organ soliq tizimi xodimlari tomonidan qabul qilingan qarorlarni mustaqil ekspertlar, huquqshunoslar va soha mutaxassislari ishtirokida shaffof hamda beg‘araz qayta ko‘rib chiqish uchun maxsus tashkil etildi.

Biznes vakillari Kengashga qaysi masalalarda murojaat qila oladilar?

Ushbu yaratilgan yangi mexanizm orqali yurtimizdagi kichik va yirik biznes subyektlari, firma va kompaniya rahbarlari soliq idoralarining nohaq yoki shubhali xatti-harakatlari ustidan quyidagi yo‘nalishlarda shikoyat va e’tiroz arizalarini kiritishlari mumkin:

  • Soliqlarni noqonuniy hisoblash: Tekshiruvlar davomida asossiz ravishda ortiqcha qo‘shib yozilgan soliq majburiyatlarining qonuniyligini qayta tekshirish;

  • Asossiz penya va jarimalar: Korxonalarga qo‘llanilgan moliyaviy sanksiyalar, jarimalar hamda penyalarning qanchalik to‘g‘ri va asosli ekaniga aniqlik kiritish;

  • Soliq qo‘mitasining yakuniy qarorlari: Yuqori turuvchi soliq organlari tomonidan nizoli vaziyatlar yakuni bo‘yicha qabul qilingan rasmiy qarorlar ustidan qayta shikoyat qilish.

Quyidagi maxsus tahliliy jadval orqali Savdo-sanoat palatasi huzurida tashkil etilgan ushbu Kengashning asosiy maqsadlari va imkoniyatlari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Loyiha tashkil etilgan idora

Joriy etilishga asos bo‘lgan hujjat

Kengashning asosiy tarkibi

E’tiroz bildiriladigan masalalar

Tizimning bosh strategik maqsadi

O‘zbekiston Savdo-sanoat palatasi

Prezidentning PQ-223-sonli qarori

Mustaqil ekspertlar va soha mutaxassislari

Qo‘shimcha soliq, penya va nohaq jarimalar

Nizolarni sudgacha hal etish va shaffoflik

Sudsiz va ortiqcha xarajatlarsiz adolatli yechim

Soliq nizolari bo‘yicha ekspert kengashining hayotga tatbiq etilishi mamlakatimizda soliq ma’muriyatchiligini tubdan isloh qilish, korrupsiyaviy omillarga chek qo‘yish va davlat idoralarining shaffofligini ta’minlash yo‘lidagi ulkan yutuqdir. Eng muhimi, bu tizim tadbirkorlarning vaqti va mablag‘ini tejab, nizolarni sudgacha bo‘lgan bosqichda, o‘zaro muloqot va qonun ustuvorligi doirasida tinch yo‘l bilan hal etishga xizmat qiladi.

Biznes uchun muhim eslatma: Agar siz ham o‘z faoliyatingizda soliq organlari tomonidan asossiz jarima yoki ortiqcha majburiyatlar yuklanishiga duch kelgan bo‘lsangiz, endilikda Savdo-sanoat palatasi huzuridagi Ekspert kengashiga murojaat qilib, o‘z haqiqatingizni mustaqil mutaxassislar yordamida isbotlashingiz va biznesingizni himoya qilishingiz mumkin.

Yurtimiz iqtisodiyotidagi eng so‘nggi o‘zgarishlar, tadbirkorlikka oid muhim imtiyozlar, qonunchilikdagi yangiliklar va kundalik hayotimizga oid eng qaynoq, ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yirik kriptobirjalar SpaceX IPO aksiyalarini bekor qildiYirik kriptobirjalar SpaceX IPO aksiyalarini bekor qildiBugun, 03:14Bitcoin narxining pastki chegarasi kutilganidan yuqori boʻlishi mumkinBitcoin narxining pastki chegarasi kutilganidan yuqori boʻlishi mumkinBugun, 01:10Bitcoin 70 000 dollarlik marra sari intilmoqda: Treyderlar ishonchi ortmoqdaBitcoin 70 000 dollarlik marra sari intilmoqda: Treyderlar ishonchi ortmoqdaBugun, 00:12Blockworks kompaniyasi Messari tahlil platformasini sotib oldiBlockworks kompaniyasi Messari tahlil platformasini sotib oldiBugun, 21:10Bitcoin SpaceX IPO fonida 64 000 dollarga yetdiBitcoin SpaceX IPO fonida 64 000 dollarga yetdiKecha, 17:18Exodus va Ondo hamkorligida tokenizatsiya qilingan aksiyalar bozori ishga tushdiExodus va Ondo hamkorligida tokenizatsiya qilingan aksiyalar bozori ishga tushdiKecha, 17:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi