Tadbirkorlar endi soliq jarimalariga e’tiroz bildirishlari mumkin
Mamlakatimizda xususiy sektor vakillari va biznes doiralarini har tomonlama qo‘llab-quvvatlash, ularning qonuniy huquq hamda manfaatlarini himoya qilish borasida yana bir tarixiy va quvonchli qadam tashlandi. Endilikda tadbirkorlar va soliq idoralari o‘rtasida yuzaga keladigan har qanday bahsli vaziyatlar hamda moliyaviy sanksiyalar xolis va adolatli tarzda, ortiqcha sudma-sud sarson bo‘lmasdan hal etiladi. Davlatimiz rahbarining PQ-223-sonli qaroriga muvofiq, O‘zbekiston Savdo-sanoat palatasi huzurida mutlaqo yangi tuzilma — Soliq nizolari bo‘yicha ekspert kengashi rasman o‘z ish faoliyatini boshladi.
Mazkur yangi organ soliq tizimi xodimlari tomonidan qabul qilingan qarorlarni mustaqil ekspertlar, huquqshunoslar va soha mutaxassislari ishtirokida shaffof hamda beg‘araz qayta ko‘rib chiqish uchun maxsus tashkil etildi.
Biznes vakillari Kengashga qaysi masalalarda murojaat qila oladilar?
Ushbu yaratilgan yangi mexanizm orqali yurtimizdagi kichik va yirik biznes subyektlari, firma va kompaniya rahbarlari soliq idoralarining nohaq yoki shubhali xatti-harakatlari ustidan quyidagi yo‘nalishlarda shikoyat va e’tiroz arizalarini kiritishlari mumkin:
Soliqlarni noqonuniy hisoblash: Tekshiruvlar davomida asossiz ravishda ortiqcha qo‘shib yozilgan soliq majburiyatlarining qonuniyligini qayta tekshirish;
Asossiz penya va jarimalar: Korxonalarga qo‘llanilgan moliyaviy sanksiyalar, jarimalar hamda penyalarning qanchalik to‘g‘ri va asosli ekaniga aniqlik kiritish;
Soliq qo‘mitasining yakuniy qarorlari: Yuqori turuvchi soliq organlari tomonidan nizoli vaziyatlar yakuni bo‘yicha qabul qilingan rasmiy qarorlar ustidan qayta shikoyat qilish.
Quyidagi maxsus tahliliy jadval orqali Savdo-sanoat palatasi huzurida tashkil etilgan ushbu Kengashning asosiy maqsadlari va imkoniyatlari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Loyiha tashkil etilgan idora
Joriy etilishga asos bo‘lgan hujjat
Kengashning asosiy tarkibi
E’tiroz bildiriladigan masalalar
Tizimning bosh strategik maqsadi
O‘zbekiston Savdo-sanoat palatasi
Prezidentning PQ-223-sonli qarori
Mustaqil ekspertlar va soha mutaxassislari
Qo‘shimcha soliq, penya va nohaq jarimalar
Nizolarni sudgacha hal etish va shaffoflik
Sudsiz va ortiqcha xarajatlarsiz adolatli yechim
Soliq nizolari bo‘yicha ekspert kengashining hayotga tatbiq etilishi mamlakatimizda soliq ma’muriyatchiligini tubdan isloh qilish, korrupsiyaviy omillarga chek qo‘yish va davlat idoralarining shaffofligini ta’minlash yo‘lidagi ulkan yutuqdir. Eng muhimi, bu tizim tadbirkorlarning vaqti va mablag‘ini tejab, nizolarni sudgacha bo‘lgan bosqichda, o‘zaro muloqot va qonun ustuvorligi doirasida tinch yo‘l bilan hal etishga xizmat qiladi.
Biznes uchun muhim eslatma: Agar siz ham o‘z faoliyatingizda soliq organlari tomonidan asossiz jarima yoki ortiqcha majburiyatlar yuklanishiga duch kelgan bo‘lsangiz, endilikda Savdo-sanoat palatasi huzuridagi Ekspert kengashiga murojaat qilib, o‘z haqiqatingizni mustaqil mutaxassislar yordamida isbotlashingiz va biznesingizni himoya qilishingiz mumkin.
Yurtimiz iqtisodiyotidagi eng so‘nggi o‘zgarishlar, tadbirkorlikka oid muhim imtiyozlar, qonunchilikdagi yangiliklar va kundalik hayotimizga oid eng qaynoq, ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…