Morpho loyihasining 175 million dollarlik sarmoyasi kripto bozoridagi yangi trend
Investorlar endilikda nafaqat markazlashmagan moliya (DeFi) protokollariga, balki barqaror koinlar (stablecoins) va kredit infratuzilmasiga koʻproq mablagʻ yoʻnaltirmoqda. Buni Morpho Labs kompaniyasining soʻnggi investitsiya raundi yaqqol koʻrsatib berdi. Spark bosh direktori Sam MacPhersonning soʻzlariga koʻra, Paradigm, a16z crypto va Ribbit Capital boshchiligidagi ushbu raundda 175 million dollar jalb qilingan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Morpho oʻzini shunchaki DeFi kredit platformasi emas, balki banklar, aktivlarni boshqaruvchi kompaniyalar va fintexlar uchun kredit infratuzilmasi qatlami sifatida namoyon etmoqda. Onchain kredit bozorlari foydalanuvchilar va institutlarga blokcheyn aktivlari yordamida qarz olish va kapitalni joylashtirish imkonini beradi. Investorlar ushbu sektorning stablecoin va boshqa tokenizatsiya qilingan moliyaviy mahsulotlar bilan birga oʻsishiga ishonch bildirmoqda.
DeFiLlama maʼlumotlariga koʻra, Morpho platformasida bloklangan umumiy qiymat (TVL) 6,72 milliard dollarni, faol kreditlar hajmi esa 3,47 milliard dollarni tashkil etadi. Sentora tahliliy platformasi Coinbase birjasining korporativ USDC kreditlari uchun aynan Morpho smart-kontraktlaridan foydalanayotganini taʼkidladi. Bu esa protokolning chakana savdo platformasidan koʻra, yirik biznes infratuzilmasiga aylanayotganidan dalolat beradi.
Morpho asoschilaridan biri Merlin Egalite kompaniyaning maqsadi raqobatchilarni siqib chiqarish emas, balki anʼanaviy moliya institutlari uchun asosiy kredit qatlamini yaratish ekanini aytdi. Kelgusi 12-18 oy ichida loyiha banklar va yirik platformalar bilan integratsiyani kengaytirishni, shuningdek, institutsional kapitalni jalb qilish uchun anʼanaviy kredit bozori funksiyalarini joriy etishni rejalashtirmoqda.
…