Morpho loyihasining 175 million dollarlik sarmoyasi kripto bozoridagi yangi trend

·10·Iqtisodiyot
Morpho loyihasining 175 million dollarlik sarmoyasi kripto bozoridagi yangi trend

Investorlar endilikda nafaqat markazlashmagan moliya (DeFi) protokollariga, balki barqaror koinlar (stablecoins) va kredit infratuzilmasiga koʻproq mablagʻ yoʻnaltirmoqda. Buni Morpho Labs kompaniyasining soʻnggi investitsiya raundi yaqqol koʻrsatib berdi. Spark bosh direktori Sam MacPhersonning soʻzlariga koʻra, Paradigm, a16z crypto va Ribbit Capital boshchiligidagi ushbu raundda 175 million dollar jalb qilingan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Morpho oʻzini shunchaki DeFi kredit platformasi emas, balki banklar, aktivlarni boshqaruvchi kompaniyalar va fintexlar uchun kredit infratuzilmasi qatlami sifatida namoyon etmoqda. Onchain kredit bozorlari foydalanuvchilar va institutlarga blokcheyn aktivlari yordamida qarz olish va kapitalni joylashtirish imkonini beradi. Investorlar ushbu sektorning stablecoin va boshqa tokenizatsiya qilingan moliyaviy mahsulotlar bilan birga oʻsishiga ishonch bildirmoqda.

DeFiLlama maʼlumotlariga koʻra, Morpho platformasida bloklangan umumiy qiymat (TVL) 6,72 milliard dollarni, faol kreditlar hajmi esa 3,47 milliard dollarni tashkil etadi. Sentora tahliliy platformasi Coinbase birjasining korporativ USDC kreditlari uchun aynan Morpho smart-kontraktlaridan foydalanayotganini taʼkidladi. Bu esa protokolning chakana savdo platformasidan koʻra, yirik biznes infratuzilmasiga aylanayotganidan dalolat beradi.

Morpho asoschilaridan biri Merlin Egalite kompaniyaning maqsadi raqobatchilarni siqib chiqarish emas, balki anʼanaviy moliya institutlari uchun asosiy kredit qatlamini yaratish ekanini aytdi. Kelgusi 12-18 oy ichida loyiha banklar va yirik platformalar bilan integratsiyani kengaytirishni, shuningdek, institutsional kapitalni jalb qilish uchun anʼanaviy kredit bozori funksiyalarini joriy etishni rejalashtirmoqda.

MorphoKriptovalyutaInvestitsiyaBlokcheynDeFi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tadbirkorlar endi soliq jarimalariga e’tiroz bildirishlari mumkinTadbirkorlar endi soliq jarimalariga e’tiroz bildirishlari mumkinBugun, 11:09Yirik kriptobirjalar SpaceX IPO aksiyalarini bekor qildiYirik kriptobirjalar SpaceX IPO aksiyalarini bekor qildiBugun, 03:14Bitcoin narxining pastki chegarasi kutilganidan yuqori boʻlishi mumkinBitcoin narxining pastki chegarasi kutilganidan yuqori boʻlishi mumkinBugun, 01:10Bitcoin 70 000 dollarlik marra sari intilmoqda: Treyderlar ishonchi ortmoqdaBitcoin 70 000 dollarlik marra sari intilmoqda: Treyderlar ishonchi ortmoqdaBugun, 00:12Blockworks kompaniyasi Messari tahlil platformasini sotib oldiBlockworks kompaniyasi Messari tahlil platformasini sotib oldiBugun, 21:10Bitcoin SpaceX IPO fonida 64 000 dollarga yetdiBitcoin SpaceX IPO fonida 64 000 dollarga yetdiKecha, 17:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi