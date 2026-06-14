O‘zbekistonda eng ko‘p mebel qaysi hududda ishlab chiqarilmoqda?

·27·Iqtisodiyot
O‘zbekistonda eng ko‘p mebel qaysi hududda ishlab chiqarilmoqda?

2026 yilning dastlabki to‘rt oyida O‘zbekistonda mebel sanoatida sezilarli o‘sish kuzatildi. Yirik ishlab chiqaruvchilar tomonidan jami 2,5 trillion so‘mlik mebel mahsulotlari tayyorlangan.

Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, bu natija 2025 yilning yanvar–aprel oylariga nisbatan 28,7 foizga yuqori.

Hududlar orasida eng katta ulush Toshkent shahriga to‘g‘ri keldi. Poytaxtda 472,5 milliard so‘mlik mebel ishlab chiqarilgan.

Farg‘ona viloyati 298,2 milliard so‘m, Andijon viloyati 280,6 milliard so‘m va Toshkent viloyati 248,3 milliard so‘mlik ko‘rsatkich bilan keyingi o‘rinlardan joy oldi.

Namangan, Samarqand, Xorazm va Buxoro viloyatlarida ham mebel ishlab chiqarish faolligi qayd etildi. Eng past ko‘rsatkich esa Sirdaryo viloyatida kuzatilib, u yerda 33 milliard so‘mlik mahsulot tayyorlangan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bitcoin narxi 65 ming dollarga yaqinlashdi: AQSH va Eron kelishuvi kutilmoqdaBitcoin narxi 65 ming dollarga yaqinlashdi: AQSH va Eron kelishuvi kutilmoqdaBugun, 11:13Donald Trump AQSH va Eron oʻrtasida tinchlik bitimi imzolanishini eʼlon qildiDonald Trump AQSH va Eron oʻrtasida tinchlik bitimi imzolanishini eʼlon qildiBugun, 06:16Stablikoinlar moliya tizimini oʻzgartira olmadi: Ular shunchaki raqamli naqd pulga aylandiStablikoinlar moliya tizimini oʻzgartira olmadi: Ular shunchaki raqamli naqd pulga aylandiKecha, 16:53Michael Saylor Bitcoin sotuvini raqamli kredit biznesi uchun zarur deb atadiMichael Saylor Bitcoin sotuvini raqamli kredit biznesi uchun zarur deb atadiKecha, 14:17Morpho loyihasining 175 million dollarlik sarmoyasi kripto bozoridagi yangi trendMorpho loyihasining 175 million dollarlik sarmoyasi kripto bozoridagi yangi trendKecha, 12:11Tadbirkorlar endi soliq jarimalariga e’tiroz bildirishlari mumkinTadbirkorlar endi soliq jarimalariga e’tiroz bildirishlari mumkinKecha, 11:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi