Bitcoin narxi 69 000 dollarga qaytishi mumkinmi: Neft bozoridagi pasayish va yangi kelishuv
Iyun oyining uchinchi haftasi global moliya bozorlari, xususan, kriptovalyuta sektori uchun kutilmagan ijobiy yangiliklar bilan boshlandi. AQSH va Eron oʻrtasidagi tinchlik bitimi imzolanishi haqidagi xabarlar fonida Bitcoin (BTC) oʻz pozitsiyalarini mustahkamlamoqda. Ushbu geosiyosiy oʻzgarish xavfli aktivlarga boʻlgan qiziqishni oshirib, raqamli oltin narxining 69 000 dollarlik muhim darajaga qaytishi uchun zamin yaratmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Hafta oxirida yuz bergan voqealar rivoji shuni koʻrsatmoqdaki, tomonlar oʻt ochishni toʻxtatish boʻyicha kelishuvga har qachongidan ham yaqin turibdi. Dastlab yakshanba kuni uchun belgilangan muddat 19-iyunga koʻchirildi. Koʻplab manbalarning tasdiqlashicha, AQSH va Eron juma kuni Shveytsariyada harbiy harakatlarni 60 kunga toʻxtatish va bir qator boshqa choralarni oʻz ichiga olgan bitimni imzolashi kutilmoqda.
Strait of Hormuz yoʻlining ochilishi va neft narxiAQSH Prezidenti Donald Trump oʻzining Truth Social tarmogʻidagi posti orqali ushbu kelishuv strategik ahamiyatga ega boʻlgan Strait of Hormuz (Hormuz boʻgʻozi) yoʻlining qayta ochilishini oʻz ichiga olishini tasdiqladi. Dunyo boʻylab neft tashishning asosiy arteriyasi hisoblangan ushbu yoʻnalishning minalardan tozalanib, qayta ishga tushishi global energiya bozoriga sezilarli taʼsir koʻrsatadi. Trumpning soʻzlariga koʻra, juma kungi imzodan soʻng mintaqa va butun dunyo uchun neft oqimi qayta tiklanadi.
Ushbu xabarlar ortidan xalqaro birjalarda neft narxi keskin tushib ketdi. Xususan, WTI rusumli xom neft narxi aprel oyi oʻrtalaridan beri ilk bor bir barrel uchun 80 dollardan pastga tushdi. Cointelegraph va TradingView maʼlumotlariga koʻra, neftning arzonlashishi anʼanaviy ravishda Bitcoin kabi xavfli aktivlar uchun "yashil chiroq" vazifasini oʻtaydi.
Makroiqtisodiy taʼsir va Bitcoin istiqbollariPortfel menejeri Danny Dayan ushbu vaziyatni tahlil qilar ekan, neft narxining pasayishi iqtisodiyotning haddan tashqari qizib ketishi va inflyatsiya bilan bogʻliq xavotirlarni keltirib chiqarishi mumkinligini taʼkidladi. Uning fikricha, bozor ishtirokchilari endilikda diqqat markazini neftdan boshqa makroiqtisodiy koʻrsatkichlarga qaratishadi. Shu paytga qadar neft narxining yuqoriligi Bitcoin uchun oʻsishni toʻxtatib turuvchi omil boʻlib kelayotgan edi.
AQSH fond bozori fyucherslari ham ushbu yangiliklarga ijobiy munosabat bildirdi. Aksiyalar narxi yangi rekordlarni oʻrnatayotgan bir paytda, Bitcoin ham ushbu tendensiyaga ergashishi kutilmoqda. Agar juma kungi kelishuv muvaffaqiyatli yakunlansa, kriptovalyuta bozorida katta likvidlik oqimi kuzatilishi va BTC narxi 69 000 dollarlik psixologik toʻsiqni yengib oʻtishi mumkin.
Oʻzbekistonlik investorlar va treyderlar uchun ham ushbu geosiyosiy oʻzgarishlar muhim ahamiyatga ega. Global neft narxining pasayishi va AQSH dollarining boshqa aktivlarga nisbatan tebranishi mahalliy bozordagi investitsiya strategiyalariga bevosita taʼsir koʻrsatadi. Hozirda bozor ishtirokchilari Shveytsariyadan keladigan yakuniy xabarlarni diqqat bilan kuzatib bormoqda.
…