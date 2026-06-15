Bitcoin narxi 69 000 dollarga qaytishi mumkinmi: Neft bozoridagi pasayish va yangi kelishuv

·0·Iqtisodiyot
Bitcoin narxi 69 000 dollarga qaytishi mumkinmi: Neft bozoridagi pasayish va yangi kelishuv

Iyun oyining uchinchi haftasi global moliya bozorlari, xususan, kriptovalyuta sektori uchun kutilmagan ijobiy yangiliklar bilan boshlandi. AQSH va Eron oʻrtasidagi tinchlik bitimi imzolanishi haqidagi xabarlar fonida Bitcoin (BTC) oʻz pozitsiyalarini mustahkamlamoqda. Ushbu geosiyosiy oʻzgarish xavfli aktivlarga boʻlgan qiziqishni oshirib, raqamli oltin narxining 69 000 dollarlik muhim darajaga qaytishi uchun zamin yaratmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Hafta oxirida yuz bergan voqealar rivoji shuni koʻrsatmoqdaki, tomonlar oʻt ochishni toʻxtatish boʻyicha kelishuvga har qachongidan ham yaqin turibdi. Dastlab yakshanba kuni uchun belgilangan muddat 19-iyunga koʻchirildi. Koʻplab manbalarning tasdiqlashicha, AQSH va Eron juma kuni Shveytsariyada harbiy harakatlarni 60 kunga toʻxtatish va bir qator boshqa choralarni oʻz ichiga olgan bitimni imzolashi kutilmoqda.

Strait of Hormuz yoʻlining ochilishi va neft narxi

AQSH Prezidenti Donald Trump oʻzining Truth Social tarmogʻidagi posti orqali ushbu kelishuv strategik ahamiyatga ega boʻlgan Strait of Hormuz (Hormuz boʻgʻozi) yoʻlining qayta ochilishini oʻz ichiga olishini tasdiqladi. Dunyo boʻylab neft tashishning asosiy arteriyasi hisoblangan ushbu yoʻnalishning minalardan tozalanib, qayta ishga tushishi global energiya bozoriga sezilarli taʼsir koʻrsatadi. Trumpning soʻzlariga koʻra, juma kungi imzodan soʻng mintaqa va butun dunyo uchun neft oqimi qayta tiklanadi.

Ushbu xabarlar ortidan xalqaro birjalarda neft narxi keskin tushib ketdi. Xususan, WTI rusumli xom neft narxi aprel oyi oʻrtalaridan beri ilk bor bir barrel uchun 80 dollardan pastga tushdi. Cointelegraph va TradingView maʼlumotlariga koʻra, neftning arzonlashishi anʼanaviy ravishda Bitcoin kabi xavfli aktivlar uchun "yashil chiroq" vazifasini oʻtaydi.

Makroiqtisodiy taʼsir va Bitcoin istiqbollari

Portfel menejeri Danny Dayan ushbu vaziyatni tahlil qilar ekan, neft narxining pasayishi iqtisodiyotning haddan tashqari qizib ketishi va inflyatsiya bilan bogʻliq xavotirlarni keltirib chiqarishi mumkinligini taʼkidladi. Uning fikricha, bozor ishtirokchilari endilikda diqqat markazini neftdan boshqa makroiqtisodiy koʻrsatkichlarga qaratishadi. Shu paytga qadar neft narxining yuqoriligi Bitcoin uchun oʻsishni toʻxtatib turuvchi omil boʻlib kelayotgan edi.

AQSH fond bozori fyucherslari ham ushbu yangiliklarga ijobiy munosabat bildirdi. Aksiyalar narxi yangi rekordlarni oʻrnatayotgan bir paytda, Bitcoin ham ushbu tendensiyaga ergashishi kutilmoqda. Agar juma kungi kelishuv muvaffaqiyatli yakunlansa, kriptovalyuta bozorida katta likvidlik oqimi kuzatilishi va BTC narxi 69 000 dollarlik psixologik toʻsiqni yengib oʻtishi mumkin.

Oʻzbekistonlik investorlar va treyderlar uchun ham ushbu geosiyosiy oʻzgarishlar muhim ahamiyatga ega. Global neft narxining pasayishi va AQSH dollarining boshqa aktivlarga nisbatan tebranishi mahalliy bozordagi investitsiya strategiyalariga bevosita taʼsir koʻrsatadi. Hozirda bozor ishtirokchilari Shveytsariyadan keladigan yakuniy xabarlarni diqqat bilan kuzatib bormoqda.

BitcoinNeftAQSHKriptovalyutaIqtisodiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiyaning Bitbank birjasi Polymarket bilan bogʻliq oʻtkazmalarni taqiqladiYaponiyaning Bitbank birjasi Polymarket bilan bogʻliq oʻtkazmalarni taqiqladiBugun, 11:1716 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi16 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:04Kriptovalyuta bozori uchun muhim hafta: Yaqin Sharqdagi vaziyat va Fed qarori kutilmoqdaKriptovalyuta bozori uchun muhim hafta: Yaqin Sharqdagi vaziyat va Fed qarori kutilmoqdaBugun, 10:17Bitcoin narxi beqarorlikda davom etmoqda: Donald Trump bayonoti bozorga qanday taʼsir qildi?Bitcoin narxi beqarorlikda davom etmoqda: Donald Trump bayonoti bozorga qanday taʼsir qildi?Bugun, 08:58Bitcoin tarmogʻida murakkablik keskin pasaydi: Maynerlar uchun yangi imkoniyatlarBitcoin tarmogʻida murakkablik keskin pasaydi: Maynerlar uchun yangi imkoniyatlarBugun, 08:56AQSHda yirik huquqiy nizo: CFTC prognoz bozorlari boʻyicha Nyu-Meksiko shtatini sudga berdiAQSHda yirik huquqiy nizo: CFTC prognoz bozorlari boʻyicha Nyu-Meksiko shtatini sudga berdiBugun, 08:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi