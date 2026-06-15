MicroStrategy yana 100 million dollarlik Bitcoin sotib oldi: Kompaniya zaxiralari oʻsmoqda
Dunyoning eng yirik korporativ Bitcoin egasi hisoblangan MicroStrategy kompaniyasi oʻzining kriptovalyuta portfelini kengaytirishda davom etmoqda. Maykl Seylor boshchiligidagi ushbu gigant oʻtgan hafta davomida yana 1 587 dona Bitcoin sotib olganini maʼlum qildi. Ushbu xarid uchun kompaniya taxminan 100 million dollar mablagʻ sarflagan boʻlib, bu qadam global moliya bozorida raqamli aktivlarga boʻlgan ishonch hali ham yuqori ekanligidan dalolat beradi. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.
Rasmiy maʼlumotlarga koʻra, soʻnggi tranzaksiya 8-iyundan 14-iyungacha boʻlgan davrda amalga oshirilgan. Har bir tanga oʻrtacha 63 024 dollar narxda xarid qilingan. Ushbu xarid MicroStrategyʼning umumiy Bitcoin zaxiralarini 846 842 BTC ga yetkazdi. Bu koʻrsatkich dunyo boʻylab mavjud boʻlishi mumkin boʻlgan jami Bitcoin taʼminotining qariyb 4 foizini tashkil etadi, bu esa kompaniyaning kripto-bozordagi strategik mavqeini yanada mustahkamlaydi.
Moliyaviy strategiya va kapitalni boshqarishMicroStrategy nafaqat kriptovalyuta sotib olmoqda, balki oʻzining naqd pul zaxiralarini ham oshirmoqda. Kompaniya aksiyalarni sotish orqali oʻzining USD zaxirasini 100 million dollarga koʻpaytirib, umumiy miqdorni 1,1 milliard dollarga yetkazdi. Bu mablagʻlar asosan dividend toʻlovlari va qarz majburiyatlari boʻyicha foizlarni qoplash uchun moʻljallangan. Bunday yondashuv kompaniyaga oʻzining asosiy Bitcoin aktivlariga tegmagan holda operatsion xarajatlarni qoplash imkonini beradi.
Kompaniya oʻzining at-the-market dasturi doirasida 1,73 million dona MSTR aksiyalarini sotish orqali 209 million dollar jalb qilgan. Shunisi eʼtiborliki, kompaniya oʻzining Bitcoin zaxiralarini sotish oʻrniga, yangi kapital jalb qilish orqali xaridlarni moliyalashtirmoqda. Faqatgina 1-iyun kuni kompaniya imtiyozli aksiyalar boʻyicha dividendlarni toʻlash uchun 32 dona Bitcoin sotganini ochiqlagan edi, bu umumiy zaxiraga nisbatan juda kichik miqdordir.
Bozordagi oʻrni va istiqbollarHozirgi bozor narxlarida MicroStrategy egalik qilayotgan Bitcoin aktivlarining umumiy qiymati taxminan 56 milliard dollarni tashkil etadi. Garchi barcha xaridlarning oʻrtacha narxi bir tanga uchun 75 656 dollarga toʻgʻri kelib, hozircha umumiy investitsiya biroz zarar koʻrayotgan boʻlsa-da, kompaniya rahbariyati uzoq muddatli oʻsishga ishonmoqda. Maykl Seylorning ushbu agressiv strategiyasi koʻplab institutsional investorlar uchun namuna boʻlib xizmat qilmoqda.
Ushbu yangilik fonida MicroStrategy aksiyalari (MSTR) birjadan tashqari savdolarda 5 foizga oʻsdi. Bitcoin narxi esa 66 000 dollardan yuqori darajada barqarorlashgan. Oʻzbekistonlik investorlar va kripto-ishqibozlar uchun ham ushbu maʼlumot muhim ahamiyatga ega, chunki yirik korporatsiyalarning xatti-harakatlari odatda butun bozor konyunkturasi va narxlar dinamikasini belgilab beradi.
Xulosa qilib aytganda, MicroStrategyʼning navbatdagi xaridi kriptovalyuta bozoridagi beqarorlikka qaramay, yirik oʻyinchilarning Bitcoinʼni uzoq muddatli asosiy aktiv sifatida koʻrishda davom etayotganini tasdiqlaydi. Kompaniya oʻzining moliyaviy barqarorligini aksiyadorlik kapitali hisobiga saqlab qolgan holda, raqamli oltin zaxirasini toʻldirishda davom etmoqda.
…