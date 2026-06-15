MicroStrategy yana 100 million dollarlik Bitcoin sotib oldi: Kompaniya zaxiralari oʻsmoqda

·12·Iqtisodiyot
MicroStrategy yana 100 million dollarlik Bitcoin sotib oldi: Kompaniya zaxiralari oʻsmoqda

Dunyoning eng yirik korporativ Bitcoin egasi hisoblangan MicroStrategy kompaniyasi oʻzining kriptovalyuta portfelini kengaytirishda davom etmoqda. Maykl Seylor boshchiligidagi ushbu gigant oʻtgan hafta davomida yana 1 587 dona Bitcoin sotib olganini maʼlum qildi. Ushbu xarid uchun kompaniya taxminan 100 million dollar mablagʻ sarflagan boʻlib, bu qadam global moliya bozorida raqamli aktivlarga boʻlgan ishonch hali ham yuqori ekanligidan dalolat beradi. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.

Rasmiy maʼlumotlarga koʻra, soʻnggi tranzaksiya 8-iyundan 14-iyungacha boʻlgan davrda amalga oshirilgan. Har bir tanga oʻrtacha 63 024 dollar narxda xarid qilingan. Ushbu xarid MicroStrategyʼning umumiy Bitcoin zaxiralarini 846 842 BTC ga yetkazdi. Bu koʻrsatkich dunyo boʻylab mavjud boʻlishi mumkin boʻlgan jami Bitcoin taʼminotining qariyb 4 foizini tashkil etadi, bu esa kompaniyaning kripto-bozordagi strategik mavqeini yanada mustahkamlaydi.

Moliyaviy strategiya va kapitalni boshqarish

MicroStrategy nafaqat kriptovalyuta sotib olmoqda, balki oʻzining naqd pul zaxiralarini ham oshirmoqda. Kompaniya aksiyalarni sotish orqali oʻzining USD zaxirasini 100 million dollarga koʻpaytirib, umumiy miqdorni 1,1 milliard dollarga yetkazdi. Bu mablagʻlar asosan dividend toʻlovlari va qarz majburiyatlari boʻyicha foizlarni qoplash uchun moʻljallangan. Bunday yondashuv kompaniyaga oʻzining asosiy Bitcoin aktivlariga tegmagan holda operatsion xarajatlarni qoplash imkonini beradi.

Kompaniya oʻzining at-the-market dasturi doirasida 1,73 million dona MSTR aksiyalarini sotish orqali 209 million dollar jalb qilgan. Shunisi eʼtiborliki, kompaniya oʻzining Bitcoin zaxiralarini sotish oʻrniga, yangi kapital jalb qilish orqali xaridlarni moliyalashtirmoqda. Faqatgina 1-iyun kuni kompaniya imtiyozli aksiyalar boʻyicha dividendlarni toʻlash uchun 32 dona Bitcoin sotganini ochiqlagan edi, bu umumiy zaxiraga nisbatan juda kichik miqdordir.

Bozordagi oʻrni va istiqbollar

Hozirgi bozor narxlarida MicroStrategy egalik qilayotgan Bitcoin aktivlarining umumiy qiymati taxminan 56 milliard dollarni tashkil etadi. Garchi barcha xaridlarning oʻrtacha narxi bir tanga uchun 75 656 dollarga toʻgʻri kelib, hozircha umumiy investitsiya biroz zarar koʻrayotgan boʻlsa-da, kompaniya rahbariyati uzoq muddatli oʻsishga ishonmoqda. Maykl Seylorning ushbu agressiv strategiyasi koʻplab institutsional investorlar uchun namuna boʻlib xizmat qilmoqda.

Ushbu yangilik fonida MicroStrategy aksiyalari (MSTR) birjadan tashqari savdolarda 5 foizga oʻsdi. Bitcoin narxi esa 66 000 dollardan yuqori darajada barqarorlashgan. Oʻzbekistonlik investorlar va kripto-ishqibozlar uchun ham ushbu maʼlumot muhim ahamiyatga ega, chunki yirik korporatsiyalarning xatti-harakatlari odatda butun bozor konyunkturasi va narxlar dinamikasini belgilab beradi.

Xulosa qilib aytganda, MicroStrategyʼning navbatdagi xaridi kriptovalyuta bozoridagi beqarorlikka qaramay, yirik oʻyinchilarning Bitcoinʼni uzoq muddatli asosiy aktiv sifatida koʻrishda davom etayotganini tasdiqlaydi. Kompaniya oʻzining moliyaviy barqarorligini aksiyadorlik kapitali hisobiga saqlab qolgan holda, raqamli oltin zaxirasini toʻldirishda davom etmoqda.

BitcoinMicroStrategyKriptovalyutaMaykl SeylorInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH va Eron munosabatlaridagi siljish global moliya bozorlarida ijobiy kutuvlarni uygʻotdiAQSH va Eron munosabatlaridagi siljish global moliya bozorlarida ijobiy kutuvlarni uygʻotdiBugun, 11:56Yaponiyaning Bitbank birjasi Polymarket bilan bogʻliq oʻtkazmalarni taqiqladiYaponiyaning Bitbank birjasi Polymarket bilan bogʻliq oʻtkazmalarni taqiqladiBugun, 11:17Bitcoin narxi 69 000 dollarga qaytishi mumkinmi: Neft bozoridagi pasayish va yangi kelishuvBitcoin narxi 69 000 dollarga qaytishi mumkinmi: Neft bozoridagi pasayish va yangi kelishuvBugun, 11:1216 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi16 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:04Kriptovalyuta bozori uchun muhim hafta: Yaqin Sharqdagi vaziyat va Fed qarori kutilmoqdaKriptovalyuta bozori uchun muhim hafta: Yaqin Sharqdagi vaziyat va Fed qarori kutilmoqdaBugun, 10:17Bitcoin narxi beqarorlikda davom etmoqda: Donald Trump bayonoti bozorga qanday taʼsir qildi?Bitcoin narxi beqarorlikda davom etmoqda: Donald Trump bayonoti bozorga qanday taʼsir qildi?Bugun, 08:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda