«Petal» klipidan so‘ng Ariana Grandening ozib ketgani muxlislarni xavotirga soldi

·46·Madaniyat
«Petal» klipidan so‘ng Ariana Grandening ozib ketgani muxlislarni xavotirga soldi
Qisqacha

Amerikalik xonanda Ariana Grande «Petal» nomli yangi qo‘shig‘iga ishlangan klipi namoyish etilganidan so‘ng ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalar markaziga tushdi. Ayrim muxlislar uning juda ozib ketganiga e’tibor qaratib, salomatligi uchun xavotir bildirishdi. Boshqa muxlislar esa insonning tashqi ko‘rinishi va vaznini omma oldida muhokama qilish noto‘g‘ri ekanini ta’kidlab, xonandani himoya qilishdi.

Amerikalik xonanda Ariana Grande o‘zining «Petal» qo‘shig‘iga ishlangan yangi klipi namoyish etilganidan so‘ng ijtimoiy tarmoqlarda yana bir bor muhokamalar markaziga aylandi. Ayrim muxlislar san’atkorning tashqi ko‘rinishi, xususan, juda ozib ketganiga e’tibor qaratib, uning salomatligi haqida xavotir bildirishdi.

Klipda Ariana ishga qabul qilish saralovida ishtirok etayotgan qahramon obrazida namoyon bo‘ladi. U «Grease» filmi uslubidan ilhomlangan qora leggins, yelkasi ochiq qora kofta va bo‘yniga bog‘langan shoyi ro‘moldan iborat libosda ko‘ringan. Obrazini retro uslubidagi ko‘zoynak, marvarid taqinchoqlar, qora tufli, yelkasiga tashlangan charm kurtka hamda o‘ziga xos baland dum qilib yig‘ilgan soch turmagi bilan to‘ldirgan. Shuningdek, u navbat kutayotgan boshqa aktrisalar bilan birga raqsga tushgan sahnalar ham klipdan o‘rin olgan.

Xonanda klipdan parchani ijtimoiy tarmoqda «Petal ꕤ 。˚ music video out now» degan izoh bilan e’lon qildi.

Klip e’lon qilingach, ijtimoiy tarmoqlarda Ariananing tashqi ko‘rinishi haqida turli fikrlar bildirildi. Ayrim foydalanuvchilar uning juda ozg‘in ko‘rinayotganini ta’kidlab, bu xavotirli holat ekanini yozishdi. Boshqalar esa xonandaning suyaklari juda yaqqol ko‘rinayotganini qayd etib, uning salomatligi yaxshi bo‘lishidan umid qilishlarini bildirishdi.

YouTube foydalanuvchilaridan biri esa qo‘shiq va klip g‘oyasi yuqori darajada amalga oshirilganini e’tirof etar ekan, eng katta istagi Ariananing sog‘-salomat bo‘lishi ekanini ta’kidladi.

Biroq xonandani himoya qilgan muxlislar ham kam bo‘lmadi. Ular insonning tashqi ko‘rinishi va vazni haqida omma oldida muhokama qilish noto‘g‘ri ekanini ta’kidlab, Ariananing hayoti emas, ijodi muhokama qilinishi kerakligini yozishdi. Ayrimlar esa ozg‘in insonni tanqil qilish ham badanni kamsitishning bir ko‘rinishi ekanini eslatdi.

Bu Ariana Grande tashqi ko‘rinishi sabab muhokamalar markaziga tushishi birinchi marta emas. 2024 yilda u intervyulardan biri davomida ayollarga doimo «mukammal ko‘rinish» bosimi o‘tkazilishi haqidagi savolga javob berar ekan, insonning tashqi qiyofasi yoki vazni haqida izoh berish juda noqulay va og‘ir holat ekanini aytgan edi.

«Hatto oilaviy yig‘ilishda ham kimdir “Juda ozib ketibsan, nima bo‘ldi?” yoki “Semiribsan, nima bo‘ldi?” deb so‘rashi mumkin. Menimcha, bu kabi izohlar mutlaqo keraksiz», — degan edi xonanda.

Uning ta’kidlashicha, bugungi kunda odamlar boshqalarning tashqi ko‘rinishi, yuzi, tanasi yoki salomatligi haqida bemalol fikr bildirishga odatlanib qolgan va bu juda xavfli holatdir.

2025 yil noyabr oyida Ariana ushbu intervyudan parchani yana bir bor Instagram sahifasida ulashib, uni «hamma uchun mehr bilan qilingan eslatma» deb atagan va insonlarni boshqalarning tashqi ko‘rinishi haqida hukm chiqarmaslikka chaqirgan.

Ariana GrandePetalYouTubeGrease
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronalduning 12 million dollarlik to‘yi dunyoni hayratga solmoqdaRonalduning 12 million dollarlik to‘yi dunyoni hayratga solmoqdaBugun, 17:58O‘zbekiston kinoteatrlarida "O‘rgimchak odam: Yangi kun" premerasi o‘zbek tilida namoyish etiladiO‘zbekiston kinoteatrlarida "O‘rgimchak odam: Yangi kun" premerasi o‘zbek tilida namoyish etiladiBugun, 15:55Durdona Qurbonova aktrisalikka qanday kirib kelganini so‘zlab berdiDurdona Qurbonova aktrisalikka qanday kirib kelganini so‘zlab berdiBugun, 13:12“Men butunlay kinodagi faoliyatimni to‘xtatdim” - Ahad Qayumdan kutilmagan qaror! (video)“Men butunlay kinodagi faoliyatimni to‘xtatdim” - Ahad Qayumdan kutilmagan qaror! (video)Kecha, 10:43Shahlo Salayeva: “Veyselning birinchi turmushi men bilan”Shahlo Salayeva: “Veyselning birinchi turmushi men bilan”Kecha, 08:47Shahlo va Veysel to‘yida kelin salom va gul berish marosimi o‘zgacha bo‘ldi (video)Shahlo va Veysel to‘yida kelin salom va gul berish marosimi o‘zgacha bo‘ldi (video)Kecha, 03:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida