Rossiya bayrog‘i tushirilgan gilamcha o‘zbekistonlik ayolni sudga olib keldimi?

·93·Dunyo
Rossiya bayrog‘i tushirilgan gilamcha o‘zbekistonlik ayolni sudga olib keldimi?
Qisqacha

Rossiyaning Nijniy Novgorod viloyatida mehnat qilayotgan O‘zbekiston fuqarosi Sevara Musayeva uyining kirish qismiga Rossiya davlat ramzlari tasvirlangan gilamchani to‘shagani sababli huquqiy muammoga duch kelishi mumkin. Mazkur holat yuzasidan Rossiya Jinoyat kodeksining 329-moddasi bo‘yicha huquqiy baho berish jarayoni boshlangan bo‘lib, jinoyat ishi qo‘zg‘atish masalasi ko‘rib chiqilmoqda.

Rossiyaning Nijniy Novgorod viloyatida mehnat qilayotgan O‘zbekiston fuqarosi Rossiya davlat ramzlari tasvirlangan gilamchani uyining kirish qismiga to‘shagani ortidan huquqiy muammoga duch kelishi mumkin. Mazkur holat yuzasidan Rossiya qonunchiligi doirasida jinoyat ishi qo‘zg‘atish masalasi ko‘rib chiqilayotgani xabar qilindi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, gap Sevara Musayeva ismli o‘zbekistonlik ayol haqida ketmoqda. U yashab turgan xonadonning eshik oldiga Rossiya davlat bayrog‘i va gerbi tasvirlangan gilamchani to‘shagan. Shu holat huquqni muhofaza qiluvchi organlar e’tiborini tortgan.

Qayd etilishicha, holat yuzasidan Rossiya Jinoyat kodeksining 329-moddasi — davlat bayrog‘i yoki davlat gerbini haqorat qilish alomatlari bo‘yicha huquqiy baho berish jarayoni boshlangan. Agar jinoyat tarkibi mavjud deb topilsa, ayolga nisbatan rasmiy jinoyat ishi qo‘zg‘atilishi mumkin.

Sevara Musayeva esa bu harakatda hech qanday haqorat yoki kamsitish niyati bo‘lmaganini aytgan. Uning ta’kidlashicha, gilamchani bir necha kun avval ko‘chadagi chiqindilar orasidan topib olgan, yuvib tozalagach, uyiga olib kirgan. Ayol bu kabi buyumdan foydalanish qonunan javobgarlikka sabab bo‘lishini bilmaganini ham qo‘shimcha qilgan.

Ayni paytda mazkur voqea ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinmoqda. Ayrim Telegram-kanallar bu xabarning haqqoniyligiga shubha bildirgan bo‘lsa, boshqa manbalar uni dastlab Rossiyaning federal nashrlaridan biri tarqatganini qayd etmoqda.

Hozircha Rossiya huquqni muhofaza qiluvchi organlari mazkur holat bo‘yicha yakuniy qaror yoki rasmiy tergov natijalarini e’lon qilmagan. Shu bois voqeaning barcha tafsilotlari hali rasman tasdiqlanganicha yo‘q.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kakku nega boshqa qushlar uyasiga tuxum qo‘yadi? (video)Kakku nega boshqa qushlar uyasiga tuxum qo‘yadi? (video)Bugun, 17:58Sahnada Falastin bayrog‘ini ko‘targan musiqiy guruh jazolandiSahnada Falastin bayrog‘ini ko‘targan musiqiy guruh jazolandiBugun, 17:52Italiyada 40 yildagi eng kuchli zilzila vahima uyg‘otdiItaliyada 40 yildagi eng kuchli zilzila vahima uyg‘otdiBugun, 17:44Sakkizoyoqlar uchun qurilayotgan gigant ferma nega yopildi?Sakkizoyoqlar uchun qurilayotgan gigant ferma nega yopildi?Bugun, 17:34Tailandda bedarak bo‘lgan opa-ukaning o‘limi siriga oydinlik kiritildiTailandda bedarak bo‘lgan opa-ukaning o‘limi siriga oydinlik kiritildiBugun, 16:51«Qasos rejasi»: Eron AQSH va Isroilning energetika va strategik obyektlarini vayron qilmoqchi«Qasos rejasi»: Eron AQSH va Isroilning energetika va strategik obyektlarini vayron qilmoqchiBugun, 16:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda