Toshkentda daydi itlar uchun zamonaviy boshpana barpo etiladi

·24·O‘zbekiston
Toshkentda daydi itlar uchun zamonaviy boshpana barpo etiladi
Qisqacha

Toshkent shahrida qarovsiz itlar bilan ishlashning zamonaviy va tizimli mexanizmini yo‘lga qo‘yish maqsadida ixtisoslashtirilgan boshpana tashkil etilishi rejalashtirilmoqda. Bu haqda shahar hokimi Shavkat Umrzoqov topshirig‘iga muvofiq o‘tkazilgan maxsus ishchi yig‘ilishda ma’lum qilindi. Mazkur yig‘ilishda shahar hokimi apparati rahbari, «Hayot» qarovsiz itlar boshpanasi asoschisi va deputat Irina Matkarimova hamda boshqa mas'ul rahbarlar ishtirok etdi.

Toshkent shahrida qarovsiz itlar bilan ishlashning zamonaviy va tizimli mexanizmini yo‘lga qo‘yish maqsadida ixtisoslashtirilgan boshpana tashkil etilishi rejalashtirilmoqda. Bu haqda poytaxt hokimligi rasmiy ma’lumot berdi.

Ma’lum qilinishicha, shahar hokimi Shavkat Umrzoqov topshirig‘iga muvofiq shahar hokimi apparati rahbari, «Hayot» qarovsiz itlar boshpanasi asoschisi va deputat Irina Matkarimova, obodonlashtirish sohasi hamda qarovsiz jonivorlarni tutish xizmati rahbarlari ishtirokida maxsus ishchi yig‘ilish o‘tkazildi.

Yig‘ilish davomida poytaxtda daydi itlar uchun ixtisoslashtirilgan boshpana barpo etish, shuningdek, qarovsiz jonivorlar bilan ishlashning yangi va samarali tizimini joriy qilish masalalari atroflicha muhokama qilindi.

Hokimlikning ta’kidlashicha, mazkur loyiha faqat boshpana qurish bilan cheklanmaydi. Yangi tizim qarovsiz hayvonlarni xavfsiz va insonparvar usullar orqali tutish, veterinariya ko‘rigidan o‘tkazish, emlash, sterillash, davolash, vaqtincha saqlash hamda ularga yangi egalar topish kabi muhim yo‘nalishlarni ham qamrab oladi.

Shu bilan birga, qarovsiz hayvonlarga nisbatan shafqatsiz munosabatning oldini olish, jamiyatda ularga nisbatan mas’uliyatli munosabat madaniyatini shakllantirish va aholi xavfsizligini ta’minlash ham yangi tizimning ustuvor vazifalari sifatida belgilangan.

Yig‘ilish yakunida loyihani amalga oshirish bo‘yicha navbatdagi amaliy chora-tadbirlar belgilab olindi. Uni hayotga tatbiq etish jarayoniga soha mutaxassislari, veterinariya shifokorlari, jamoatchilik va ko‘ngillilar ham jalb qilinishi rejalashtirilgan.

Poytaxt hokimligi aholi, uy hayvonlari egalari hamda jamoat tashkilotlarini hayvonlarga nisbatan mas’uliyatli munosabatni shakllantirish, shafqatsizlik holatlariga befarq bo‘lmaslik va ularni himoya qilishga qaratilgan tashabbuslarni qo‘llab-quvvatlashga chaqirdi.

TashkentShavkat UmurzakovIrina MatkarimovaHayot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladiO‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladiBugun, 18:16O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladiO‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladiBugun, 16:01O'zbekistonliklar Qirg'izistonga ko'chsa ham pensiya olishda davom etadiO'zbekistonliklar Qirg'izistonga ko'chsa ham pensiya olishda davom etadiBugun, 11:38Toshkentdagi ayrim ko‘chalarda transport harakati 3 kunga cheklanadiToshkentdagi ayrim ko‘chalarda transport harakati 3 kunga cheklanadiBugun, 11:11Ipakchilik tarixi qayta yozilmoqda: 4 ming yillik dalil O‘zbekistondan topildiIpakchilik tarixi qayta yozilmoqda: 4 ming yillik dalil O‘zbekistondan topildiBugun, 10:12Qirg‘iziston Birinchi xonimi Ziroat Mirziyoyevaga qirg‘iz milliy sozini sovg‘a qildiQirg‘iziston Birinchi xonimi Ziroat Mirziyoyevaga qirg‘iz milliy sozini sovg‘a qildiBugun, 05:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi