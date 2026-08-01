iPhone 18 Pro modellari narxi keskin qimmatlashishi kutilmoqda

·53·Texno
iPhone 18 Pro modellari narxi keskin qimmatlashishi kutilmoqda
Qisqacha

Sentyabr oyida taqdim etilishi kutilayotgan iPhone 18 Pro hamda iPhone 18 Pro Max modellari narxi avvalgi avlodga nisbatan kamida 250–300 dollarga qimmatlashishi kutilmoqda. Ixbt.com xabariga ko'ra, tahlilchi Jeff Pu narxlar oshishiga 2 nanometrli texnologik jarayon asosidagi yangi A20 chiplarining yuqori tannarxi va xotiraga bo'lgan talab sabab ekanini ma'lum qilgan.

Joriy yilning sentyabr oyida taqdim etilishi kutilayotgan flagman smartfonlar — iPhone 18 Pro hamda iPhone 18 Pro Max narxlari avvalgi avlodga nisbatan kamida 250–300 dollarga qimmatroq boʻlishi maʼlum qilindi. Ushbu jiddiy oʻzgarish texnologiya bozorida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlmoqda, chunki soʻnggi yillarda flagman qurilmalar narxining bu qadar keskin sakrashi isteʼmolchilar uchun kutilmagan moliyaviy yuklamani keltirib chiqarishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining taniqli tahlilchi Jeff Pu maʼlumotlariga tayanib xabar berishicha, narxlarning oshishiga asosiy sabab sifatida ikkita muhim omil koʻrsatilmoqda. Birinchidan, bu ilgʻor 2 nanometrli texnologik jarayon asosida ishlab chiqariladigan yangi A20 chiplarining tannarxi yuqoriligidir. Ikkinchidan esa global miqyosda DRAM va NAND flesh-xotiralariga boʻlgan talabning tinimsiz oʻsib borayotgani taʼminot zanjiriga jiddiy bosim oʻtkazmoqda.

Sunʼiy intellekt infratuzilmasi va uning taʼsiri

Mazkur tendentsiya butun dunyo boʻylab sunʼiy intellekt infratuzilmasini yaratish uchun zarur boʻlgan asosiy komponentlarga boʻlgan ulkan talab bilan bevosita bogʻliq. Ushbu jarayon Apple kompaniyasining taʼminot zanjiriga qattiq bosim oʻtkazib, yakuniy mahsulot narxiga oʻz taʼsirini koʻrsatmay qoʻymayapti. Kompaniya yuqori klassdagi modellar narxini oʻzgartirish orqali ushbu xarajatlarni qoplashga harakat qilmoqda.

Shuningdek, Apple ilk buklanadigan iPhone smartfonini yaratish boʻyicha ilmiy-tadqiqot ishlarining dastlabki investitsiyalarini muvozanatlash hamda umumiy apparat taʼminoti biznesidagi foyda darajasini saqlab qolish choralarini koʻrmoqda. Mutaxassislarning fikricha, bazaviy Pro versiyasining narxi chet el bozorlarida 250–300 dollarga oshsa, xotirasi kattaroq boʻlgan eng yuqori modellar yanada qimmatroqqa tushadi.

Texnik yangilanishlar va kutilayotgan premyeralar

Narx oshishiga qaramay, iPhone 18 Pro seriyali qurilmalari yangi avlod Bionic chipi bilan toʻliq yangilanadi. Bu esa qurilmaning oʻzida Apple Intelligence imkoniyatlarini qayta ishlash hisob-kitob quvvatini sezilarli darajada oshiradi. Shuningdek, kompaniya kamera tizimiga yangi datchik oʻrnatib, telefoto obyektiv xarakteristikalarini yaxshilaydi hamda uzoq muddatli sunʼiy intellekt hisob-kitoblari va ogʻir suratga olish ssenariylariga moslashish uchun korpus materiallari va issiqlik tarqatish strukturasini optimallashtiradi.

Eslatib oʻtamiz, tahlilchi Jeff Pu bundan oldin ham bir necha bor aniq bashoratlar qilgan boʻlib, u iPhone 14 Pro modellarida LPDDR5 tezkor xotirasi va 48 megapikselli sensor paydo boʻlishini, shuningdek, iPhone 15 Pro'da periskop kameralar boʻlishini toʻgʻri taxmin qilgan edi. Shu bois uning yangi prognozlari texnologiya olamida katta jiddiylik bilan qabul qilinmoqda.

AppleiPhone 18 ProSmartfonTexnologiyaSuniy intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Microsoft Windows 11 operatsion tizimini 8 GB tezkor xotiraga ega kompyuterlar uchun optimallashtiradiMicrosoft Windows 11 operatsion tizimini 8 GB tezkor xotiraga ega kompyuterlar uchun optimallashtiradiBugun, 17:56CATL 3 daqiqa 44 soniyada quvvatlanuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdiCATL 3 daqiqa 44 soniyada quvvatlanuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdiBugun, 17:28Ikkinchi avlod iPhone Air modeli haqida dastlabki tafsilotlar oshkor etildiIkkinchi avlod iPhone Air modeli haqida dastlabki tafsilotlar oshkor etildiBugun, 16:30Oddiy kvartiradan chiqqan Lectric eBikes bir milliard dollar daromadga erishdiOddiy kvartiradan chiqqan Lectric eBikes bir milliard dollar daromadga erishdiBugun, 15:27Roskosmos Soyuz raketasi startining noyob suratga olish sirlarini ochdiRoskosmos Soyuz raketasi startining noyob suratga olish sirlarini ochdiBugun, 14:57Motorola ilk bor Ultra sinfidagi aqlli soatini taqdim etishga hozirlanmoqdaMotorola ilk bor Ultra sinfidagi aqlli soatini taqdim etishga hozirlanmoqdaBugun, 14:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi