iPhone 18 Pro modellari narxi keskin qimmatlashishi kutilmoqda
Sentyabr oyida taqdim etilishi kutilayotgan iPhone 18 Pro hamda iPhone 18 Pro Max modellari narxi avvalgi avlodga nisbatan kamida 250–300 dollarga qimmatlashishi kutilmoqda. Ixbt.com xabariga ko'ra, tahlilchi Jeff Pu narxlar oshishiga 2 nanometrli texnologik jarayon asosidagi yangi A20 chiplarining yuqori tannarxi va xotiraga bo'lgan talab sabab ekanini ma'lum qilgan.
Joriy yilning sentyabr oyida taqdim etilishi kutilayotgan flagman smartfonlar — iPhone 18 Pro hamda iPhone 18 Pro Max narxlari avvalgi avlodga nisbatan kamida 250–300 dollarga qimmatroq boʻlishi maʼlum qilindi. Ushbu jiddiy oʻzgarish texnologiya bozorida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlmoqda, chunki soʻnggi yillarda flagman qurilmalar narxining bu qadar keskin sakrashi isteʼmolchilar uchun kutilmagan moliyaviy yuklamani keltirib chiqarishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining taniqli tahlilchi Jeff Pu maʼlumotlariga tayanib xabar berishicha, narxlarning oshishiga asosiy sabab sifatida ikkita muhim omil koʻrsatilmoqda. Birinchidan, bu ilgʻor 2 nanometrli texnologik jarayon asosida ishlab chiqariladigan yangi A20 chiplarining tannarxi yuqoriligidir. Ikkinchidan esa global miqyosda DRAM va NAND flesh-xotiralariga boʻlgan talabning tinimsiz oʻsib borayotgani taʼminot zanjiriga jiddiy bosim oʻtkazmoqda.
Sunʼiy intellekt infratuzilmasi va uning taʼsiriMazkur tendentsiya butun dunyo boʻylab sunʼiy intellekt infratuzilmasini yaratish uchun zarur boʻlgan asosiy komponentlarga boʻlgan ulkan talab bilan bevosita bogʻliq. Ushbu jarayon Apple kompaniyasining taʼminot zanjiriga qattiq bosim oʻtkazib, yakuniy mahsulot narxiga oʻz taʼsirini koʻrsatmay qoʻymayapti. Kompaniya yuqori klassdagi modellar narxini oʻzgartirish orqali ushbu xarajatlarni qoplashga harakat qilmoqda.
Shuningdek, Apple ilk buklanadigan iPhone smartfonini yaratish boʻyicha ilmiy-tadqiqot ishlarining dastlabki investitsiyalarini muvozanatlash hamda umumiy apparat taʼminoti biznesidagi foyda darajasini saqlab qolish choralarini koʻrmoqda. Mutaxassislarning fikricha, bazaviy Pro versiyasining narxi chet el bozorlarida 250–300 dollarga oshsa, xotirasi kattaroq boʻlgan eng yuqori modellar yanada qimmatroqqa tushadi.
Texnik yangilanishlar va kutilayotgan premyeralarNarx oshishiga qaramay, iPhone 18 Pro seriyali qurilmalari yangi avlod Bionic chipi bilan toʻliq yangilanadi. Bu esa qurilmaning oʻzida Apple Intelligence imkoniyatlarini qayta ishlash hisob-kitob quvvatini sezilarli darajada oshiradi. Shuningdek, kompaniya kamera tizimiga yangi datchik oʻrnatib, telefoto obyektiv xarakteristikalarini yaxshilaydi hamda uzoq muddatli sunʼiy intellekt hisob-kitoblari va ogʻir suratga olish ssenariylariga moslashish uchun korpus materiallari va issiqlik tarqatish strukturasini optimallashtiradi.
Eslatib oʻtamiz, tahlilchi Jeff Pu bundan oldin ham bir necha bor aniq bashoratlar qilgan boʻlib, u iPhone 14 Pro modellarida LPDDR5 tezkor xotirasi va 48 megapikselli sensor paydo boʻlishini, shuningdek, iPhone 15 Pro'da periskop kameralar boʻlishini toʻgʻri taxmin qilgan edi. Shu bois uning yangi prognozlari texnologiya olamida katta jiddiylik bilan qabul qilinmoqda.
…