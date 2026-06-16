Aprel oyi uchun 111,8 milliard so‘m keshbek hisoblandi

·10·Iqtisodiyot
Aprel oyi uchun 111,8 milliard so‘m keshbek hisoblandi

Soliq qo‘mitasi 2026 yil aprel oyi yakunlari bo‘yicha iste’molchilarga hisoblangan keshbek to‘lovlari statistikasini e’lon qildi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, respublika bo‘yicha 236,7 millionta fiskal chek asosida jami 111,8 milliard so‘m keshbek hisoblangan.

Hududlar kesimida eng katta to‘lov Toshkent shahri hissasiga to‘g‘ri kelib, poytaxt aholisiga 34,9 milliard so‘m keshbek qaytarilgan.

Keyingi o‘rinlarni Farg‘ona viloyati 17,5 milliard so‘m, Toshkent viloyati 12,4 milliard so‘m, Samarqand viloyati 6,6 milliard so‘m va Xorazm viloyati 6,5 milliard so‘m ko‘rsatkich bilan egallagan.

Soliq qo‘mitasiga ko‘ra, xarid summasining 1 foizini qaytarish mexanizmi fuqarolarni chek talab qilishga rag‘batlantirmoqda.

Bu esa yashirin iqtisodiyot ulushini kamaytirish, shuningdek, tadbirkorlarning soliq intizomini oshirishga xizmat qilmoqda.

Soliq qo'mitasiToshkentFarg'onaSamarqandXorazm
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda kriptovalyuta xatarlari boʻyicha nazorat kuchaytirilishi kutilmoqdaAQSHda kriptovalyuta xatarlari boʻyicha nazorat kuchaytirilishi kutilmoqdaBugun, 06:12Bitcoin ETF fondlarida kutilmagan pasayish: Investorlar boshqa aktivlarga yuzlanmoqdaBitcoin ETF fondlarida kutilmagan pasayish: Investorlar boshqa aktivlarga yuzlanmoqdaBugun, 06:0017 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda17 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:36Donald Trumpning kriptokompaniyasi UFC jangchilariga bonuslarni oʻz steyblkoinida toʻlaydiDonald Trumpning kriptokompaniyasi UFC jangchilariga bonuslarni oʻz steyblkoinida toʻlaydiBugun, 23:18BitMine kompaniyasi oʻzining Ethereum zaxiralarini 10 milliard dollarga yetkazdiBitMine kompaniyasi oʻzining Ethereum zaxiralarini 10 milliard dollarga yetkazdiBugun, 21:17NVIDIA qariyb 20 milliard dollarlik obligatsiya chiqarmoqda: Sunʼiy intellekt poygasiNVIDIA qariyb 20 milliard dollarlik obligatsiya chiqarmoqda: Sunʼiy intellekt poygasiBugun, 21:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda