AQSHda kriptovalyuta xatarlari boʻyicha nazorat kuchaytirilishi kutilmoqda

·19·Iqtisodiyot
AQSHda kriptovalyuta xatarlari boʻyicha nazorat kuchaytirilishi kutilmoqda

AQSH Hukumat hisobdorligi boshqarmasi (GAO) mamlakat Federal depozitlarni sugʻurtalash korporatsiyasini (FDIC) blokcheyn texnologiyalari bilan bogʻliq xatarlarni bartaraf etishda boshqa federal idoralar bilan muvofiqlashtirilgan holda ish tutishga chaqirdi. Ushbu tashabbus raqamli aktivlar bozoridagi beqarorlikning anʼanaviy moliya tizimiga taʼsirini kamaytirishga qaratilgan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

GAO tomonidan FDIC raisi Travis Hillga yoʻllangan va dushanba kuni eʼlon qilingan maktubda qayd etilishicha, blokcheyn texnologiyalari allaqachon "yuqori xavfli sohalar" roʻyxatiga kiritilgan. Nazorat organining fikricha, tartibga soluvchilar blokcheynga asoslangan moliyaviy mahsulotlarni nazorat qilishda va ularning AQSH bozorlariga keltirishi mumkin boʻlgan xavflarini baholashda qiyinchiliklarga duch kelmoqda.

Muvofiqlashtirish mexanizmining zarurati

Oʻtgan yili qabul qilingan GENIUS Act qonuniga binoan, FDIC oʻzi nazorat qiladigan banklarning shoʻba korxonalari hisoblangan stablecoin emitentlari uchun asosiy tartibga soluvchi organ hisoblanadi. Biroq, GAO tahlillari shuni koʻrsatdiki, moliya tizimi regulyatorlari oʻrtasida blokcheyn xatarlariga qarshi kurashish uchun doimiy muvofiqlashtirish mexanizmi mavjud emas.

Shu bilan birga, blokcheyn bilan bogʻliq moliyaviy xizmatlar va mahsulotlar hajmi sezilarli darajada oʻsib bormoqda. GAO tavsiyasiga koʻra, bunday mexanizmning oʻrnatilishi FDIC va boshqa idoralarga xatarlarni birgalikda aniqlash hamda oʻz vaqtida chora koʻrish imkonini beradi. Bu ayniqsa Bitcoin va boshqa yirik kriptoaktivlar narxi oʻzgaruvchan boʻlgan bir paytda muhim ahamiyatga ega.

Banklar nazoratidagi islohotlar

Hukumat nazorati organi, shuningdek, banklarga biriktirilgan keys-menejerlarni rotatsiya qilish (almashtirib turish) tizimini joriy etishni talab qilmoqda. 2024-yilgi oʻrganishlar shuni koʻrsatdiki, FDIC nazoratchilarni turli banklar oʻrtasida almashtirmaydi, bu esa ularning mustaqilligiga putur yetkazishi va nazorat natijalariga salbiy taʼsir qilishi mumkin.

2023-yilda kriptoindustriya bilan chambarchas bogʻliq boʻlgan bir qancha yirik banklarning inqirozi ushbu sohadagi kamchiliklarni yaqqol koʻrsatib berdi. Silicon Valley Bank, Silvergate Bank va Signature Bank kabi muassasalarning bir hafta ichida bankrot boʻlishi FTX birjasining qulashi ortidan yuzaga kelgan edi. Bu voqealar kriptovalyuta bozorlarida katta yoʻqotishlarga sabab boʻlgan.

Hozirda AQSH Senati aʼzolari federal agentliklarning kengroq kripto bozorini qanday tartibga solishini belgilab beruvchi yangi qonun loyihasini koʻrib chiqmoqdalar. Ushbu hujjat qabul qilinsa, raqamli aktivlar va anʼanaviy bank tizimi oʻrtasidagi munosabatlar yangi huquqiy asosga ega boʻladi.

KriptovalyutaBlokcheynAQSHIqtisodiyotBank
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bitcoin narxi barqarorlashishi AQSH va Eron oʻrtasidagi bitimga bogʻliq boʻlib qolmoqdaBitcoin narxi barqarorlashishi AQSH va Eron oʻrtasidagi bitimga bogʻliq boʻlib qolmoqdaBugun, 07:17Aprel oyi uchun 111,8 milliard so‘m keshbek hisoblandiAprel oyi uchun 111,8 milliard so‘m keshbek hisoblandiBugun, 06:07Bitcoin ETF fondlarida kutilmagan pasayish: Investorlar boshqa aktivlarga yuzlanmoqdaBitcoin ETF fondlarida kutilmagan pasayish: Investorlar boshqa aktivlarga yuzlanmoqdaBugun, 06:0017 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda17 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:36Donald Trumpning kriptokompaniyasi UFC jangchilariga bonuslarni oʻz steyblkoinida toʻlaydiDonald Trumpning kriptokompaniyasi UFC jangchilariga bonuslarni oʻz steyblkoinida toʻlaydiBugun, 23:18BitMine kompaniyasi oʻzining Ethereum zaxiralarini 10 milliard dollarga yetkazdiBitMine kompaniyasi oʻzining Ethereum zaxiralarini 10 milliard dollarga yetkazdiBugun, 21:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda