AQSHda kriptovalyuta xatarlari boʻyicha nazorat kuchaytirilishi kutilmoqda
AQSH Hukumat hisobdorligi boshqarmasi (GAO) mamlakat Federal depozitlarni sugʻurtalash korporatsiyasini (FDIC) blokcheyn texnologiyalari bilan bogʻliq xatarlarni bartaraf etishda boshqa federal idoralar bilan muvofiqlashtirilgan holda ish tutishga chaqirdi. Ushbu tashabbus raqamli aktivlar bozoridagi beqarorlikning anʼanaviy moliya tizimiga taʼsirini kamaytirishga qaratilgan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
GAO tomonidan FDIC raisi Travis Hillga yoʻllangan va dushanba kuni eʼlon qilingan maktubda qayd etilishicha, blokcheyn texnologiyalari allaqachon "yuqori xavfli sohalar" roʻyxatiga kiritilgan. Nazorat organining fikricha, tartibga soluvchilar blokcheynga asoslangan moliyaviy mahsulotlarni nazorat qilishda va ularning AQSH bozorlariga keltirishi mumkin boʻlgan xavflarini baholashda qiyinchiliklarga duch kelmoqda.
Muvofiqlashtirish mexanizmining zaruratiOʻtgan yili qabul qilingan GENIUS Act qonuniga binoan, FDIC oʻzi nazorat qiladigan banklarning shoʻba korxonalari hisoblangan stablecoin emitentlari uchun asosiy tartibga soluvchi organ hisoblanadi. Biroq, GAO tahlillari shuni koʻrsatdiki, moliya tizimi regulyatorlari oʻrtasida blokcheyn xatarlariga qarshi kurashish uchun doimiy muvofiqlashtirish mexanizmi mavjud emas.
Shu bilan birga, blokcheyn bilan bogʻliq moliyaviy xizmatlar va mahsulotlar hajmi sezilarli darajada oʻsib bormoqda. GAO tavsiyasiga koʻra, bunday mexanizmning oʻrnatilishi FDIC va boshqa idoralarga xatarlarni birgalikda aniqlash hamda oʻz vaqtida chora koʻrish imkonini beradi. Bu ayniqsa Bitcoin va boshqa yirik kriptoaktivlar narxi oʻzgaruvchan boʻlgan bir paytda muhim ahamiyatga ega.
Banklar nazoratidagi islohotlarHukumat nazorati organi, shuningdek, banklarga biriktirilgan keys-menejerlarni rotatsiya qilish (almashtirib turish) tizimini joriy etishni talab qilmoqda. 2024-yilgi oʻrganishlar shuni koʻrsatdiki, FDIC nazoratchilarni turli banklar oʻrtasida almashtirmaydi, bu esa ularning mustaqilligiga putur yetkazishi va nazorat natijalariga salbiy taʼsir qilishi mumkin.
2023-yilda kriptoindustriya bilan chambarchas bogʻliq boʻlgan bir qancha yirik banklarning inqirozi ushbu sohadagi kamchiliklarni yaqqol koʻrsatib berdi. Silicon Valley Bank, Silvergate Bank va Signature Bank kabi muassasalarning bir hafta ichida bankrot boʻlishi FTX birjasining qulashi ortidan yuzaga kelgan edi. Bu voqealar kriptovalyuta bozorlarida katta yoʻqotishlarga sabab boʻlgan.
Hozirda AQSH Senati aʼzolari federal agentliklarning kengroq kripto bozorini qanday tartibga solishini belgilab beruvchi yangi qonun loyihasini koʻrib chiqmoqdalar. Ushbu hujjat qabul qilinsa, raqamli aktivlar va anʼanaviy bank tizimi oʻrtasidagi munosabatlar yangi huquqiy asosga ega boʻladi.
…