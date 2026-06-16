Bitcoin narxi 67 000 dollar ostonasida: Kriptovalyuta bozorida yangi oʻsish toʻlqini

·10·Iqtisodiyot
Bitcoin narxi 67 000 dollar ostonasida: Kriptovalyuta bozorida yangi oʻsish toʻlqini

Dushanba kuni AQSH fond birjalari ochilishi bilan Bitcoin (BTC) narxi 67 000 dollar darajasiga yaqinlashdi. Dunyodagi eng yirik kriptovalyuta haftalik yopilishdan soʻng yana 1,5 foizga qimmatlashib, investorlar orasida ijobiy kayfiyatni uygʻotdi. Ushbu oʻsish nafaqat raqamli aktivlar, balki anʼanaviy moliya bozorlaridagi umumiy koʻtarilish fonida yuz bermoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Bozordagi bunday jonlanishga Yaqin Sharqdagi geosiyosiy vaziyatning yumshashi asosiy turtki boʻldi. AQSH va Eron oʻrtasida oʻt ochishni toʻxtatish boʻyicha kelishuv tafsilotlari maʼlum boʻlishi xavfli aktivlarga boʻlgan talabni oshirdi. Cointelegraph maʼlumotlariga koʻra, ushbu xabarlar ortidan S&P 500 va Nasdaq Composite indekslari 2,4 foizgacha oʻsish qayd etgan.

AQSH prezidenti Donald Trump oʻzining Truth Social tarmogʻidagi sahifasida Hormuz boʻgʻozi orqali neft tashuvchi kemalar harakati tiklanayotganini maʼlum qildi. Bu xabar energiya resurslari yetkazib berishdagi xavflarni kamaytirib, global iqtisodiyot uchun ijobiy signal boʻldi. Neft yoʻnalishlarining ochilishi investorlarning xatarlarga boʻlgan ishtahasini yanada kuchaytirdi.

Tahlilchilarning ikkilanishi va qarshilik zonalari

Biroq, treyderlar va tahlilchilar oʻrtasida Bitcoinning kelgusi harakati borasida yakdillik yoʻq. Ayrim ekspertlar 67 000 dollarlik nuqtani jiddiy qarshilik zonasi deb hisoblamoqda. X ijtimoiy tarmogʻidagi taniqli treyder Killaning fikricha, joriy hafta juda qiziqarli kechadi, ammo narx ushbu darajadan pastga qarab qaytishi (rejection) ehtimoli ham yuqori.

JDK Analysis tahliliy platformasi mutaxassislari esa hozircha Bitcoin narxi oʻzining eng quyi nuqtasini (bottom) shakllantirib boʻlgani haqida xulosa chiqarishga erta ekanini taʼkidlamoqda. Shunga qaramay, asosiy qarshilik chiziqlarining yorib oʻtilishi va narxning avvalgi qiymatlar zonasiga qaytishi, uzoq muddatli yuqori harakat uchun eshiklarni ochishi mumkin.

Exitpump taxallusi bilan tanilgan bozor sharhlovchisi hozirgi oʻsishni orderlar kitobidagi (order-book) likvidlikning pastligi bilan izohladi. Uning soʻzlariga koʻra, likvidlikning kamligi narxni yuqoriga yoki pastga siljitishni osonlashtiradi, bu esa bozorda yuqori volatillik saqlanib qolishidan dalolat beradi.

Oʻzbekistonlik investorlar uchun ham ushbu tendensiya muhim ahamiyatga ega. Global bozordagi Bitcoin narxining oʻzgarishi mahalliy kripto-doʻkonlar va birjalardagi kotirovkalarga bevosita taʼsir koʻrsatadi. Hozirda bozor ishtirokchilari 67 000 dollarlik psixologik toʻsiqning qanday yengib oʻtilishini diqqat bilan kuzatishmoqda.

BitcoinKriptovalyutaBozorInvestitsiyaIqtisodiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bybit va PIMCO hamkorligi: Tokenlashtirilgan obligatsiyalar bozorida yangi davrBybit va PIMCO hamkorligi: Tokenlashtirilgan obligatsiyalar bozorida yangi davrBugun, 10:17Michael Saylor boshchiligidagi Strategy kompaniyasi yana 100 million dollarlik Bitcoin sotib oldiMichael Saylor boshchiligidagi Strategy kompaniyasi yana 100 million dollarlik Bitcoin sotib oldiBugun, 10:14Michael Saylor: Bitcoin daromad keltirishi uchun Ethereum yoʻlidan borishi shart emasMichael Saylor: Bitcoin daromad keltirishi uchun Ethereum yoʻlidan borishi shart emasBugun, 10:11Bitcoin narxi sentyabrga qadar 100 ming dollarlik marrani zabt etishi mumkinBitcoin narxi sentyabrga qadar 100 ming dollarlik marrani zabt etishi mumkinBugun, 09:54Kraken AQSHda tartibga solinadigan kripto-fyucherslar savdosini yoʻlga qoʻydiKraken AQSHda tartibga solinadigan kripto-fyucherslar savdosini yoʻlga qoʻydiBugun, 09:51Donald Trumpning kriptokompaniyasi UFC jangchilari uchun bonuslarni USD1 stabilkoinida toʻlaydiDonald Trumpning kriptokompaniyasi UFC jangchilari uchun bonuslarni USD1 stabilkoinida toʻlaydiBugun, 09:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda