Bitcoin narxi 67 000 dollar ostonasida: Kriptovalyuta bozorida yangi oʻsish toʻlqini
Dushanba kuni AQSH fond birjalari ochilishi bilan Bitcoin (BTC) narxi 67 000 dollar darajasiga yaqinlashdi. Dunyodagi eng yirik kriptovalyuta haftalik yopilishdan soʻng yana 1,5 foizga qimmatlashib, investorlar orasida ijobiy kayfiyatni uygʻotdi. Ushbu oʻsish nafaqat raqamli aktivlar, balki anʼanaviy moliya bozorlaridagi umumiy koʻtarilish fonida yuz bermoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Bozordagi bunday jonlanishga Yaqin Sharqdagi geosiyosiy vaziyatning yumshashi asosiy turtki boʻldi. AQSH va Eron oʻrtasida oʻt ochishni toʻxtatish boʻyicha kelishuv tafsilotlari maʼlum boʻlishi xavfli aktivlarga boʻlgan talabni oshirdi. Cointelegraph maʼlumotlariga koʻra, ushbu xabarlar ortidan S&P 500 va Nasdaq Composite indekslari 2,4 foizgacha oʻsish qayd etgan.
AQSH prezidenti Donald Trump oʻzining Truth Social tarmogʻidagi sahifasida Hormuz boʻgʻozi orqali neft tashuvchi kemalar harakati tiklanayotganini maʼlum qildi. Bu xabar energiya resurslari yetkazib berishdagi xavflarni kamaytirib, global iqtisodiyot uchun ijobiy signal boʻldi. Neft yoʻnalishlarining ochilishi investorlarning xatarlarga boʻlgan ishtahasini yanada kuchaytirdi.
Tahlilchilarning ikkilanishi va qarshilik zonalariBiroq, treyderlar va tahlilchilar oʻrtasida Bitcoinning kelgusi harakati borasida yakdillik yoʻq. Ayrim ekspertlar 67 000 dollarlik nuqtani jiddiy qarshilik zonasi deb hisoblamoqda. X ijtimoiy tarmogʻidagi taniqli treyder Killaning fikricha, joriy hafta juda qiziqarli kechadi, ammo narx ushbu darajadan pastga qarab qaytishi (rejection) ehtimoli ham yuqori.
JDK Analysis tahliliy platformasi mutaxassislari esa hozircha Bitcoin narxi oʻzining eng quyi nuqtasini (bottom) shakllantirib boʻlgani haqida xulosa chiqarishga erta ekanini taʼkidlamoqda. Shunga qaramay, asosiy qarshilik chiziqlarining yorib oʻtilishi va narxning avvalgi qiymatlar zonasiga qaytishi, uzoq muddatli yuqori harakat uchun eshiklarni ochishi mumkin.
Exitpump taxallusi bilan tanilgan bozor sharhlovchisi hozirgi oʻsishni orderlar kitobidagi (order-book) likvidlikning pastligi bilan izohladi. Uning soʻzlariga koʻra, likvidlikning kamligi narxni yuqoriga yoki pastga siljitishni osonlashtiradi, bu esa bozorda yuqori volatillik saqlanib qolishidan dalolat beradi.
Oʻzbekistonlik investorlar uchun ham ushbu tendensiya muhim ahamiyatga ega. Global bozordagi Bitcoin narxining oʻzgarishi mahalliy kripto-doʻkonlar va birjalardagi kotirovkalarga bevosita taʼsir koʻrsatadi. Hozirda bozor ishtirokchilari 67 000 dollarlik psixologik toʻsiqning qanday yengib oʻtilishini diqqat bilan kuzatishmoqda.
…