AQSHda Bitcoin perpetual fyucherslari legallashmoqda: Kriptovalyuta bozorida yangi davr

·9·Iqtisodiyot
AQSHda Bitcoin perpetual fyucherslari legallashmoqda: Kriptovalyuta bozorida yangi davr

AQSH moliya tizimida yuz berayotgan soʻnggi oʻzgarishlar kriptovalyuta bozorining global qiyofasini butunlay oʻzgartirishi kutilmoqda. Koʻp yillar davomida Bitcoin perpetual (muddatsiz) fyucherslari raqamli aktivlar savdosining eng muhim vositalaridan biri boʻlib kelgan boʻlsa-da, ular asosan tartibga solinmagan offshor maydonlarda faoliyat yuritgan. Endilikda AQSHning rasmiy regulyatorlari tomonidan ushbu vositaga ruxsat berilishi, institutsional investorlar uchun eshiklarni keng ochmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

AQSHning Tovar fyucherslari savdosi boʻyicha komissiyasi (CFTC) KalshiEX birjasiga BTCPERP shartnomasini roʻyxatga olishga ruxsat berdi. Bu Bitcoin spot narxiga bogʻlangan muddatsiz fyuchers shartnomasi boʻlib, u kripto derivativlari tarixida muhim burilish nuqtasi hisoblanadi. Mazkur qaror nafaqat chakana savdogarlar, balki yirik xalqaro fondlar uchun ham Bitcoin narxi oʻzgarishidan foyda koʻrishning xavfsiz va qonuniy yoʻlini yaratadi.

Muddatsiz fyucherslarning afzalligi nimada?

Muddatsiz fyuchers yoki oddiygina “perp” — bu treyderlarga aktivning oʻzini sotib olmasdan, uning narxi harakatidan foydalanish imkonini beruvchi derivativ turidir. Anʼanaviy fyucherslardan farqli oʻlaroq, perpetual shartnomalarning amal qilish muddati tugamaydi. Treyderlar zaruriy marjani saqlab qolgan holda, oʻz pozitsiyalarini istalgancha uzoq vaqt ochiq tutishlari mumkin. Bu esa doimiy ravishda yangi shartnomalarga oʻtish (rollover) zaruriyatini yoʻqotadi.

Ushbu vositaning narxi Bitcoin spot narxidan uzoqlashib ketmasligi uchun maxsus “funding rate” (moliyalashtirish stavkasi) mexanizmi qoʻllaniladi. Bozor holatiga qarab, uzoq (long) yoki qisqa (short) pozitsiya egalari bir-birlariga davriy toʻlovlarni amalga oshiradilar. Bu tizim perpetual shartnomalarni kripto bozoridagi eng ommabop mahsulotga aylantirgan asosiy omillardan biridir.

Bozor ishtirokchilari uchun yangi imkoniyatlar

Offshor birjalarda boshlangan ushbu mahsulot endilikda AQSHning qatʼiy nazorat ostidagi moliya bozoriga koʻchmoqda. Bu treyderlar uchun bir qator qulayliklarni taqdim etadi:
  • Katta miqdordagi kapitalni jalb qilmasdan, leveraj (kaldira) yordamida yirik pozitsiyalarni boshqarish;
  • Bozorning ham koʻtarilishi, ham tushishidan foyda olish imkoniyati;
  • Anʼanaviy fyucherslarga xos boʻlgan murakkab byurokratik jarayonlardan qochish;
  • Regulyator tomonidan himoyalangan savdo muhitida ishlash.

Ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, AQSHda bunday vositalarning qonuniylashtirilishi kriptovalyuta bozoriga milliardlab dollarlik yangi likvidlik kirib kelishiga sabab boʻlishi mumkin. Ilgari tartibga solinmagan platformalardan hayiqqan yirik investitsiya banklari va xej-fondlar endilikda CFTC nazoratidagi vositalar orqali Bitcoin bozoriga kirishni boshlaydilar.

Xulosa qilib aytganda, Bitcoin perpetual fyucherslarining AQSH moliya tizimiga integratsiyalashuvi kriptovalyutalarning “yovvoyi gʻarb” davri tugayotganidan dalolat beradi. Bu jarayon raqamli aktivlarning anʼanaviy moliya bozori bilan yanada jipslashishiga va Bitcoin narxining barqarorlashuviga xizmat qilishi kutilmoqda.

BitcoinKriptovalyutaBirjaInvestitsiyaCFTC
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

State Street barqaror kriptovalyutalar uchun maxsus investitsiya fondini ishga tushirdiState Street barqaror kriptovalyutalar uchun maxsus investitsiya fondini ishga tushirdiBugun, 16:59Markaziy bank futbol bo‘yicha milliy terma jamoa sharafiga tanga chiqardiMarkaziy bank futbol bo‘yicha milliy terma jamoa sharafiga tanga chiqardiBugun, 16:53Ripple kompaniyasi Afrika moliya bozoriga kirdi: Flutterwave bilan yirik kelishuvRipple kompaniyasi Afrika moliya bozoriga kirdi: Flutterwave bilan yirik kelishuvBugun, 16:13Bitcoin narxi 66 ming dollargacha pasaydi: Kriptovalyuta va fond bozori oʻrtasidagi tafovutBitcoin narxi 66 ming dollargacha pasaydi: Kriptovalyuta va fond bozori oʻrtasidagi tafovutBugun, 14:36Yaponiya Markaziy bankining qarori Bitcoin narxiga bosim oʻtkazmoqdaYaponiya Markaziy bankining qarori Bitcoin narxiga bosim oʻtkazmoqdaBugun, 12:33Toshkent xalqaro investitsiya forumi o‘z rasmiy homiylarini e’lon qildiToshkent xalqaro investitsiya forumi o‘z rasmiy homiylarini e’lon qildiBugun, 12:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda