AQSHda Bitcoin perpetual fyucherslari legallashmoqda: Kriptovalyuta bozorida yangi davr
AQSH moliya tizimida yuz berayotgan soʻnggi oʻzgarishlar kriptovalyuta bozorining global qiyofasini butunlay oʻzgartirishi kutilmoqda. Koʻp yillar davomida Bitcoin perpetual (muddatsiz) fyucherslari raqamli aktivlar savdosining eng muhim vositalaridan biri boʻlib kelgan boʻlsa-da, ular asosan tartibga solinmagan offshor maydonlarda faoliyat yuritgan. Endilikda AQSHning rasmiy regulyatorlari tomonidan ushbu vositaga ruxsat berilishi, institutsional investorlar uchun eshiklarni keng ochmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
AQSHning Tovar fyucherslari savdosi boʻyicha komissiyasi (CFTC) KalshiEX birjasiga BTCPERP shartnomasini roʻyxatga olishga ruxsat berdi. Bu Bitcoin spot narxiga bogʻlangan muddatsiz fyuchers shartnomasi boʻlib, u kripto derivativlari tarixida muhim burilish nuqtasi hisoblanadi. Mazkur qaror nafaqat chakana savdogarlar, balki yirik xalqaro fondlar uchun ham Bitcoin narxi oʻzgarishidan foyda koʻrishning xavfsiz va qonuniy yoʻlini yaratadi.
Muddatsiz fyucherslarning afzalligi nimada?Muddatsiz fyuchers yoki oddiygina “perp” — bu treyderlarga aktivning oʻzini sotib olmasdan, uning narxi harakatidan foydalanish imkonini beruvchi derivativ turidir. Anʼanaviy fyucherslardan farqli oʻlaroq, perpetual shartnomalarning amal qilish muddati tugamaydi. Treyderlar zaruriy marjani saqlab qolgan holda, oʻz pozitsiyalarini istalgancha uzoq vaqt ochiq tutishlari mumkin. Bu esa doimiy ravishda yangi shartnomalarga oʻtish (rollover) zaruriyatini yoʻqotadi.
Ushbu vositaning narxi Bitcoin spot narxidan uzoqlashib ketmasligi uchun maxsus “funding rate” (moliyalashtirish stavkasi) mexanizmi qoʻllaniladi. Bozor holatiga qarab, uzoq (long) yoki qisqa (short) pozitsiya egalari bir-birlariga davriy toʻlovlarni amalga oshiradilar. Bu tizim perpetual shartnomalarni kripto bozoridagi eng ommabop mahsulotga aylantirgan asosiy omillardan biridir.
Bozor ishtirokchilari uchun yangi imkoniyatlarOffshor birjalarda boshlangan ushbu mahsulot endilikda AQSHning qatʼiy nazorat ostidagi moliya bozoriga koʻchmoqda. Bu treyderlar uchun bir qator qulayliklarni taqdim etadi:
- Katta miqdordagi kapitalni jalb qilmasdan, leveraj (kaldira) yordamida yirik pozitsiyalarni boshqarish;
- Bozorning ham koʻtarilishi, ham tushishidan foyda olish imkoniyati;
- Anʼanaviy fyucherslarga xos boʻlgan murakkab byurokratik jarayonlardan qochish;
- Regulyator tomonidan himoyalangan savdo muhitida ishlash.
Ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, AQSHda bunday vositalarning qonuniylashtirilishi kriptovalyuta bozoriga milliardlab dollarlik yangi likvidlik kirib kelishiga sabab boʻlishi mumkin. Ilgari tartibga solinmagan platformalardan hayiqqan yirik investitsiya banklari va xej-fondlar endilikda CFTC nazoratidagi vositalar orqali Bitcoin bozoriga kirishni boshlaydilar.
Xulosa qilib aytganda, Bitcoin perpetual fyucherslarining AQSH moliya tizimiga integratsiyalashuvi kriptovalyutalarning “yovvoyi gʻarb” davri tugayotganidan dalolat beradi. Bu jarayon raqamli aktivlarning anʼanaviy moliya bozori bilan yanada jipslashishiga va Bitcoin narxining barqarorlashuviga xizmat qilishi kutilmoqda.
…