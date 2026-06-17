Bitcoin bozorida tub nuqta signali: Investorlar iyun oyida 125 ming BTC sotib oldi

·13·Iqtisodiyot
Bitcoin bozorida tub nuqta signali: Investorlar iyun oyida 125 ming BTC sotib oldi

Global kriptovalyuta bozorida Bitcoin narxining pasayishi fonida yirik investorlar va uzoq muddatli egalar (holderlar) faolligi keskin oshdi. Soʻnggi tahlillarga koʻra, iyun oyi davomida bozor ishtirokchilari umumiy hisobda 125 mingdan ortiq BTC aktivlarini oʻz hamyonlariga oʻtkazishgan. Bu koʻrsatkich bozorda narxlar tub nuqtaga yetganidan dalolat beruvchi muhim signal sifatida baholanmoqda. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.

CoinDesk nashri xabariga koʻra, ushbu ommaviy xaridlar jarayoni Bitcoin narxi nisbatan beqaror boʻlgan va sezilarli pasayishlar kuzatilgan davrga toʻgʻri keldi. Odatda, yirik miqdordagi aktivlarning birja hamyonlaridan shaxsiy sovuq hamyonlarga oʻtishi bozorda sotuv bosimining kamayishini va investorlarning aktivga boʻlgan ishonchi ortganini anglatadi.

Investorlar strategiyasi va bozor dinamikasi

Tahlilchilarning taʼkidlashicha, 125 000 BTC miqdoridagi aktivning oʻzlashtirilishi institutsional investorlar va "kitlar"ning past narxlardan unumli foydalanib qolganini koʻrsatadi. Bu kabi dinamika koʻpincha narxlarning uzoq muddatli oʻsish tendensiyasiga kirishi oldidan kuzatiladi. Bitcoin tarmogʻidagi tranzaksiyalar zanjiri (on-chain) maʼlumotlari shuni koʻrsatmoqdaki, bozor ishtirokchilari qisqa muddatli tebranishlarga qaramay, aktivni uzoq muddat saqlash strategiyasiga sodiq qolishmoqda.

Oʻzbekistonlik kripto-treyderlar va investorlar uchun ham ushbu xalqaro tendensiya muhim ahamiyatga ega. Global bozordagi likvidlikning kamayishi va yirik hajmdagi Bitcoin'larning muomaladan chiqishi, kelgusida talab oshgan taqdirda narxning keskin yuqorilashiga zamin yaratishi mumkin.

Kriptovalyuta bozoridagi umumiy holat

Hozirgi vaqtda Bitcoin narxi AQSH Federal rezerv tizimi (Fed) tomonidan olib borilayotgan pul-kredit siyosati va makroiqtisodiy koʻrsatkichlarga ham bogʻliq boʻlib qolmoqda. Inflyatsiya darajasi va foiz stavkalari boʻyicha kutilmalar investorlarning xatarli aktivlarga boʻlgan ishtiyoqini belgilab bermoqda. Biroq, iyun oyidagi ommaviy xaridlar fundamental jihatdan Bitcoin'ga boʻlgan talab hali ham yuqori ekanligini isbotladi.

Ekspertlarning fikricha, agar ushbu tendensiya iyul oyida ham davom etsa, Bitcoin oʻzining avvalgi rekord darajalarini yangilash uchun kuchli bazaga ega boʻladi. Hozircha bozor ishtirokchilari yirik egalarning keyingi harakatlarini va global iqtisodiy yangiliklarni diqqat bilan kuzatishda davom etmoqdalar.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Bitcoin bozoridagi ushbu "tub nuqta" signali koʻplab tahlilchilar tomonidan ijobiy kutib olindi. Bu kabi holatlar tarixan narxlarning barqarorlashishi va keyingi yuksalish bosqichiga oʻtishidan darak berib kelgan.

BitcoinKriptovalyutaBirjaInvestitsiyaBlokcheyn
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

18 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda18 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:56AQSHning Illinoys shtatida kriptovalyuta operatsiyalari uchun maxsus soliq joriy etildiAQSHning Illinoys shtatida kriptovalyuta operatsiyalari uchun maxsus soliq joriy etildiBugun, 04:59AQSH senatorlari stabilkoinlarni tartibga solishda shtatlar vakolatini himoya qilmoqdaAQSH senatorlari stabilkoinlarni tartibga solishda shtatlar vakolatini himoya qilmoqdaBugun, 02:30Bitcoin AQSH va Eron kelishuvi ortidan 67 000 dollardan oshdi: Bu "buqa tuzogʻimi"?Bitcoin AQSH va Eron kelishuvi ortidan 67 000 dollardan oshdi: Bu "buqa tuzogʻimi"?Bugun, 22:39Tokenlashtirilgan aktivlar bozori 43 milliard dollardan oshdiTokenlashtirilgan aktivlar bozori 43 milliard dollardan oshdiBugun, 20:53AQSH saylovlarida kriptovalyuta taʼsiri: Alabama shtatidagi poygaga 12 mln dollar tikildiAQSH saylovlarida kriptovalyuta taʼsiri: Alabama shtatidagi poygaga 12 mln dollar tikildiBugun, 19:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda