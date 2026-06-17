Bitcoin bozorida tub nuqta signali: Investorlar iyun oyida 125 ming BTC sotib oldi
Global kriptovalyuta bozorida Bitcoin narxining pasayishi fonida yirik investorlar va uzoq muddatli egalar (holderlar) faolligi keskin oshdi. Soʻnggi tahlillarga koʻra, iyun oyi davomida bozor ishtirokchilari umumiy hisobda 125 mingdan ortiq BTC aktivlarini oʻz hamyonlariga oʻtkazishgan. Bu koʻrsatkich bozorda narxlar tub nuqtaga yetganidan dalolat beruvchi muhim signal sifatida baholanmoqda. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.
CoinDesk nashri xabariga koʻra, ushbu ommaviy xaridlar jarayoni Bitcoin narxi nisbatan beqaror boʻlgan va sezilarli pasayishlar kuzatilgan davrga toʻgʻri keldi. Odatda, yirik miqdordagi aktivlarning birja hamyonlaridan shaxsiy sovuq hamyonlarga oʻtishi bozorda sotuv bosimining kamayishini va investorlarning aktivga boʻlgan ishonchi ortganini anglatadi.
Investorlar strategiyasi va bozor dinamikasiTahlilchilarning taʼkidlashicha, 125 000 BTC miqdoridagi aktivning oʻzlashtirilishi institutsional investorlar va "kitlar"ning past narxlardan unumli foydalanib qolganini koʻrsatadi. Bu kabi dinamika koʻpincha narxlarning uzoq muddatli oʻsish tendensiyasiga kirishi oldidan kuzatiladi. Bitcoin tarmogʻidagi tranzaksiyalar zanjiri (on-chain) maʼlumotlari shuni koʻrsatmoqdaki, bozor ishtirokchilari qisqa muddatli tebranishlarga qaramay, aktivni uzoq muddat saqlash strategiyasiga sodiq qolishmoqda.
Oʻzbekistonlik kripto-treyderlar va investorlar uchun ham ushbu xalqaro tendensiya muhim ahamiyatga ega. Global bozordagi likvidlikning kamayishi va yirik hajmdagi Bitcoin'larning muomaladan chiqishi, kelgusida talab oshgan taqdirda narxning keskin yuqorilashiga zamin yaratishi mumkin.
Kriptovalyuta bozoridagi umumiy holatHozirgi vaqtda Bitcoin narxi AQSH Federal rezerv tizimi (Fed) tomonidan olib borilayotgan pul-kredit siyosati va makroiqtisodiy koʻrsatkichlarga ham bogʻliq boʻlib qolmoqda. Inflyatsiya darajasi va foiz stavkalari boʻyicha kutilmalar investorlarning xatarli aktivlarga boʻlgan ishtiyoqini belgilab bermoqda. Biroq, iyun oyidagi ommaviy xaridlar fundamental jihatdan Bitcoin'ga boʻlgan talab hali ham yuqori ekanligini isbotladi.
Ekspertlarning fikricha, agar ushbu tendensiya iyul oyida ham davom etsa, Bitcoin oʻzining avvalgi rekord darajalarini yangilash uchun kuchli bazaga ega boʻladi. Hozircha bozor ishtirokchilari yirik egalarning keyingi harakatlarini va global iqtisodiy yangiliklarni diqqat bilan kuzatishda davom etmoqdalar.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Bitcoin bozoridagi ushbu "tub nuqta" signali koʻplab tahlilchilar tomonidan ijobiy kutib olindi. Bu kabi holatlar tarixan narxlarning barqarorlashishi va keyingi yuksalish bosqichiga oʻtishidan darak berib kelgan.
…