18 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi

·0·Iqtisodiyot
18 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi

O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 18 iyun kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 39,93 so‘mga qimmatlab, 12 052,05 so‘mni tashkil etdi.

• Yevro 49,94 so‘mga qimmatlab, 13 985,20 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 0,82 so‘mga arzonlab, 165,30 so‘mga tushdi.
• Funt sterling 55,98 so‘mga qimmatlab, 16 171,44 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,33 so‘mga qimmatlab, 75,24 so‘mni tashkil etdi.
• Shveysariya franki 115,36 so‘mga qimmatlab, 15 226,85 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 5,59 so‘mga qimmatlab, 1 783,45 so‘mni tashkil etdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Investorlar uchun milliardlab dollarlik istiqbolli loyihalar taqdim etildiInvestorlar uchun milliardlab dollarlik istiqbolli loyihalar taqdim etildiBugun, 07:33O‘zbekiston YAIMi 2026 yilda 180 milliard dollardan oshishi mumkinO‘zbekiston YAIMi 2026 yilda 180 milliard dollardan oshishi mumkinBugun, 07:0718 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda18 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:56Bitcoin bozorida tub nuqta signali: Investorlar iyun oyida 125 ming BTC sotib oldiBitcoin bozorida tub nuqta signali: Investorlar iyun oyida 125 ming BTC sotib oldiBugun, 05:17AQSHning Illinoys shtatida kriptovalyuta operatsiyalari uchun maxsus soliq joriy etildiAQSHning Illinoys shtatida kriptovalyuta operatsiyalari uchun maxsus soliq joriy etildiBugun, 04:59AQSH senatorlari stabilkoinlarni tartibga solishda shtatlar vakolatini himoya qilmoqdaAQSH senatorlari stabilkoinlarni tartibga solishda shtatlar vakolatini himoya qilmoqdaBugun, 02:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda