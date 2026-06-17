18 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
• Yevro 49,94 so‘mga qimmatlab, 13 985,20 so‘m bo‘ldi.
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 18 iyun kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 39,93 so‘mga qimmatlab, 12 052,05 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 49,94 so‘mga qimmatlab, 13 985,20 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 0,82 so‘mga arzonlab, 165,30 so‘mga tushdi.
• Funt sterling 55,98 so‘mga qimmatlab, 16 171,44 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,33 so‘mga qimmatlab, 75,24 so‘mni tashkil etdi.
• Shveysariya franki 115,36 so‘mga qimmatlab, 15 226,85 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 5,59 so‘mga qimmatlab, 1 783,45 so‘mni tashkil etdi.
…