Trace Finance transchegaraviy toʻlovlar uchun 32 million dollar investitsiya jalb qildi

·12·Iqtisodiyot
Trace Finance transchegaraviy toʻlovlar uchun 32 million dollar investitsiya jalb qildi

Stabilkoinlar orqali hisob-kitoblarni amalga oshiruvchi Trace Finance infratuzilma kompaniyasi Series A moliyalashtirish bosqichida 32 million dollar miqdorida sarmoya toʻpladi. CoinFund boshchiligidagi ushbu investitsiya raundi Coinbase Ventures, Jump Capital va Paxos kabi yirik moliya gigantlari tomonidan qoʻllab-quvvatlandi. Bu qadam raqamli aktivlarning anʼanaviy bank tizimi bilan integratsiyalashuvi jadallashayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Trace Finance asosan Lotin Amerikasi bozorida transchegaraviy toʻlovlar, valyuta ayirboshlash va stabilkoinlar asosidagi bank infratuzilmasini taqdim etish bilan shugʻullanadi. Cointelegraph nashri xabariga koʻra, kompaniya shu vaqtga qadar 10 milliard dollardan ortiq tranzaksiyalar hajmini qayta ishlashga muvaffaq boʻlgan. Yangi jalb qilingan mablagʻlar AQSH va Osiyo-Tinch okeani mintaqasidagi bozorlarga chiqish hamda mavjud xizmatlar koʻlamini kengaytirishga yoʻnaltiriladi.

Global tartibga solish va bozor dinamikasi

Hozirgi vaqtda stabilkoinlarning umumiy bozor kapitallashuvi taxminan 315 milliard dollarni tashkil etmoqda. Ushbu sohadagi oʻsish nafaqat xususiy sektor, balki davlatlar darajasidagi qonunchilik oʻzgarishlari bilan ham bogʻliq. Xususan, AQSH Prezidenti Donald Trump tomonidan 2025-yil iyul oyida imzolangan GENIUS Act qonuni raqamli aktivlar strategiyasini rivojlantirishda muhim burilish yasadi.

Xalqaro maydonda ham stabilkoinlarga boʻlgan munosabat oʻzgarib bormoqda. Masalan, Gonkong 2025-yil avgust oyida oʻzining stabilkoinlar toʻgʻrisidagi qarorini amalga kiritdi va birinchi litsenziyalarni taqdim etdi. Shu bilan birga, Xitoy Xalq banki (PBOC) rasmiylari stabilkoinlarning xalqaro pul tizimiga taʼsirini diqqat bilan kuzatib borayotganini maʼlum qildi. Garchi avvalroq ushbu aktivlar yuqori xavfli deb hisoblangan boʻlsa-da, hozirda ularning transchegaraviy toʻlovlardagi oʻrni tan olinmoqda.

Texnologik hamkorlik va kelajak istiqbollari

Trace Finance kompaniyasining muvaffaqiyati uning avvalgi bosqichlardagi natijalariga ham tayanadi. 2022-yilda kompaniya HOF Capital boshchiligida 4,3 million dollar urugʻlik (seed) investitsiyasini jalb qilgan edi. Shunisi eʼtiborliki, oʻshanda mashhur The Chainsmokers dueti tomonidan asos solingan Mantis VC ham loyihaga sarmoya kiritgan. Bu galgi Series A raundida ham eski investorlar oʻz ishonchini qayta tasdiqlashdi.

Sohadagi yana bir muhim yangilik MassPay platformasining Coinbase bilan hamkorligi boʻldi. Ushbu hamkorlik doirasida mijozlar anʼanaviy fiat valyutalari va USDC stabilkoini oʻrtasida tezkor operatsiyalarni amalga oshirish imkoniyatiga ega boʻlishmoqda. Bunday texnologik yechimlar xalqaro oʻtkazmalar tannarxini pasaytirish va hisob-kitob vaqtini sezilarli darajada qisqartirishga xizmat qiladi.

Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun ham bunday infratuzilma loyihalari dolzarb ahamiyatga ega. Transchegaraviy toʻlovlar samaradorligini oshirish va blokcheyn texnologiyalarini moliya tizimiga joriy etish global iqtisodiy integratsiyani tezlashtiradi. Trace Finance kabi kompaniyalarning kengayishi kelajakda anʼanaviy bank oʻtkazmalariga nisbatan arzonroq va tezkor muqobillarning koʻpayishini anglatadi.

Trace FinanceStabilkoinInvestitsiyaBlokcheynKriptovalyuta
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fed qarorlari Bitcoin kursiga qanday taʼsir qiladi: Bozor kutayotgan uchta asosiy signalFed qarorlari Bitcoin kursiga qanday taʼsir qiladi: Bozor kutayotgan uchta asosiy signalBugun, 15:33Kriptovalyuta bozori xavfsizligi: Nima uchun anʼanaviy auditlar oʻgʻriliklarni toʻxtata olmayapti?Kriptovalyuta bozori xavfsizligi: Nima uchun anʼanaviy auditlar oʻgʻriliklarni toʻxtata olmayapti?Bugun, 15:16Kriptovalyuta bozorida pasayish: Bitcoin Cash yetakchiligida asosiy indekslar pastladiKriptovalyuta bozorida pasayish: Bitcoin Cash yetakchiligida asosiy indekslar pastladiBugun, 15:15AQSH Kongressi raqamli dollarga qarshi: CBDC loyihasi 2030-yilgacha taqiqlandiAQSH Kongressi raqamli dollarga qarshi: CBDC loyihasi 2030-yilgacha taqiqlandiBugun, 14:56MicroStrategy aksiyalari tushib ketdi: Investorlar Bitcoin sotib olish strategiyasidan xavotirdaMicroStrategy aksiyalari tushib ketdi: Investorlar Bitcoin sotib olish strategiyasidan xavotirdaBugun, 14:53Hyperliquid ekotizimida yuksalish: HYPE narxi 80 dollarlik marrani zabt etadimiHyperliquid ekotizimida yuksalish: HYPE narxi 80 dollarlik marrani zabt etadimiBugun, 14:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda