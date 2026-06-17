Trace Finance transchegaraviy toʻlovlar uchun 32 million dollar investitsiya jalb qildi
Stabilkoinlar orqali hisob-kitoblarni amalga oshiruvchi Trace Finance infratuzilma kompaniyasi Series A moliyalashtirish bosqichida 32 million dollar miqdorida sarmoya toʻpladi. CoinFund boshchiligidagi ushbu investitsiya raundi Coinbase Ventures, Jump Capital va Paxos kabi yirik moliya gigantlari tomonidan qoʻllab-quvvatlandi. Bu qadam raqamli aktivlarning anʼanaviy bank tizimi bilan integratsiyalashuvi jadallashayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Trace Finance asosan Lotin Amerikasi bozorida transchegaraviy toʻlovlar, valyuta ayirboshlash va stabilkoinlar asosidagi bank infratuzilmasini taqdim etish bilan shugʻullanadi. Cointelegraph nashri xabariga koʻra, kompaniya shu vaqtga qadar 10 milliard dollardan ortiq tranzaksiyalar hajmini qayta ishlashga muvaffaq boʻlgan. Yangi jalb qilingan mablagʻlar AQSH va Osiyo-Tinch okeani mintaqasidagi bozorlarga chiqish hamda mavjud xizmatlar koʻlamini kengaytirishga yoʻnaltiriladi.
Global tartibga solish va bozor dinamikasiHozirgi vaqtda stabilkoinlarning umumiy bozor kapitallashuvi taxminan 315 milliard dollarni tashkil etmoqda. Ushbu sohadagi oʻsish nafaqat xususiy sektor, balki davlatlar darajasidagi qonunchilik oʻzgarishlari bilan ham bogʻliq. Xususan, AQSH Prezidenti Donald Trump tomonidan 2025-yil iyul oyida imzolangan GENIUS Act qonuni raqamli aktivlar strategiyasini rivojlantirishda muhim burilish yasadi.
Xalqaro maydonda ham stabilkoinlarga boʻlgan munosabat oʻzgarib bormoqda. Masalan, Gonkong 2025-yil avgust oyida oʻzining stabilkoinlar toʻgʻrisidagi qarorini amalga kiritdi va birinchi litsenziyalarni taqdim etdi. Shu bilan birga, Xitoy Xalq banki (PBOC) rasmiylari stabilkoinlarning xalqaro pul tizimiga taʼsirini diqqat bilan kuzatib borayotganini maʼlum qildi. Garchi avvalroq ushbu aktivlar yuqori xavfli deb hisoblangan boʻlsa-da, hozirda ularning transchegaraviy toʻlovlardagi oʻrni tan olinmoqda.
Texnologik hamkorlik va kelajak istiqbollariTrace Finance kompaniyasining muvaffaqiyati uning avvalgi bosqichlardagi natijalariga ham tayanadi. 2022-yilda kompaniya HOF Capital boshchiligida 4,3 million dollar urugʻlik (seed) investitsiyasini jalb qilgan edi. Shunisi eʼtiborliki, oʻshanda mashhur The Chainsmokers dueti tomonidan asos solingan Mantis VC ham loyihaga sarmoya kiritgan. Bu galgi Series A raundida ham eski investorlar oʻz ishonchini qayta tasdiqlashdi.
Sohadagi yana bir muhim yangilik MassPay platformasining Coinbase bilan hamkorligi boʻldi. Ushbu hamkorlik doirasida mijozlar anʼanaviy fiat valyutalari va USDC stabilkoini oʻrtasida tezkor operatsiyalarni amalga oshirish imkoniyatiga ega boʻlishmoqda. Bunday texnologik yechimlar xalqaro oʻtkazmalar tannarxini pasaytirish va hisob-kitob vaqtini sezilarli darajada qisqartirishga xizmat qiladi.
Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun ham bunday infratuzilma loyihalari dolzarb ahamiyatga ega. Transchegaraviy toʻlovlar samaradorligini oshirish va blokcheyn texnologiyalarini moliya tizimiga joriy etish global iqtisodiy integratsiyani tezlashtiradi. Trace Finance kabi kompaniyalarning kengayishi kelajakda anʼanaviy bank oʻtkazmalariga nisbatan arzonroq va tezkor muqobillarning koʻpayishini anglatadi.
…