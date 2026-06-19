Ethereum Foundation tarkibida kadrlar inqirozi: Rahbariyat aʼzolari ketma-ket tark etmoqda
Ethereum Foundation (EF) notijorat tashkiloti soʻnggi oylarda jiddiy kadrlar oʻzgarishini boshdan kechirmoqda. Dunyodagi ikkinchi yirik kriptovalyuta tarmogʻining rivojlanishi uchun masʼul boʻlgan ushbu tuzilma oʻzining yuqori lavozimli rahbarlaridan yana birini yoʻqotdi. Bu hodisa Ethereum ekotizimida boshqaruv falsafasi va isteʼdodlarni saqlab qolish borasidagi bahslarni yanada avj oldirdi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Tashkilotning hammuallif-ijrochi direktori Hsiao-Wei Wang oʻz lavozimini tark etganini rasman eʼlon qildi. U ijtimoiy tarmoqlardagi bayonotida "Ethereum har qanday lavozimdan koʻra muhimroq" ekanini taʼkidlab, hozircha kelajakdagi rejalari borasida bir qarorga kelmaganini bildirdi. Wangning ketishi uning qisqa muddatli taʼtildan qaytganidan soʻng darhol yuz bergani koʻpchilikda savollar tugʻdirdi.
Tizimli oʻzgarishlar va ichki bosimEthereum asoschisi Vitalik Buterin ushbu holatga munosabat bildirib, Hsiao-Wei Wang fonddagi eng qiyin vazifalardan birini bajarganini eʼtirof etdi. Shunisi eʼtiborliki, joriy yil boshida yana bir rahbar — Tomash Stanchak ham oʻz postini tark etgan edi. Yil boshidan buyon fondda jami 19 ga yaqin xodim ishdan ketgan yoki qisqartirilgan, biroq aynan asosiy kontributorlar va top-menejerlarning ketishi bozor ishtirokchilari eʼtiborini koʻproq tortmoqda.
Ushbu kadrlar almashinuvi Ethereum tarmogʻi kuchli raqobat va Ether (ETH) narxining bozor koʻrsatkichlari boʻyicha bosim ostida qolgan davriga toʻgʻri keldi. Koʻplab tahlilchilar fondni tarmoqni targʻib qilishda sustkashlikda ayblamoqda. Biroq Vitalik Buterin bunday tanqidlarni rad etib, fond Ethereum markazi emas, balki umumiy tizimning bir qismi ekanini taʼkidlab keladi.
Markazlashmagan boshqaruv sari qadamEthereum Foundation joriy yilning mart oyida oʻzining yangilangan mandatini eʼlon qilgan edi. Unga koʻra, tashkilotning asosiy maqsadi — Ethereum tarmogʻini shunday darajaga yetkazishki, hatto fond va asosiy dasturchilar ertaga gʻoyib boʻlgan taqdirda ham, protokol mustaqil ravishda ishlashda va rivojlanishda davom etishi kerak. Bu "mustaqil yashab qolish testi" deb atalmoqda.
Ushbu falsafa Vitalik Buterinning Layer-2 (ikkinchi darajali tarmoqlar) yechimlariga boʻlgan munosabatini ham oʻzgartirdi. Uning fikricha, koʻplab Layer-2 loyihalari haqiqiy markazlashmaganlik darajasiga erisha olmadi. Shu sababli, fond hozirda asosiy tarmoqni (mainnet) kengaytirish va uning oʻtkazuvchanlik qobiliyatini oshirishga koʻproq eʼtibor qaratmoqda.
Ekspertlarning fikricha, Ethereum Foundation tarkibidagi bu kabi oʻzgarishlar uzoq muddatli istiqbolda loyihaning yanada mustaqil va demokratik boʻlishiga xizmat qilishi mumkin. Biroq qisqa muddatda yetakchi mutaxassislarning ketishi yangi texnologik yangilanishlar tezligiga taʼsir koʻrsatishi xavfi mavjud.
…