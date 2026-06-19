Ethereum Foundation tarkibida kadrlar inqirozi: Rahbariyat aʼzolari ketma-ket tark etmoqda

·0·Iqtisodiyot
Ethereum Foundation tarkibida kadrlar inqirozi: Rahbariyat aʼzolari ketma-ket tark etmoqda

Ethereum Foundation (EF) notijorat tashkiloti soʻnggi oylarda jiddiy kadrlar oʻzgarishini boshdan kechirmoqda. Dunyodagi ikkinchi yirik kriptovalyuta tarmogʻining rivojlanishi uchun masʼul boʻlgan ushbu tuzilma oʻzining yuqori lavozimli rahbarlaridan yana birini yoʻqotdi. Bu hodisa Ethereum ekotizimida boshqaruv falsafasi va isteʼdodlarni saqlab qolish borasidagi bahslarni yanada avj oldirdi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Tashkilotning hammuallif-ijrochi direktori Hsiao-Wei Wang oʻz lavozimini tark etganini rasman eʼlon qildi. U ijtimoiy tarmoqlardagi bayonotida "Ethereum har qanday lavozimdan koʻra muhimroq" ekanini taʼkidlab, hozircha kelajakdagi rejalari borasida bir qarorga kelmaganini bildirdi. Wangning ketishi uning qisqa muddatli taʼtildan qaytganidan soʻng darhol yuz bergani koʻpchilikda savollar tugʻdirdi.

Tizimli oʻzgarishlar va ichki bosim

Ethereum asoschisi Vitalik Buterin ushbu holatga munosabat bildirib, Hsiao-Wei Wang fonddagi eng qiyin vazifalardan birini bajarganini eʼtirof etdi. Shunisi eʼtiborliki, joriy yil boshida yana bir rahbar — Tomash Stanchak ham oʻz postini tark etgan edi. Yil boshidan buyon fondda jami 19 ga yaqin xodim ishdan ketgan yoki qisqartirilgan, biroq aynan asosiy kontributorlar va top-menejerlarning ketishi bozor ishtirokchilari eʼtiborini koʻproq tortmoqda.

Ushbu kadrlar almashinuvi Ethereum tarmogʻi kuchli raqobat va Ether (ETH) narxining bozor koʻrsatkichlari boʻyicha bosim ostida qolgan davriga toʻgʻri keldi. Koʻplab tahlilchilar fondni tarmoqni targʻib qilishda sustkashlikda ayblamoqda. Biroq Vitalik Buterin bunday tanqidlarni rad etib, fond Ethereum markazi emas, balki umumiy tizimning bir qismi ekanini taʼkidlab keladi.

Markazlashmagan boshqaruv sari qadam

Ethereum Foundation joriy yilning mart oyida oʻzining yangilangan mandatini eʼlon qilgan edi. Unga koʻra, tashkilotning asosiy maqsadi — Ethereum tarmogʻini shunday darajaga yetkazishki, hatto fond va asosiy dasturchilar ertaga gʻoyib boʻlgan taqdirda ham, protokol mustaqil ravishda ishlashda va rivojlanishda davom etishi kerak. Bu "mustaqil yashab qolish testi" deb atalmoqda.

Ushbu falsafa Vitalik Buterinning Layer-2 (ikkinchi darajali tarmoqlar) yechimlariga boʻlgan munosabatini ham oʻzgartirdi. Uning fikricha, koʻplab Layer-2 loyihalari haqiqiy markazlashmaganlik darajasiga erisha olmadi. Shu sababli, fond hozirda asosiy tarmoqni (mainnet) kengaytirish va uning oʻtkazuvchanlik qobiliyatini oshirishga koʻproq eʼtibor qaratmoqda.

Ekspertlarning fikricha, Ethereum Foundation tarkibidagi bu kabi oʻzgarishlar uzoq muddatli istiqbolda loyihaning yanada mustaqil va demokratik boʻlishiga xizmat qilishi mumkin. Biroq qisqa muddatda yetakchi mutaxassislarning ketishi yangi texnologik yangilanishlar tezligiga taʼsir koʻrsatishi xavfi mavjud.

EthereumVitalik ButerinKriptovalyutaBlokcheynInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bitcoin sunʼiy intellekt aksiyalariga nisbatan arzonlashdi: Fed qarori bozorni hushyor qildiBitcoin sunʼiy intellekt aksiyalariga nisbatan arzonlashdi: Fed qarori bozorni hushyor qildiBugun, 19:55Kripto bozorida huquqiy kurash: CME Group AQSH regulyatorini sudga berdiKripto bozorida huquqiy kurash: CME Group AQSH regulyatorini sudga berdiKecha, 17:57HIVE kompaniyasi AI infratuzilmasi uchun 220 million dollarlik yirik shartnoma imzoladiHIVE kompaniyasi AI infratuzilmasi uchun 220 million dollarlik yirik shartnoma imzoladiKecha, 17:55Bitcoin sikllari: Moliyaviy maslahatchilar uchun kriptovalyuta bozorida savdo qilish strategiyasiBitcoin sikllari: Moliyaviy maslahatchilar uchun kriptovalyuta bozorida savdo qilish strategiyasiKecha, 15:15Bitcoin narxi 145 000 dollargacha koʻtarilishi mumkinmi: Sirli bashorat tahliliBitcoin narxi 145 000 dollargacha koʻtarilishi mumkinmi: Sirli bashorat tahliliKecha, 14:53Kriptovalyuta olamiga yangi darvoza: ChatGPT sohadagi murakkabliklarga barham beradimiKriptovalyuta olamiga yangi darvoza: ChatGPT sohadagi murakkabliklarga barham beradimiKecha, 14:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
22 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
22 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda