Bitcoin sunʼiy intellekt aksiyalariga nisbatan arzonlashdi: Fed qarori bozorni hushyor qildi
Kriptovalyuta bozorining yetakchisi boʻlgan Bitcoin (BTC) hozirda sunʼiy intellekt (AI) sohasidagi kompaniyalar aksiyalariga qaraganda ancha past baholanmoqda. Bitwise Investments tahlilchilarining maʼlumotlariga koʻra, kriptovalyuta Mayer Multiple koʻrsatkichi boʻyicha "chuqur qiymat" (deep value) hududiga kirgan boʻlsa-da, AQSH Federal zaxira tizimi (Fed) tomonidan kutilayotgan qatʼiy choralar investorlarni ehtiyotkorlikka chorlamoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Bitwise tahliliga koʻra, Bitcoin narxining 200 kunlik oʻrtacha koʻrsatkichga nisbati 1.0 darajasidan pastga tushgan. Tarixan bunday holat uzoq muddatli aktivlarni toʻplash (akkumulyatsiya) davri hisoblanadi. Biroq, bozorga yangi kapital kirib kelishi sekinlashgan, bu esa CryptoQuant maʼlumotlarida ham oʻz aksini topmoqda. Xususan, realizatsiya qilingan kapitallashuv oʻsishi koʻrsatkichi 2025-yil oktyabr oyidan buyon "ayiq" (pasayish) bosqichida qolmoqda.
Likvidlik uchun kurash va AI aksiyalari bilan taqqoslashHozirgi vaqtda Bitcoin NVIDIA kabi texnologik gigantlar bilan solishtirilganda ancha jozibador narxda turibdi. NVIDIA aksiyalari oʻzining uzoq muddatli trendlaridan ancha yuqori narxlarda savdo qilinayotgan bir paytda, Bitcoin nisbatan arzon aktiv boʻlib qolmoqda. Ammo bozorda likvidlik uchun raqobat kuchayib bormoqda. Yaqin kelajakda SpaceX, Anthropic va OpenAI kabi kompaniyalarning ommaviy aksiyalarni joylashtirishi (IPO) kutilayotgani investorlar eʼtiborini kripto bozordan chalgʻitishi mumkin.
Ushbu yirik loyihalar bozordan 200 milliard dollardan ortiq mablagʻni jalb qilishi taxmin qilinmoqda. Bunday holatda investorlar oʻz likvidligini Bitcoin yoki boshqa kriptovalyutalardan koʻra, istiqbolli koʻrinayotgan texnologik aksiyalarga yoʻnaltirishni afzal koʻrishlari mumkin. Bu esa Bitcoin narxining tezkor tiklanishiga toʻsqinlik qiluvchi omillardan biri sifatida koʻrilmoqda.
Federal zaxira tizimining foiz stavkalari taʼsiriChorshanba kuni Federal zaxira tizimi foiz stavkalarini 3.5%-3.75% darajasida oʻzgarishsiz qoldirdi. Garchi bu qaror kutilgan boʻlsa-da, bozor ishtirokchilari Fed rahbariyatining kelajakdagi rejalari borasidagi "lochincha" (qatʼiy) pozitsiyasidan xavotirda. Payshanba kuni Bitcoin narxi 64,000 dollardan pastga tushishi aynan ushbu noaniqliklar bilan bogʻliq.
Tahlilchi Axel Adler Jr.ning taʼkidlashicha, Fed rasmiylarining prognozlari yil yakuniga qadar stavkalarning yana oshirilishi ehtimolini koʻrsatmoqda. Toʻqqiz nafar rasmiy kamida bitta, olti nafari esa ikki yoki undan koʻp marta stavka oshirilishini kutmoqda. Yuqori foiz stavkalari odatda Bitcoin kabi spekulyativ aktivlarga boʻlgan qiziqishni kamaytiradi, chunki bu sharoitda anʼanaviy moliya vositalari xavfsizroq va daromadliroq boʻlib tuyuladi.
Xulosa qilib aytganda, Bitcoin texnik jihatdan sotib olish uchun qulay nuqtada boʻlsa-da, makroiqtisodiy bosim va texnologik aksiyalar bilan raqobat uning oʻsish surʼatlarini jilovlab turibdi. Investorlar hozirda yangi kapital oqimini kutishmoqda, biroq global iqtisodiy noaniqliklar sharoitida bu jarayon kutilganidan koʻra uzoqroq davom etishi mumkin.
…