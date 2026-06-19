Bitcoin sunʼiy intellekt aksiyalariga nisbatan arzonlashdi: Fed qarori bozorni hushyor qildi

·0·Iqtisodiyot
Bitcoin sunʼiy intellekt aksiyalariga nisbatan arzonlashdi: Fed qarori bozorni hushyor qildi

Kriptovalyuta bozorining yetakchisi boʻlgan Bitcoin (BTC) hozirda sunʼiy intellekt (AI) sohasidagi kompaniyalar aksiyalariga qaraganda ancha past baholanmoqda. Bitwise Investments tahlilchilarining maʼlumotlariga koʻra, kriptovalyuta Mayer Multiple koʻrsatkichi boʻyicha "chuqur qiymat" (deep value) hududiga kirgan boʻlsa-da, AQSH Federal zaxira tizimi (Fed) tomonidan kutilayotgan qatʼiy choralar investorlarni ehtiyotkorlikka chorlamoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Bitwise tahliliga koʻra, Bitcoin narxining 200 kunlik oʻrtacha koʻrsatkichga nisbati 1.0 darajasidan pastga tushgan. Tarixan bunday holat uzoq muddatli aktivlarni toʻplash (akkumulyatsiya) davri hisoblanadi. Biroq, bozorga yangi kapital kirib kelishi sekinlashgan, bu esa CryptoQuant maʼlumotlarida ham oʻz aksini topmoqda. Xususan, realizatsiya qilingan kapitallashuv oʻsishi koʻrsatkichi 2025-yil oktyabr oyidan buyon "ayiq" (pasayish) bosqichida qolmoqda.

Likvidlik uchun kurash va AI aksiyalari bilan taqqoslash

Hozirgi vaqtda Bitcoin NVIDIA kabi texnologik gigantlar bilan solishtirilganda ancha jozibador narxda turibdi. NVIDIA aksiyalari oʻzining uzoq muddatli trendlaridan ancha yuqori narxlarda savdo qilinayotgan bir paytda, Bitcoin nisbatan arzon aktiv boʻlib qolmoqda. Ammo bozorda likvidlik uchun raqobat kuchayib bormoqda. Yaqin kelajakda SpaceX, Anthropic va OpenAI kabi kompaniyalarning ommaviy aksiyalarni joylashtirishi (IPO) kutilayotgani investorlar eʼtiborini kripto bozordan chalgʻitishi mumkin.

Ushbu yirik loyihalar bozordan 200 milliard dollardan ortiq mablagʻni jalb qilishi taxmin qilinmoqda. Bunday holatda investorlar oʻz likvidligini Bitcoin yoki boshqa kriptovalyutalardan koʻra, istiqbolli koʻrinayotgan texnologik aksiyalarga yoʻnaltirishni afzal koʻrishlari mumkin. Bu esa Bitcoin narxining tezkor tiklanishiga toʻsqinlik qiluvchi omillardan biri sifatida koʻrilmoqda.

Federal zaxira tizimining foiz stavkalari taʼsiri

Chorshanba kuni Federal zaxira tizimi foiz stavkalarini 3.5%-3.75% darajasida oʻzgarishsiz qoldirdi. Garchi bu qaror kutilgan boʻlsa-da, bozor ishtirokchilari Fed rahbariyatining kelajakdagi rejalari borasidagi "lochincha" (qatʼiy) pozitsiyasidan xavotirda. Payshanba kuni Bitcoin narxi 64,000 dollardan pastga tushishi aynan ushbu noaniqliklar bilan bogʻliq.

Tahlilchi Axel Adler Jr.ning taʼkidlashicha, Fed rasmiylarining prognozlari yil yakuniga qadar stavkalarning yana oshirilishi ehtimolini koʻrsatmoqda. Toʻqqiz nafar rasmiy kamida bitta, olti nafari esa ikki yoki undan koʻp marta stavka oshirilishini kutmoqda. Yuqori foiz stavkalari odatda Bitcoin kabi spekulyativ aktivlarga boʻlgan qiziqishni kamaytiradi, chunki bu sharoitda anʼanaviy moliya vositalari xavfsizroq va daromadliroq boʻlib tuyuladi.

Xulosa qilib aytganda, Bitcoin texnik jihatdan sotib olish uchun qulay nuqtada boʻlsa-da, makroiqtisodiy bosim va texnologik aksiyalar bilan raqobat uning oʻsish surʼatlarini jilovlab turibdi. Investorlar hozirda yangi kapital oqimini kutishmoqda, biroq global iqtisodiy noaniqliklar sharoitida bu jarayon kutilganidan koʻra uzoqroq davom etishi mumkin.

BitcoinFedInvestitsiyaKriptovalyutaIqtisodiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ethereum Foundation tarkibida kadrlar inqirozi: Rahbariyat aʼzolari ketma-ket tark etmoqdaEthereum Foundation tarkibida kadrlar inqirozi: Rahbariyat aʼzolari ketma-ket tark etmoqdaBugun, 19:56Kripto bozorida huquqiy kurash: CME Group AQSH regulyatorini sudga berdiKripto bozorida huquqiy kurash: CME Group AQSH regulyatorini sudga berdiKecha, 17:57HIVE kompaniyasi AI infratuzilmasi uchun 220 million dollarlik yirik shartnoma imzoladiHIVE kompaniyasi AI infratuzilmasi uchun 220 million dollarlik yirik shartnoma imzoladiKecha, 17:55Bitcoin sikllari: Moliyaviy maslahatchilar uchun kriptovalyuta bozorida savdo qilish strategiyasiBitcoin sikllari: Moliyaviy maslahatchilar uchun kriptovalyuta bozorida savdo qilish strategiyasiKecha, 15:15Bitcoin narxi 145 000 dollargacha koʻtarilishi mumkinmi: Sirli bashorat tahliliBitcoin narxi 145 000 dollargacha koʻtarilishi mumkinmi: Sirli bashorat tahliliKecha, 14:53Kriptovalyuta olamiga yangi darvoza: ChatGPT sohadagi murakkabliklarga barham beradimiKriptovalyuta olamiga yangi darvoza: ChatGPT sohadagi murakkabliklarga barham beradimiKecha, 14:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
22 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
22 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda