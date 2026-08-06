1 kilogramm palov tayyorlash qanchaga tushadi?

·126·Iqtisodiyot
1 kilogramm palov tayyorlash qanchaga tushadi?
Qisqacha

O'zbekistonda 2026 yil iyul oyida 1 kilogramm palov uchun kerakli mahsulotlar qiymati Toshkent shahrida 128 730 so'm, Qoraqalpog'iston Respublikasida esa 107 396 so'mni tashkil etgan. Farg'ona viloyatida bu ko'rsatkich 125 283 so'm, Toshkent viloyatida 122 346 so'm, Samarqand viloyatida 122 320 so'm bo'lgan. Hisob-kitobda kungaboqar yog'i, piyoz, mol go'shti, sabzi, lazer guruch, no'xat, zira va osh tuzi narxlari inobatga olingan.

O‘zbekistonda 2026 yil iyul oyi uchun 1 kilogramm palov tayyorlashga ketadigan mahsulotlar qiymati hisoblab chiqildi, deb xabar berdi Davlat statistika qo‘mitasi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, palov uchun kerakli masalliqlar narxi hududlar kesimida farq qiladi. Eng yuqori ko‘rsatkich Toshkent shahrida qayd etilgan. Poytaxtda 1 kilogramm palov tayyorlash uchun zarur mahsulotlar qiymati 128 730 so‘mni tashkil qilgan.

Farg‘ona viloyatida bu ko‘rsatkich 125 283 so‘m, Toshkent viloyatida 122 346 so‘m, Samarqand viloyatida 122 320 so‘m bo‘lgan. Surxondaryo viloyatida 120 303 so‘m, Qashqadaryoda 120 065 so‘m, Navoiyda 119 331 so‘mlik mahsulot kerak bo‘lishi hisoblangan.

Buxoro viloyatida 1 kilogramm palov masallig‘i 118 694 so‘m, Namanganda 118 315 so‘m, Jizzaxda 118 191 so‘m, Xorazmda 117 907 so‘mga baholangan. Andijonda bu ko‘rsatkich 116 554 so‘m, Sirdaryoda 113 707 so‘mni tashkil etgan.

Eng past qiymat Qoraqalpog‘iston Respublikasida qayd etildi. U yerda 1 kilogramm palov tayyorlash uchun kerakli mahsulotlar 107 396 so‘mga baholangan.

Hisob-kitobda kungaboqar yog‘i, piyoz, mol go‘shti, sabzi, lazer guruch, no‘xat, zira va osh tuzi narxlari inobatga olingan. Qo‘mita eslatishicha, bu raqamlar tayyor palovning bozor yoki oshxonadagi sotuv narxini emas, faqat masalliqlar qiymatini ifodalaydi.

O'zbekistonToshkentSamarqandFarg'onaQoraqalpog'iston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

10 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi10 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha, 18:088 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda8 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqdaKecha, 11:397 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi7 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi06.08, 16:18O‘zbekiston mol go‘shtini asosan qaysi davlatlardan import qilmoqda?O‘zbekiston mol go‘shtini asosan qaysi davlatlardan import qilmoqda?06.08, 12:597 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda7 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda06.08, 10:48Banklarga soliq yengilligi: aholi uchun nimalar qimmatlashadi?Banklarga soliq yengilligi: aholi uchun nimalar qimmatlashadi?06.08, 10:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

Chegaralar yopildi: O‘zbekiston va Pokiston Afg‘onistonni chetlab o‘tadigan yo‘lni tanladi
Chegaralar yopildi: O‘zbekiston va Pokiston Afg‘onistonni chetlab o‘tadigan yo‘lni tanladi
4 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
4 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Parrandachilikka 10 foizli kredit: yangi tartib joriy etiladi
Parrandachilikka 10 foizli kredit: yangi tartib joriy etiladi
19,1 mln va 4,4 mln: O‘zbekistondagi maoshlar o‘rtasidagi tafovut...
19,1 mln va 4,4 mln: O‘zbekistondagi maoshlar o‘rtasidagi tafovut...
8 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
8 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
30 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
30 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda