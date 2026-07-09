Soliq qo‘mitasi keshbek bekor qilinmasligini ma’lum qildi

·1·Iqtisodiyot
Soliq qo‘mitasi keshbek bekor qilinmasligini ma’lum qildi

Soliq qo‘mitasi ijtimoiy tarmoqlarda keshbek tizimi haqida tarqalayotgan xabarlar yuzasidan izoh berdi. Qo‘mita ma’lumotiga ko‘ra, davlat tomonidan joriy etilgan keshbek tizimini bekor qilish yoki uning amal qilishini cheklash maqsadi yo‘q.

05.04.2023 yildagi PQ-113-son qarorga asosan, «Ijtimoiy himoya yagona reyestri»ga kiritilgan jismoniy shaxslar uchun alohida imtiyozli tartib belgilangan. Unga ko‘ra, qo‘y, mol va parranda go‘shti, tuxum, o‘simlik yog‘i, un, shakar, dori vositalari hamda tibbiy xizmatlar xaridi uchun odatdagi 1 foizli keshbek o‘rniga to‘langan QQSning to‘liq miqdori qaytariladi.

Biroq ayrim fuqarolar va tadbirkorlik subyektlari ushbu mexanizmdan noto‘g‘ri foydalanishga uringani aytilmoqda. Xususan, soxta yoki haqiqatga to‘g‘ri kelmaydigan fiskal cheklarni rasmiylashtirish orqali QQS summalarini asossiz qaytarib olish holatlari aniqlangan.

Qo‘mita ma’lumotiga ko‘ra, may oyining o‘zida respublika bo‘yicha 389 ta korxona cheklari orqali QQSni qaytarib olmoqchi bo‘lgan «Ijtimoiy himoya yagona reyestri»dagi 248,5 ming nafar shaxs shubhali xaridorlar reyestriga kiritilgan. Natijada 83,1 mlrd so‘mlik keshbek to‘lovi vaqtincha to‘xtatilgan. Aprel oyida esa 122,1 ming nafar shaxs bo‘yicha 102,5 mlrd so‘mlik to‘lov to‘xtatilgan.

Joriy yil aprel-may oylarida Navoiy viloyatida 13 ta MCHJga tegishli onlayn nazorat-kassa mashinasi cheklari orqali 105 524 nafar fuqaro tomonidan ro‘yxatdan o‘tkazilgan 34,8 mlrd so‘mlik keshbek to‘liq ushlab qolingan va to‘lab berilmagan.

Farg‘ona viloyatida 5 ta MCHJ cheklari orqali 95 ming nafar fuqaro 38,3 mlrd so‘mlik keshbekni ro‘yxatdan o‘tkazgan. Shundan 3,9 mlrd so‘mi to‘lovga tasdiqlangan, 34,4 mlrd so‘mi esa ushlab qolingan.

Andijon viloyatida 100 458 nafar fuqaro tomonidan ro‘yxatdan o‘tkazilgan 34,1 mlrd so‘mlik keshbek summasidan 5,8 mlrd so‘m to‘lovga tasdiqlangan. 23,8 mlrd so‘mlik qismi ushlab qolingan va fuqarolarga to‘lab berilmagan.

Soliq qo‘mitasiga ko‘ra, aniqlangan holatlar keshbek tizimining o‘ziga emas, balki undan noqonuniy manfaat ko‘rishga uringan ayrim shaxslar va tadbirkorlik subyektlariga tegishli. Maqsad tizimni to‘xtatish emas, balki uning adolatli va manzilli ishlashini ta’minlashdir.

Qo‘mita fuqarolarni «Soliq» ilovasida faqat o‘zlari amalga oshirgan xaridlar bo‘yicha berilgan cheklarni ro‘yxatdan o‘tkazishga chaqirdi. Boshqa shaxslar tomonidan taqdim etilgan cheklarni ro‘yxatdan o‘tkazmaslik so‘raldi.

Soxta cheklarni sotish yoki xarid qilish holatlariga duch kelgan fuqarolar Soliq organlarining Komplayens va korrupsiyaga qarshi nazorat bo‘linmalariga murojaat qilishi mumkin.

KeshbekQQSIjtimoiy himoya reyestriSoliq ilovasiFiskal chekSoliq qo‘mitasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

10 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi10 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 16:10O‘zbekistonda ommaviy soliq keshbegi bekor qilinishi mumkinO‘zbekistonda ommaviy soliq keshbegi bekor qilinishi mumkinBugun, 15:3810 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda10 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqdaBugun, 11:07Soliq ilovasidagi 1 foizlik keshbek taqdiri muhokama qilinmoqdaSoliq ilovasidagi 1 foizlik keshbek taqdiri muhokama qilinmoqdaKecha, 20:26Rossiyadagi yoqilg‘i muammosi Markaziy Osiyo aviatsiyasiga ham ta’sir qilmoqdaRossiyadagi yoqilg‘i muammosi Markaziy Osiyo aviatsiyasiga ham ta’sir qilmoqdaKecha, 20:07Uzum Market yillik savdo hajmi 500 mln dollardan oshganini ma’lum qildiUzum Market yillik savdo hajmi 500 mln dollardan oshganini ma’lum qildiKecha, 19:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
11 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
11 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi